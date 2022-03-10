Mandela etkisi nedir, örnekleri neler? Bu yazıda çoğu kişi tarafından zaman zaman duyulan ve merak edilen Mandela etkisine ilişkin soruları yanıtladık.

Hatırladığınız bazı bilgiler yanlış olabilir mi? Bu sorunun cevabı sizi oldukça şaşırtabilir çünkü çoğu insanın hatırladığı bazı ayrıntılar yanlış olabilir. Örneğin daha önce hiç yaşanmayan bir olayı hatırlayabilirsiniz.

Mandela Etkisi Nedir?

Mandela etkisi, büyük bir topluluğun bir olayın gerçekleşmediği halde meydana geldiğine inandığı durumu ifade eder. Bunlar yanlış hatırlanan film ve dizi repliklerinden hiç yaşanmamış olaylara kadar pek çok durum olabilir. Peki, bu duruma neden "Mandela etkisi" denildi?

Mandela etkisi terimi, ilk olarak 2009 yılında Fiona Broome tarafından ortaya atıldı. Bu terimin ismi ise Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ilk siyahî devlet başkanı Nelson Mandela’dan geliyor.

1964 yılında hapis cezası alan Nelson, Güney Afrika’da yer alan Robben Adası’nda cezaevine girdi. Nelson, 27 yılın ardından serbest bırakıldı fakat dünya genelinde çok sayıda insan, eski Güney Afrika Devlet Başkanı Nelson’ın 1980’li yıllarda hapishanede öldüğünü hatırlıyordu.

Nelson’ın cezaevindeyken öldüğünü hatırlayanların sayısı az da değildi. Bu kişilerin arasında Fiona Broome da yer alıyor. Broome, bir konferans esnasında Nelson’ın ölümüne ilişkin hatırladığı bilgileri diğer insanlar ile paylaştı. Broome, anlatmaya başladığında yalnız olmadığını fark etti çünkü çok büyük bir kitle, Nelson’ın eşinin ölüm ile ilgili konuşmasını hatırladığını söyledi.

8 Haziran 2013 tarihinde hastaneye kaldırılan Nelson aslında 2013 yılının aralık ayında hayatını kaybetti. Nelson, hayatını kaybettiğinde tüm dünya oldukça şaşırdı çünkü herkes eski başkanın yıllar önce vefat ettiğini hatırlıyordu.

Buradaki tuhaf olan kısım ise insanların Nelson’ın yıllar önce öldüğüne dair oldukça ayrıntılı anılara sahip olmasıydı. Bu duruma insanların büyük bir kısmı çok şaşırmıştı. Elbette yanlış hatırlanan tek olay Nelson’ın ölümü değil.

Mandela Etkisi Örnekleri Neler?

Looney Tunes

Febreze

Kit Kat

Pikachu’nun kuyruğu

"Hayat bir kutu çikolata gibidir" repliği

"Luke, ben senin babanım" repliği

Monopoly’deki adamın tek gözlüğü

Challenger Uzay Mekiği kazası

Leonardo DiCaprio'nun Oscar kazanması

Neil Armstrong'un ölümü

1. Looney Tunes

Popüler çizgi filmin logosunda "Looney Toons" yazdığını hatırlıyorsanız yalnız değilsiniz.

2. Febreze

Oda kokusunun adını "Febreeze" olduğunu mu düşünüyordunuz? Eğer böyle düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.

3. Kit Kat

Çok sayıda insan, popüler çikolata markasının logosunda yer alan iki kelimenin ortasında "-" var diye hatırlıyor ancak çikolatanın logosu "Kit Kat" şeklinde yazılıyor.

4. Pikachu’nun Kuyruğu

Pikachu, tüm dünyada oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Pokemon çizgi filminin en sevilen karakterleri arasında yer alıyor. Elektrik saldırısı yeteneğine sahip olan Pikachu’nun kuyruğunun bir kısmının siyah olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Pikachu’nun kuyruğu yalnızca sarı renge sahip.

5. "Hayat Bir Kutu Çikolata Gibidir" Repliği

1994 yılında vizyona giren ve dünya genelinde çok popüler olan Forrest Gump filminde de yanlış hatırlanan bir replik bulunuyor. Çoğu insan filmde "Hayat bir kutu çikolata gibidir" repliğinin yer aldığını düşünüyor fakat Forrest aslında şu ifadeleri kullanıyor:

"Annem her zaman hayatın bir kutu çikolata gibi olduğunu söylerdi. İçinde ne olduğunu asla bilemezsin."

6. "Luke, Ben Senin Babanım" Repliği

Milyonlarca izleyici tarafından çok beğenilen bir film serisi olan Star Wars’ta da yanlış hatırlanan bir replik bulunuyor. İzleyicilerin büyük bir kısmı filmde Darth Vader’ın "Luke, ben senin babanım" ifadesini kullandığını sanıyor ancak doğru replik şu şekilde:

"Hayır, ben senin babanım."

7. Monopoly’deki Adamın Tek Gözlüğü

Monopoly’de yer alan adamın tek gözlüğünün olduğunu hatırlıyorsanız yanılıyorsunuz çünkü adamda tek gözlük yer almıyor.

8. Challenger Uzay Mekiği kazası

Challenger Uzay Mekiği kazası her ne kadar 1986 yılında meydana gelmiş olsa da çoğu insan söz konusu kazanın 1984 ya da 1985 yılında gerçekleştiğini düşünüyor.

9. Leonardo DiCaprio'nun Oscar Kazanması

Leonardo DiCaprio, ilk Oscar ödülünü 2016 yılında The Revenant filminde kazanmış olmasına rağmen çok sayıda insan, başarılı oyuncunun Oscar’ı Titanic ve What's Eating Gilbert Grape gibi filmlerde kazandığını sanıyor.

10. Neil Armstrong'un Ölümü

Ay’a adım atan ilk insan olarak tarihe geçen Neil Armstrong her ne kadar 2012 yılında hayatını kaybetmiş olsa da Armstrong'un ölümü, çoğu kişi tarafından hatırlanmıyor.