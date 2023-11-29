Lucid Fiyat Listesi - 2023
Elektrikli otomobil sektöründe Tesla'ya rakip gösterilen isimlerden birisi Lucid. İşte, bu markanın elektrikli araç modelleri ve fiyatları!
ABD menşeili otomotiv firması Lucid Motors 2007 yılından beri bu sektörde hizmet veriyor. Elektrikli otomobil üretimine odaklanan firmanın ilk başlardaki kurulum amacı diğer firmalara batarya ve güç aktarım organı üretmekti.
Yıllarca bu alanda hizmet verdikten sonra yeni bir karar alarak elektrikli araç üretimine geçen Lucid’in ilk tanıttığı model Lucid Air. Ardından bu seride farklı otomobil seçenekleri de piyasaya sürüldü. Bu yazımızda firmanın otomobil modellerini ve fiyatlarını listeliyoruz.
Türkiye'de Satılan En Ucuz Elektrikli Araba Modelleri - 2023
Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli araba modelleri neler sorusu, çok sayıda kişi tarafından en fazla sorulan soruların başında yer alıyor.
Lucid Elektrikli Otomobil Modelleri
Lucid otomobil üreticisinin fabrikalarından en büyüğü Arizona’da yer alıyor. İlk otomobilini bu fabrikada üreten firma, çeşitli coğrafyalardaki yatırımcılarla anlaşma yapıyor.
Bu anlaşmalar sayesinde bazı birleşmeler gerçekleşiyor. 2021’de Churcill Capital Corp firmasıyla anlaşma imzalayarak birleşen Lucid’in bu anlaşmanın bir sonucu olarak 2025 sonuna kadar çok sayıda farklı modeli piyasaya sunacağı belirtiliyor.
Air isimli ilk modele gelecek olursak, bu araç 2021 yılının Ekim ayında üretildi. Sonrasında geliştirilen alternatifler ile mevcut araç listesi şu şekilde:
- Lucid Air Pure AWD
- Lucid Air Touring
- Lucid Air Grand Touring
- Lucid Air Sapphire
Bu araçların sahip olduğu başlıca özelliklere gelin birlikte bakalım.
1. Lucid Air Pure AWD
- Maksimum 480 hp güce ulaşan araç 2023 model. Air serisindeki sedan aracın ekonomik hali olarak satışa sunuldu.
- 75 kWh batarya
- 653 km menzil
- Arkadan çekişli tek motor
- Permanent Magnet Synchronous motor
- AC şarj hızı 22 kW
- Bagaj hacmi 456 litre
2. Lucid Air Touring
- 75 kWh batarya
- 620 HP motor
- 653 km menzil
- Çift motorlu dört çeker
- Permanent Magnet Synchronous Motor
- 456 litre
- 75 kWh – 653 km
- AC şarj hızı 22 kW
- Elektrikli sedan 2020
3. Lucid Air Grand Touring
- Maksimum hız 270 km/saat
- Menzil 660 km
- 113.0 kWh
- Enerji tüketimi 167 Wh/km
- 5 koltuklu
- Binek – Sedan
- F – Luxury segment
- Toplam güç 597 kW
- 113.0 kWh batarya
- Type 2 şarj girişi
- 6 saat şarj süresi
- Hızlı şarj süresi 20 dk – 1380 km/h
- Boşken ağırlığı 2300 kg
4. Lucid Air Sapphire
- 1200 beygir gücü
- 687 km menzil
- 895 KW güç kapasitesi
- 3 adet elektrikli motor
- Hızlanma süresi ( 0 - 100 km/h): 2 saniye
- 322 km/h azami hız
- Batarya gücü: 118 kWh
- Otomatik acil frenleme özelliği
Bu listede yer alan modellere ek olarak Lucid Air Dream Edition serisi de markanın dikkat çeken modelleri arasında yer alıyor. Tesla’ya rakip gösterilen araçları ile öne çıkan Lucid’in bu serisi Tesla Model S Long Range ile kıyaslanıyor. Menzil rekoru kıran aracın 836 km’ye ulaştığı belirtiliyor. Bu değer 19 inçlik jantlarla elde edilmiş. 21 inçlik jantlarla ise menzil 774 km olarak karşımıza çıkıyor.
Lucid Elektrikli Otomobil Fiyatları
- Lucid Air Pure AWD – 74.900 $’dan başlıyor.
- Lucid Air Touring – 87.500 $’dan başlıyor.
- Lucid Air Grand Touring – 115.600 $’dan başlıyor.
- Lucid Air Sapphire – 249.000 $ tam paket fiyatı
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