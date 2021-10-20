Yakın zamanda yeni bir dizüstü bilgisayar almayı düşünüyorsanız ve tercihinizi Apple'dan yana kullanacaksanız, MacBook Pro 13 inç (M1) ile MacBook Pro 14 inç (M1 Pro) arasında kalmış olabilirsiniz. Sizler için hazırladığımız MacBook Pro 13 inç vs MacBook Pro 14 inç Karşılaştırması içeriğimizde, her iki model arasındaki farklılıklara daha yakından göz atacağız.

Başlamadan önce söylemek istediğim şey şu ki evet, MacBook Pro (2021) modelleri pek çok açıdan önemli güncellemeler ile birlikte geldi. Yine de sıradan bir kullanıcı düzeyinde bu değişiklikler sizin için gerekli olmayabilir ya da profesyonel kullanımda dahi önceki senenin modelleri ihtiyaçlarınızı karşılayabilir. Neyse ki bu içeriğin sonunda aklınızda bir soru işareti kalmamış olacak.

MacBook Pro 13 inç vs MacBook Pro 14 inç Karşılaştırması: Hangisi Alınmalı?

MacBook Pro serisinin ikonik tasarım hatları bu seneki yeni modellerle önemli bir değişikliğe uğramadı ancak bu, her iki model arasında farklılıklar olmadığı anlamına gelmiyor. En belirgin iki farklılıktan birisi çentikli ekran tasarımı, diğeri de kaldırılan Touch Bar olarak öne çıkıyor.

MacBook Pro (2021) serisi çentikli ekran tasarımı ve küçülen çerçeveler sayesinde daha küçük ebatlarda daha büyük ekran boyutları sağlıyor. Başlamadan söylemek isteriz ki iPhone'ları andıran bu çentikli tasarımın içerisinde TrueDepth yer almıyor. Başka bir deyişle yeni modellerde Face ID bulunmuyor.

Tasarım noktasında öne çıkan bir diğer yeniliğin kaldırılan Touch Bar olduğunu söylemiştik. Evet, Apple'ın son birkaç nesildir kullanıma sunduğu Touch Bar artık aramızda değil. Şirket bu sayede gerçek ve profesyonel bir klavye deneyimi sunmayı hedefliyor.

MacBook Pro 13 inç (30,41 x 21,24 x 1,56 cm) ve MacBook Pro 14 inç (31,26 x 22,12 x 1,55 cm) oldukça benzer ebatlara sahip. Fark etmiş olabileceğiniz üzere MacBook Pro 14 inç çok ufak seviyede daha büyük ve önemsenmeyecek ölçüde daha ince.

Bu bakımdan MacBook Pro 13 inç için tasarlanan çantaların büyük bir kısmını MacBook Pro 14 inç ile de kullanabilmelisiniz. Söz konusu şey taşınabilirlik olduğunda, MacBook Pro 13 inç (1,40 kg) MacBook Pro 14 inç'ten (1,61 kg) daha hafif bir cihaz.

MacBook Pro 13 inç yalnızca Thunderbolt bağlantı yuvaları ile gerçekten de az sayıda porta sahip ve HDMI ya da SD Card kullanabilmek için harici adaptörlere ihtiyaç duyuyorsunuz. MacBook Pro 14 inç ise HDMI, SDXC ve MagSafe gibi çok sayıda bağlantı yuvasına ev sahipliği yapıyor.

Ayrıca MacBook Pro 13 inç modelindeki 2 adet Thunderbolt 3 bağlantı noktası, yeni modelde 3 tane Thunderbolt 4 olacak şekilde güncellendi. Yani hem daha fazla sayıda hem de daha yeni standartlarda bağlantı noktaları vaat ediliyor diyebiliriz. Son olarak yeni modeldeki MagSafe 3 hızlı şarjı (30 dakikada %50) desteklediği için üç portu da boş bırakma özgürlüğüne sahipsiniz.

Ekran ile devam ettiğimizde MacBook Pro 14 inç önemli bir yükseltme alıyor ve mini LED teknolojisine sahip olan Liquid Retina XDR ekran ile birlikte geliyor. Başka bir deyişle daha parlak ekran ve daha sıkı kontrast elde edeceğinizi söyleyebiliriz. Ayrıca bu ekran daha iyi yüksek dinamik aralık performansı sunuyor. 13 inç modelde ise IPS panel yer alıyor.

Yeni modeldeki ekran boyutu büyüdüğü için, çözünürlük de 3.024 x 1.964 piksel olarak artırılmış durumda. Ekrandan bahsetmişken, tasarım tarafında bahsettiğimiz gibi yeni modelde çentikli ekran tasarımı bulunuyor. Bu ilk bakışta garip gözükebilir ancak çerçevelerin incelmesi adına önemli bir adım.

