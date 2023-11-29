Lucid Fiyat Listesi - 2023

ABD menşeili otomotiv firması Lucid Motors 2007 yılından beri bu sektörde hizmet veriyor. Elektrikli otomobil üretimine odaklanan firmanın ilk başlardaki kurulum amacı diğer firmalara batarya ve güç aktarım organı üretmekti.

Yıllarca bu alanda hizmet verdikten sonra yeni bir karar alarak elektrikli araç üretimine geçen Lucid’in ilk tanıttığı model Lucid Air. Ardından bu seride farklı otomobil seçenekleri de piyasaya sürüldü. Bu yazımızda firmanın otomobil modellerini ve fiyatlarını listeliyoruz.

Lucid Elektrikli Otomobil Modelleri

Lucid otomobil üreticisinin fabrikalarından en büyüğü Arizona’da yer alıyor. İlk otomobilini bu fabrikada üreten firma, çeşitli coğrafyalardaki yatırımcılarla anlaşma yapıyor.

Bu anlaşmalar sayesinde bazı birleşmeler gerçekleşiyor. 2021’de Churcill Capital Corp firmasıyla anlaşma imzalayarak birleşen Lucid’in bu anlaşmanın bir sonucu olarak 2025 sonuna kadar çok sayıda farklı modeli piyasaya sunacağı belirtiliyor.

Air isimli ilk modele gelecek olursak, bu araç 2021 yılının Ekim ayında üretildi. Sonrasında geliştirilen alternatifler ile mevcut araç listesi şu şekilde:

Lucid Air Pure AWD

Lucid Air Touring

Lucid Air Grand Touring

Lucid Air Sapphire

Bu araçların sahip olduğu başlıca özelliklere gelin birlikte bakalım.

1. Lucid Air Pure AWD

Maksimum 480 hp güce ulaşan araç 2023 model. Air serisindeki sedan aracın ekonomik hali olarak satışa sunuldu.

75 kWh batarya

653 km menzil

Arkadan çekişli tek motor

Permanent Magnet Synchronous motor

AC şarj hızı 22 kW

Bagaj hacmi 456 litre

2. Lucid Air Touring

75 kWh batarya

620 HP motor

653 km menzil

Çift motorlu dört çeker

Permanent Magnet Synchronous Motor

456 litre

75 kWh – 653 km

AC şarj hızı 22 kW

Elektrikli sedan 2020

3. Lucid Air Grand Touring

Maksimum hız 270 km/saat

Menzil 660 km

113.0 kWh

Enerji tüketimi 167 Wh/km

5 koltuklu

Binek – Sedan

F – Luxury segment

Toplam güç 597 kW

113.0 kWh batarya

Type 2 şarj girişi

6 saat şarj süresi

Hızlı şarj süresi 20 dk – 1380 km/h

Boşken ağırlığı 2300 kg

4. Lucid Air Sapphire

1200 beygir gücü

687 km menzil

895 KW güç kapasitesi

3 adet elektrikli motor

Hızlanma süresi ( 0 - 100 km/h): 2 saniye

322 km/h azami hız

Batarya gücü: 118 kWh

Otomatik acil frenleme özelliği

Bu listede yer alan modellere ek olarak Lucid Air Dream Edition serisi de markanın dikkat çeken modelleri arasında yer alıyor. Tesla’ya rakip gösterilen araçları ile öne çıkan Lucid’in bu serisi Tesla Model S Long Range ile kıyaslanıyor. Menzil rekoru kıran aracın 836 km’ye ulaştığı belirtiliyor. Bu değer 19 inçlik jantlarla elde edilmiş. 21 inçlik jantlarla ise menzil 774 km olarak karşımıza çıkıyor.

Lucid Elektrikli Otomobil Fiyatları