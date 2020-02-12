Lisanslı Müzik İndirmek İçin En İyi Ücretsiz Siteler (2020)

İnternetin kullanıcılara sağladığı en büyük faydalardan biri, birbirinden farklı milyonlarca ücretsiz kaynak bulabilmektir. Diğer bütün faydalı şeylerde olduğu gibi, bir dizi web sitesinde indirebileceğiniz ve ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bir ton müzik var. Peki, lisanslı ücretsiz müzik indirme nasıl yapılır?

Bu yazıda, Creative Commons müzikleri ücretsiz olarak bulmak ve indirmek için size yardımcı olacak internet sitelerini bir arada göreceksiniz.

Freeplay Music, YouTube videoları oluşturmak için 50 binin üzerinde ses parçası sunar. Parçalar, YouTube kişisel kullanım lisansı altında ücretsiz olarak kullanılabilir.

Incompetech’te birden fazla türde telifsiz ve ücretsiz müzik listesine erişebilirsiniz. Bu parçalar yüksek kaliteli MP3 formatında indirilebilir.

Kâr amacı gütmeyen, müzik için ücretsiz bir kaynak olan Musopen.org, çeşitli kullanımlar için sayısız türde ses parçaları sunmaktadır. Site aynı zamanda kullanıcıların da müzik yüklemelerine izin veriyor.

ccMixter, ticari projeleriniz için indirebileceğiniz ve kullanabileceğiniz 45 binin üzerinde müzisyenin yarattığı ücretsiz müzik ve remixler bulabileceğiniz bir yerdir.

Jamendo’nun tüm şarkıları CC lisanslıdır, müzik parçaları yasal olarak indirilebilir ve paylaşılabilir. Bu sitede, herkes istediği lisansla müzik yükleyebilir ve şarkıları ücretsiz veya ücretli bir lisans kullanarak diğer insanlara sunabilir.

CCTrax, telif hakkına dair hiçbir sorun yaşamayacağınız büyük bir müzik kütüphanesine sahiptir ve bu müzikleri kullanıcılara ücretsiz olarak sunmaktadır. Sitenin en mühim özelliği ise üyelik gerekmeden tek bir parça ya da tam bir albüm indirebilmenizdir.

Free Music Archive, isminden de anlaşılacağı üzere ücretsiz müzik arşivine sahiptir. WFMU tarafından yönetilen yasal müzik indirme sitesidir. Müzikler CC lisansı ile yükleniyor ve kullanıcılara ücretsiz olarak sunuluyor.

Farklı bir koleksiyona sahip muhteşem bir site olan Audio Archive, yeni ve eski telifsiz müzik kütüphanesine sahiptir. Şarkılar MP3, OGG, M3U ve benzeri birçok formatta yüksek kaliteli olarak kullanıcıların hizmetine sunulur.

Hearthis.at, çevrimiçi olarak dinlenebilen ya da bir hesap oluşturmadan doğrudan indirilebilen bir dizi telifsiz müzik sunar.

TeknoAXE 1300’ün üzerinde ses parçası içerir ve her hafta etkileyici bir şekilde siteye yeni müzikler ekler. Buradan tüm türlerin kaliteli müzik parçalarını indirebilirsiniz.

AudionautiX, müzik türlerine ve ruh hâllerine göre arama yapmanıza olanak verir. Burada, telif ücreti ödemeden kullanabileceğiniz sayısız türe sahip ses parçalarını bulabilirsiniz.

SampleSwap çeşitli müzik yaratıcıları tarafından oluşturulan CC lisanslı orijinal film müzikleri sunar fakat tüm parçaların telifsiz olup olmadığının tam olarak kesinliği yoktur.

Opsound, müzisyenlere çalışmalarını CC lisansı ile yükleme konusunda ilham vererek sizin gibi kullanıcıların ücretsiz olarak müzik indirmelerini ve paylaşmalarını sağlar. Ne yazık ki sitede bir arama özelliği bulunmuyor.

Mobygratis bağımsız sanatçılar ve kâr amacı gütmeyen film yapımcıları tarafından üretilen telifsiz, ücretsiz müzik parçalarından oluşan büyük bir veritabanı sunmaktadır. Site, herhangi bir proje için harika bir müzik kaynağı oluşturan 150’nin üzerinde müziğe sahiptir.

Canton Becker, yüksek kaliteli formatlarda indirilebilir profesyonel kalitede telifsiz ve ücretsiz film müziklerini içeriyor. Bu müzikler çevrimiçi olarak dinlenebilir ya da video oyunları ve filmler oluşturmak için bunları arka planda kullanabilirsiniz.

Scott Buckley, yapımcılar ve medya sanatçıları için Creative Commons lisans kapsamında hazırlanmış büyük bir müzik kütüphanesine sahiptir. Scott Buckley’de müzik arayabilir; arama seçeneklerinizi tür, ruh hâli, albüm ve enstrümantasyona göre filtreleyebilirsiniz.

Bensound hemen hemen her projede kullanılabilecek geniş bir müzik koleksiyonuna sahiptir. Çevrimiçi parçalar dinleyebilir ya da doğrudan indirebilirsiniz. Hem de dinleyebilmek ya da indirebilmek için üyeliğinizin olması gerekmiyor!

Silverman Sound, başka hiçbir yerde bulamayacağınız CC lisanslı bazı özel müziklere ev sahipliği yapıyor. Ses parçaları MP3 formatında indirilebilir.

UCSB Cylinder Audio Archive, yüksek kalitede MP3 formatında indirilebilir müzikler sunmaktadır. Klasik şarkılar, komedi monologları, etnik ve yabancı müziklere buradan arama yaparak kolayca ulaşabilirsiniz.

Mutopia Project, ücretsiz olarak indirilebilen, kopyalanabilen ve dağıtılabilen 2100’den fazla telifsiz müziği kullanıcılarla buluşturuyor. Burada çeşitli tarzlarda müzik bulabilirsiniz. Müzikler, kategorilere göre ayrılmıştır.

La Musice, film prodüksiyonları, podcast, video oyunu ve benzeri birçok projede kullanılabilen 50 film müziği sunmaktadır. Bu parçalar indirilmeye ve paylaşılmaya hazırdır.

Bandcamp her kullanıcının telif ile ilgili bir problem yaşamadan kullanabileceği onlarca müzik arşivine sahiptir. Şarkıları ücretsiz olarak dinleyebilir ya da MP3 veya FLAC formatında yüksek kalitede indirebilirsiniz.