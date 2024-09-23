Lynk & CO 01 Özellikleri ve Fiyatı

Volvo’nun çatı şirketi olan Geely’a ait elektrikli araç markası Lynk & CO, yakın zamanda şarj edilebilir hibrit SUV modeli 01’i Türkiye pazarına sundu. Biz de bu rehberde özellikleri ve fiyatıyla dikkatleri üzerine çeken Lynk & CO 01 hakkındaki detayları sıraladık.

Lynk & CO 01 Özellikleri

Lynk & CO 01; 4541 mm uzunluk, 1694 mm yükseklik, 2734 mm aks mesafesi ve 1857 mm genişlikten oluşuyor. Önden çekişli araç, 1.5 litre motora sahip. Aynı zamanda bu modelde 60 kW elektrikli motor ve 17.6 kWsa’lık batarya da var.

Araç toplamda 261 beygir güç ve 425 Nmtork sunuyor. Aracın saf elektrikli sürüş menziliyse 75 kilometredir. Lynk & CO 01’de yer alan Bosch’a ait iBooster rejeneratif fren sistemi; LED arka lambalar, 20 inç jantlar, bölünmüş LED farlar ve panoramik cam tavandan oluşuyor. PHEV sürüş modlarındaysa Power, Pure ve Hybrid vardır.

Lynk & CO 01’in iç kısmındaysa şu sistemler yer alıyor;

18 adet gelişmiş sürüş asistan teknolojisi

3 inç HD dijital gösterge paneli

10 hoparlörlü Harman Infinity ses sistemi

8 inç dokunmatik ekran

Ambiyans aydınlatma

Kablosuz cep telefonu şarj ünitesi

Lynk & CO 01 Fiyatı

Çinli otomobil markasına ait bu model; gri, mavi, beyaz ve siyah olmak üzere 4 farklı renk seçeneğiyle satışa çıktı. Lynk & CO 01 fiyatı, lansmana özel olarak 2.099,000 TL olarak belirlendi. Model, şu anlık tek versiyon PHEV olarak Türkiye’ye giriş yaptı.