Apple MacBook Pro (2021) ile eş zamanlı olarak iki yeni yonga seti tanıttı: M1 Pro ve M1 Max.

M1 Pro 8 çekirdekli CPU / 14 çekirdekli GPU ve 10 çekirdekli CPU / 16 çekirdekli GPU olmak üzere iki farklı varyanta sahip. M1 Max ise standart olarak 10 çekirdekli CPU / 32 çekirdekli GPU ile birlikte geliyor. MacBook Pro 16 inç bu üç varyantın tümü ile konfigüre edilebiliyor ancak MacBook Pro 14 inç sadece M1 Pro varyantları ile yapılandırılabiliyor. Başka bir deyişle MacBook Pro 14 inç'te M1 Max yonga setini seçemiyorsunuz.

M1 Pro performans anlamında M1'den önemli ölçüde daha iyi bir yonga seti. Üstelik M1'in azami 16 GB RAM sınırının aksine azami 32 GB RAM sınırı ile birlikte geliyor. Bu da profesyoneller için her zamankinden daha iyi konfigürasyonlar anlamına geliyor.

Yine de açık konuşalım: M1, standart düzeydeki kullanıcılar için gerçekten de yeterli bir performansa sahip. Onu hala video düzenlemek gibi işlevler için başarılı bir şekilde kullanabilirsiniz ve sunduğu performans, asla sizi üzmeyecektir. Daha iyisini mi arıyorsunuz? O zaman M1 Pro burada. Ayrıca MacBook Pro 14 inç yeni SSD birimleri ile birlikte geliyor ve daha yüksek okuma / yazma hızları ile daha hızlı yükleme süreleri vaat ediyor.

Söz konusu şey batarya olduğunda, MacBook Pro 14 inç, 13 inç'in gerisinde kalıyor. MacBook Pro 13 inç ile 20 saate kadar 1080p video oynatma iddiası sunan Apple, MacBook Pro 14 inç ile bu süreyi 17 saate kadar olarak güncelliyor. Yani yeni model, birkaç adım geride kalıyor. Buna karşın MagSafe 3 ile daha hızlı şarj elde edebilirsiniz ancak bunun için harici bir ödeme yapmalısınız.

Bu arada 14 inç yenilenmiş hoparlör ve mikrofon kurulumları ile geliyor ve 13 inç'ten daha sürükleyici bir ses deneyimi vaat ediyor. Ayrıca her iki modelde Touch ID desteğinin bulunduğunu ve biyometrik doğrulama ile güvenliğin sağlandığını hatırlatalım.

Apple'ın resmi internet sitesindeki fiyatlar doğrultusunda MacBook Pro 13 inç 14.299 TL, MacBook Pro 14 inç 23.499 TL başlangıç fiyatına sahip. Bu, arada 9.200 TL fiyat farkı olduğu anlamına geliyor. Yine de unutmayalım ki MacBook Pro 14 inç baz pakette 16 GB RAM ve 512 GB SSD sunuyor. Şayet MacBook Pro 13 inç için bu şekilde bir konfigürasyon yaparsak fiyat 18.699 TL oluyor ve fiyat farkı 4.800 TL seviyesine inmiş oluyor.

Tamam, işte anahtar nokta: MacBook Pro 13 inç (16 GB / 512 GB) konfigürasyonunu satın alacaksanız. kesinlikle 4.800 TL daha ödemelisiniz. Eğer MacBook Pro 13 inç (8 GB / 256 GB) konfigürasyonunu satın alacaksanız, nihai kararımız için aşağıya kaydırın.

Sonuç

Yeni MacBook Pro'nuzu gündelik işlerinizi yapmak, eğitim amacıyla kullanmak, ağır olmayan video düzenleme işlerine başlamak ve üç boyutlu modelleme ya da kodlama ile ilgilenmek için satın alacaksanız, MacBook Pro 13 inç sizin için biçilmiş kaftan olacaktır.

Hatta ve hatta, çoğu senaryoda 8 GB / 256 GB konfigürasyonu dahi işinizi görecektir. Yine de içinizin rahat olmasını istiyorsanız 16 GB / 256 GB yapılandırmasını tercih etmenizi tavsiye edeceğiz. Buna karşın 16 GB / 512 GB ile yüksek fiyat etiketlerine çıkarsanız, MacBook Pro 14 inç almalısınız.

Eğer MacBook Pro'yu yüksek çözünürlüklü video düzenleme işlemleri, kapsamlı üç boyutlu modellemeler veya makine öğrenimi gibi daha ağır işlemlerde kullanacaksanız, MacBook Pro 14 inç modeline yönelebilirsiniz. Nitekim daha büyük bellek ve depolama, daha performanslı işlemci, daha çok bağlantı yuvası, daha gelişmiş ekran ve daha kapsamlı konfigürasyon seçenekleri size uygun olabilir.