Audi Fiyat Listesi - 2023
Audi fiyat listesi, Almanya merkezli otomobil üreticisi Audi'nin ürettiği arabaların ne kadar fiyata satıldığını gözler önüne seriyor. İşte ücret listesi!
Almanya merkezli otomobil üreticisi Audi tarafından piyasaya sürülen araçların ne kadar fiyata satıldığını merak eden kişiler için Audi fiyat listesi hazırladık. Hazırladığımız listede A4, A3, A7 dahil olmak üzere pek çok model yer alıyor.
Otomobil sektörünün en önemli şirketlerinden biri olan Audi bu zamana kadar çok sayıda araba üretti. Peki, Audi marka araba fiyatları 2023 yılında ne kadar fiyat etiketiyle satılıyor?
Not: Audi marka otomobil fiyatları zaman içerisinde değişebilir.
2023 Yılına Ait Audi Fiyat Listesi
- Audi A3 Sedan: 1.100.413 TL
- Audi A3 Sportback: 1.041.791 TL
- Audi A4 Allroad: 2.197.990 TL
- Audi A4 Avant: 2.086.274 TL
- Audi A4 Sedan: 1.942.373 TL
- Audi A5 Sportback: 2.211.029 TL
- Audi A5 Coupe: 2.272.389 TL
- Audi A5 Cabrio: 2.443.194 TL
- Audi A6 Sedan: 2.889.529 TL
- Audi A6 Avant: 2.951.479 TL
- Audi A6 Allroad: 4.554.360 TL
- Audi A7 Sportback: 5.163.165 TL
- Audi A8: 10.156.949 TL
- Audi A8 L: 8.369.555 TL
- Audi Q2: 1.284.288 TL
- Audi Q3: 1.595.560 TL
- Audi Q3 Sportback: 1.711.106 TL
- Audi Q5: 2.809.171 TL
- Audi Q5 Sportback: 2.925.401 TL
- Audi Q7: 4.716.426 TL
- Audi Q8: 5.445.270 TL
- Audi e-tron: 3.346.195 TL
- Audi e-tron Sportback: 3.427.567 TL
- Audi RS e-tron GT: 6.450.274 TL
Almanya merkezli otomobil üreticisi Audi tarafından satışa sunulan Audi A3 Sedan 1.100.413 TL, Audi A8 L 8.369.555 TL, Audi Q2 1.284.288 TL, Audi Q3 1.595.560 TL, Audi Q7 4.716.426 TL, Audi Q8 5.445.270 TL, Audi e-tron 3.346.195 TL, Audi A5 Sportback 2.211.029 TL ve Audi A5 Coupe 2.272.389 TL fiyat etiketine sahip.
Audi A6 Sedan modeli 2.889.529 TL, Audi A6 Avant 2.951.479 TL, Audi A6 Allroad 4.554.360 TL'ye satılıyor. Audi e-tron Sportback isimli otomobil modeli için 2023 yılında 3 milyon 427 bin 567 TL fiyat belirlendi.
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