Yerli Elektrikli Otomobil: VERY Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

EVRY Teknoloji tarafından geliştirilen yerli elektrikli otomobil VERY piyasaya çıkıyor. Go Green Türkiye Fuarı’nda TOGG ile beraber sergilenen araç için şimdiden siparişler alınmaya başlandı.

Türkiye’ye ait üçüncü marka olarak sektörde boy gösteren EVRY’nin ürettiği elektrikli araçların özellikleri ve çıkış tarihi ise büyük bir merak konusu.

Bu yazımızda TOGG’dan sonra dikkatlerin çevrildiği, VERY markalı yeni yerli elektrikli otomobile yakından bakıyoruz. İşte, dört farklı segmentte satışa sunulması planlanan VERY serisindeki elektrikli araçlar!

VERY Elektrikli Otomobil Modelleri

VERY isimli elektrikli otomobillerin seri üretiminin gerçekleşeceği EVRY fabrikası Bursa Gemlik’te hazırlanıyor. Bu proje kapsamında L7 sınıfında yer alan 4 farklı araç tipi piyasaya sürülecek.

Her biri farklı kullanımlara uygun olarak tasarlanan, markaya ait elektrikli araç seçenekleri şunlar:

Hususi kullanıma uygun araç

Taşıma modülü

Buggy tipi

Otonom model

VERY Elektrikli Otomobil Özellikleri

4 kişilik kişisel kullanımlar için tasarlanan hususi kullanıma uygun araç, 4 kapılı bir otomobil olarak karşımıza çıkıyor. Ancak kapı direkleri mevcut değil.

Taşıma aracı olarak adlandırılan model ise 2 kişi için tasarlanmış bir pick-up niteliğinde. Arka kasa kısmı başlı başına bir modül olarak şekillendirilebilen araçta soğutma ünitesi, çöp, acil sağlık modülü gibi özelleştirilmiş seçimler yapılabiliyor.

Buggy modeli daha spor bir tarza sahip. Yine iki kişilik bir model. Üstü açılabilen bu elektrikli otomobilin üstü kapatılıp kışlık kullanıma uygun hale getirilebiliyor.

Otonom model ise otonom sürüşe uygun tasarlanmış olup sürücüsüz bir araç olarak işlev görüyor. Max. 500 kg taşıma kapasitesi mevcut. Daha çok askeri, endüstriyel ve sağlıkla ilgili amaçlarla kullanılması hedefleniyor.

Aracın genel özellikleri ise şu şekilde:

%100 milli elektrikli motoru tamamen yerli üretim olan bu araçlarda 220 V elektrik çıkışı bulunuyor.

Sürüş yazılımı

Multimedya ekranları

Taşınabilen yedek batarya

Dokunmatik kapı

Adaptif dört çeker sistem

Araçtan araca şarj

Mobil uygulamadan kontrol edilebilme gibi ek özellikler yer alıyor.

Menzili 350 km olarak belirtilmiş.

Batarya kapasitesi seçenekleri 11 – 22 – 33 kWh.

Maksimum 90 km/s hıza ulaşabiliyor.

AC şarjlarda %30 - %70 oranında dolum için gereken süre yaklaşık 3 saat

DC şarjlarda aynı dolum işlemi yaklaşık 25 dakika sürüyor.

ABS, EDS ve Airbag mevcut

Yaklaşık boyutları 3700 x 1550 x 1600 mm

4 farklı renk seçeneği ile piyasaya sürülecek.

VERY Elektrikli Araç Fiyatı

VERY otomobiller için henüz net bir fiyat listesi paylaşılmadı. Ancak aracın çıkış fiyatına ilişkin bazı tahminler yürütülüyor. Bu tahminlere göre 20.000 $ gibi bir beklentiden söz edebiliriz. Bazı kaynaklarda ise bu rakam 25.000 $ olarak öngörülüyor.

Şu ana kadar 800 adet sipariş alındığı paylaşılan bilgilen arasında yer alıyor. Fabrika kurulumunun tamamlanması ile seri üretime geçilecek.

VERY Otomobil Çıkış Tarihi

TOGG’un ardından elektrikli araç sektöründe yankı uyandıran EVRY’nin geliştirdiği araçlar şu an için Yıldız Teknik Üniversitesi’nin TeknoPark kampüsünde üretiliyor.

400 metrekarelik bu alanda tasarımı ve prototipi geliştirilen araç için Bursa Gemlik’te yeni bir fabrika kuruluyor. Bu tesisin 2024 tarihinde tamamlanması ve firmanın 2025 yılında seri üretim işlemini gerçekleştirmesi bekleniyor. İlk yıl için hedef ise 10.000 araç olarak belirtiliyor.