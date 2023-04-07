Meta Evrenindeki Marka ve Platformların En İyi Örnekleri

Meta evreni; kullanıcıların üç boyutlu bir alanın içerisinde birbirleriyle dijital içeriklerle etkileşime girmesini ifade eden sanal ortamdır. İşletmeler açısından Metaverse; muhteşem pazarlama ve tanıtım imkanı sunan bir dünyadır.

Metaverse'ün ilerleyen dönemde markalar için hayati önem taşıması bekleniyor. Dijital pazarlamanın kalbinin attığı bir alan olması öngörülüyor. Bu kavram sayesinde işletmeler, müşterileriyle 3B sanal dünya tasarlayarak orada bağlantı kurabilecekler. Marka bağlılığının sağlanabileceği kişisel bağlantılar oluşturulabilecek.

İşletmelerin geleceğe ayak uydurabilmesi ve mevcut müşterilerini elinde tutabilmesi açısından da etkin rol oynuyor. Metaverse platformlarını dikkat çekici, etkileşimli hale getiriyor.

Meta Evrenindeki Marka ve Platformların En İyi 8 Örneği

Decentraland

Nvidia Omniverse

Sandbox

Disney

Somnium Space

Horizon Worlds

Cryptovoxels

Roblox

1. Decentraland

Ethereum blok zinciri üzerinde çalışan dijital dünya olarak Decentraland biliniyor. Kullanıcılar bu dijital dünyada sanal arazi satın alıp satabiliyor. Aynı zamanda bu sanal arazileri Decentraland üzerinden kiralayabiliyor. Araziler hem değişmez hem de kalıcı olarak biliniyor. Kullanıcılar bu sistemi; oyun oynamak, alışveriş yapmak ve başkalarıyla etkileşim kurmak için kullanıyor.

2. Nvidia Omniverse

Artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) kavramlarıyla iş birliği yapmayı sağlayan platform olarak biliniyor. İşletmeler, okullar ve birçok kurumun çok rahat kullanabileceği bir sistemdir. Çalışanlara ve müşterilere güzel deneyimler sunuyor. Nvidia Omniverse; Airbus, Coca-Cola vb. dünyanın önde gelen markaları tarafından da kullanılıyor.

3. Sandbox

Sandbox, yeni fikirlerin kontrollü ortamda test edilmesini sağlayan platform olarak biliniyor. Herhangi bir marka yeni ürününü sunmadan evvel Sandbox ile onu deneyebilir. Sandbox; kontrollü, güvenli bir dünya üzerinde müşteri geri bildirimleri ve verileri hakkında bilgi sahibi olur.

Bahsettiğimiz noktalar markaya güç vermek adına çok önemlidir. Amazon, Google gibi dünya devleri Sandbox’tan yararlanıyor. Yeni ürünler ve özellikler kamuoyuna sunulmadan öncelikle Sandbox üzerinde test edilir.

4. Disney

Metaverse evreninde marka ve platformlar için en iyi örnekler listemize Disney’i de alabiliriz. Disney, müşterilerine en iyi dijital deneyimler sunmak için çalışıyor. Disney Metaverse; Pixar, Disney, Star Wars, Marvel vb. farklı farklı markalar için kullanıyor. Firmalara ait dijital deneyimleri diğer Disney hizmet ve ürünlerle bütünleşmesini sağlayan API sunuyor.

5. Somnium Space

Blok zincirinin üzerine dizayn edilen detaylı sanal dünyaya Somnium Space ismi veriliyor. Bu sanal dünya, merkezi olmayan sanal gerçeklik aracılığıyla keşfedilebilir. Oyun oynama, sosyalleşme vb. imkanlar sunuyor. Somnium Space’nin en önemli özelliği; çeşitli oyun işlemlerine izin oluşturan SOMB belirteci üzerinden desteklenmesidir. VRChat, Decentraland vb. markalar Somnium Space kullanıyor.

6. Horizon Worlds

İçerik oluşturup onların başkalarıyla paylaşılmasına olanak tanıyan VR tabanlı sosyal medya platformudur. Horizon Worlds üzerinden markalar hem hizmetlerini hem de ürünlerini tanıtabilir. Burada işletmeler kendi sanal dünyalarını tasarlayabilir. Şu an için tam gelişmese de ilerleyen dönemde Metaverse dünyası için çok önemli olacak.

7. Cryptovoxels

Sanal arazi parselleriyle kullanıcılar istedikleri işlemleri Cryptovoxels üzerinden yapabilir. Cryptovoxels, merkezi olmayan bir platformdur. Blockchain teknolojisinin kullanıldığı bu platformda hem arazi sahipliği hem de işlemler doğrulanabiliyor.

Cryptovoxels’te arazi satın almak, kiralamak ve oyun içi öğeler satın alabilmek için Voxels isimli sanal para kullanılıyor. Red Bull, Crytovoels üzerinden sanal müzik festivaline ev sahipliği yapıyor. BMW markası da Cryptovoxels ile sanal araba galesi oluşturuyor.

8. Roblox

Kullanıcılarının oyunlar oluşturmasını sağlayan çevrimiçi oyun platformudur. Roblox platformunun 20 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı bulunuyor. Adidas, Nike, McDonald’s gibi dünya markaları gençlere hitap edebilmek için Roblox üzerinden oyunlar tasarladı. Nike’ın ve McDonald’sın çalışmalarını örnek verebiliriz.

Nike markası; oyuncuların ödüller kazanması ve birbirleriyle yarışabilecekleri sanal koşu etkinlikleri düzenledi. McDonald’sta Roblox oyuncularına kendi sanal McDonald’s restoranlarını işletme şansı veriyor. Bunun için “McDonald’s tycoon” isimli oyun dizayn etti.

Sizlere son dönemlerin trend konuları arasında yer alan Metaverse dünyasındaki markalara dair en iyi örnekleri sıraladık. Metaverse Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar adlı yazımıza da göz atabilirsiniz.