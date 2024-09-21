Aston Martin Vanquish Özellikleri! Vergisiz 14 Milyon TL'lik "Canavar"

İngiliz lüks otomobil markası Aston Martin tarafından geçtiğimiz günlerde yeni Vanquish modeli tanıtıldı. Aslında bu tamamen yeni bir model değil. Aston Martin, Vanquish'in ilk modelini 2001'de piyasaya sürdü. Döneminin çok ötesinde olan otomobil, o tarihten itibaren ikonik araçlar listesine girdi. Şimdi ise bu model, en son teknolojiyle yenilendi.

2025 Aston Martin Vanquish, önceki modelin tasarımına benzer şekilde bir “GT” olarak sunuldu. Yeni model, 2023’te üretimi sona eren DBS’nin yerine geçecek. Yüksek teknolojiyle tasarlanan Vanquish'in dış tasarımı sportif ve şık. Biz de bu rehberde yüksek performansa sahip olan Aston Martin Vanquish özellikleri ve fiyatına dair detayları ele aldık.

Aston Martin Vanquish Özellikleri

Yeni Aston Martin Vanquish, gran tourer türündedir. DBS modelinin biraz büyüğü olan Aston Martin Vanquish’ın aks mesafesi 7 cm’dir. Çift turbo şarjlı 5.2 litre V12 motora sahip olan araç, 835 beygir gücündedir. 1000 Nm tork üreten araç, yalnızca 3.2 saniye içerisinde 0’dan 100 km/s’lik hıza ulaşıyor. Aracın en yüksek hızıysa 344 km/s’tir.

Markanın en güçlü modeli olan Aston Martin Vanquish’in alüminyum şasisi var. Aynı zamanda araç, geliştirilmiş Bilstein DTX amortisörlerden oluşuyor. Aracın iç mekanında bilgi-eğlence sistemi ve 10.25 inç dijital gösterge paneli var. İç mekanda yer alan diğer özellikleri şöyle sıralayabiliriz;

15 hoparlörlü Bowers & Wilkins ses sistemi

Alcantara

16 yönlü elektrikli koltuklar

Yarı anilin deri döşemeler

Aston Martin Vanquish’in dış tasarımında markanın klasik çizgilerine rastlanıyor. Dış tasarımda özellikle aerodinamik sistemler öne çıkıyor. Aracın arkasında dört çıkışlı egzoz sistemi, bir adet difüzör ve yedi LED “ışık bıçağı” bulunuyor. Vanquish’in ön kısmındaysa F1 tarzında hava çıkışları, geniş ızgara ve Matrix LED farlar vardır. Kullanıcılar dilerse titanyum egzoz sistemiyle aracı 10.5 kg daha hafifletebilir.

Aston Martin Vanquish Fiyatı

Aston Martin Vanquish, 1000 adet yani sınırlı sayıda üretilecek. Hız tutkunlarına benzersiz bir deneyim yaşatacak Aston Martin Vanquish fiyatı, 420.000 dolar (14.329.098, 00 TL) şeklinde açıklandı. Bu fiyatta özellikleri gibi lüks otomobil olduğunun hakkını veriyor.