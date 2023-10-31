iOS 18 Özellikleri Neler? Ne Zaman Çıkacak? Hangi Telefonlarda Var?

Apple’ın yeni yazılım güncellemesi iOS 18 yolda. Bu güncelleme ile gelecek yenilikler dünyanın dört bir yanındaki Apple kullanıcıları tarafından merakla bekleniyor.

iOS 17’de yaşanan hataların giderilmesinin yanı sıra iOS 18’e ilişkin en büyük beklentiler arasında yapay zekâ destekli özellikler var.

Firmanın yıllardır üstünde çalıştığı yapay zeka teknolojilerinin iOS 18’de kullanıcılara aktarılacağı düşünülüyor. Peki, iOS 18’de bizi neler bekliyor? Yeni güncellemeyi hangi telefonlar ne zaman alabilecek? İşte detaylar!

iOS 18 Özellikleri Neler?

iOS 18’in ses getiren özellikleri arasında ‘geliştirilmiş Siri’ dikkat çekiyor. Yeni yazılım güncellemesi ile birlikte Siri’nin çok daha fonksiyonel bir araç haline geleceği konuşuluyor.

Siri’ye verilen komutları yapay zeka chatbotlarına girdiğimiz promptlara benzer şekilde çalışacağını düşünebiliriz. Bu sayede sadece birkaç cümle ile iPhone’dan çok sayıda işlem yapmak mümkün hale gelebilir.

Siri’ye ilişkin beklentiler arasında çok sayıda görselden GIF oluşturma, karmaşık komutları anlama, rapor oluşturma gibi fonksiyonlar bulunuyor. Bunlar için Apple’ın Siri’ye gelişmiş bir yapay zeka dil modelini entegre edeceği düşünülüyor.

Yeni yazılımda güvenlik ve gizlilik adına ekstra önlemler alınması bekleniyor. Her ne kadar Siri’nin performansı diğer mobil asistanlarla kıyaslandığında eleştirilere maruz kalsa da Siri’de verilerinizin telefonda işlendiğini ve başka bir sunucuya aktarılmadığını hatırlatmak gerekiyor. Apple yeni güncellemesi ile birlikte güvenlik ve gizlilikten ödün vermeden Siri’nin performansını yükseltmeyi hedefliyor.

Bisiklet yolu, ziyaret edebileceğiniz güvenli yerler gibi özelliklerle Harita uygulamasında yeniliklerin olacağı konuşuluyor. Dijital ödeme yöntemlerine dair yeniliklerin yapılması planlanıyor.

Ana ve kilit ekranda daha fazla özelleştirme seçeneği bekleniyor. Fotoğraf uygulmasına ilişkin güncellemeler de beklentiler arasında. Kilit ekranı daha fonksiyonel ve pratik bir şekilde kullanabilmek adına ‘hızlı not’ özelliğinin getirileceği konuşuluyor.

Tüm bunlara ek olarak Müzik ve Podcast uygulamalarında da çeşitli yenilikler bizi bekliyor olabilir. iOS 18’in özelliklerine ilişkin kesin olarak açıklanmış çok fazla veri mevcut değil. Ancak bazı sızıntılar, söylentiler ve beklentilere göre bu listeyi dikkate alarak iPhone 18’in bize katacağı yenilikleri tahmin edebiliyoruz.

iOS 18 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Güncellemeye ait beklenen özelliklerin hepsi tek sürümde gelmeyebilir. 18.1 ve 18.2 gibi güncellemelerle yavaş yavaş özelliklerin oturacağı düşünülüyor.

Yazılım güncellemesinin genel özelliklerinin ise Dünya Geliştiriciler Konferansı’nda tanıtılması bekleniyor. 2024 yılının Nisan ayına denk gelen WWDC 2024 etkinliğinde bu sürümün detayları ile ilgili aydınlatıcı bilgilere erişeceğimizi düşünebiliriz.

iOS 18 Hangi Telefonlarda Olacak?

Bu güncellemeyi alacak telefonlara ilişkin listede hangi modellerin yer alacağı kesin olarak bilinmiyor. Ancak tahmini olarak şu cihazların yeni iPhone güncellemesini alabileceğini düşünüyoruz: