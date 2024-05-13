M4 iPad Pro Özellikleri ve Fiyatı!

Apple’ın iPad modelleri için düzenlediği Let Loose etkinliğinde tanıtılan M4 çipli iPad Pro gelişmiş özellikleri ile göz dolduruyor. Üstün ekran teknolojilerinden yapay zekâ destekli çip detayına kadar birçok özelliği ile lansmanda boy gösteren tablet, iki farklı boyutta ekran seçeneği ile satışa sunuluyor.

Bu yazımızda Türkiye’de satışa çıkan M4 çipli iPad Pro modellerinin özelliklerini ve fiyatını inceliyoruz. İşte, Apple’ın yüksek performanslı ve ekstra dayanıklı iPad Pro modelleri!

M4 iPad Pro Özellikleri

Geçmişte piyasaya sürülen iPad serilerinde kullanılan M2 çip ile kıyaslandığında bu cihazlar % 50 daha hızlı CPU sunuyor. GPU ise yine geçmiş modellere göre 4 kat daha hızlı olarak karşımıza çıkıyor.

Ultra Retina XDR ekranın kullanıldığı bu cihazlarda çift katmanlı OLED teknolojisi sayesinde siyahlar daha derin, kontrastlar daha keskin, renkler daha canlı ve dinamik bir görünüme kavuşuyor.

İki katlı OLED cam sayesinde ekstra yüksek parlaklık sunan ürün 11.1 inç ve 13 inç olmak üzere iki farklı ekran boyutu seçeneğine sahip. 11.1 inçlik ürünün kalınlığı 5.3 mm, 13 inçlik cihaz ise 5.1 mm kalınlığa sahip. Geçmiş modellere göre daha ince ve zarif bir azalma söz konusu.

M4 işlemcinin yapay zekâ teknolojileri ile uyumlu çalışmasını sağlayan en önemli kriter M4’ün NPU’su olarak belirtiliyor. Saniyede 38 trilyon işlem yapma kapasitesine sahip olan bu NPU, yeni çipin sahip olduğu en önemli özelliklerden birisi.

Belirtilen iPad Pro modellerinde kamera ile ilgili detaylara bakacak olursak hem ön hem de arka kamerada 12 MP çözünürlük sunulduğunu görüyoruz.

M4 iPad Pro Fiyatı

Türkiye’de satışa çıkan yeni serinin dolar ve TL bazındaki güncel satış fiyatları ekran büyüklüklerine göre şu şekilde sıralanıyor.

iPad Pro 11 inç – 999 Dolar

iPad Pro 13 inç – 1299 Dolar

Türkiye’de:

iPad Pro 11 inç – 45.999 TL

iPad Pro 13 inç – 59.999 TL olarak satışa çıkmış durumda.

M4 işlemcili yeni iPad Pro serisini siz nasıl buldunuz? Bu cihazı deneyimleme fırsatını yakaladıysanız tecrübelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın!