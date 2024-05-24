Microsoft Edge’de Önbellek Nasıl Temizlenir?

Microsoft Egde, 2015 yılında Microsoft tarafından piyasaya sunulan bir web tarayıcısıdır. Xbox One, Windows 10, Windows 10 Mobile ve Windows 11 için geliştirilen bu web tarayıcısı Internet Explorer’ın yerine geliştirildi.

Tüm web tarayıcılarında olduğu gibi Microsoft Edge’de de tarama verileri geçici önbellekte saklanıyor. Bu sayede daha sonraki aramalarda tarama verilerine bakılarak sayfalar daha hızlı yüklenir. Yalnız devamlı yeni önbellek dosyaları oluşturulduğundaysa depolama alanı dolar. Böyle bir durumdaysa hem performans hem de hız düşer. Dolayısıyla tarama ve önbellek verilerinin temizlenmesi gizliliğin artırılması, tarama deneyiminin iyileştirilmesi ve alan boşaltma açısından çok önemlidir.

Biz de bu rehberde tarayıcı olarak Microsoft Edge kullananlar için önbellek temizleme işlemlerinden bahsedeceğiz. İşte Microsoft Edge’de önbellek temizleme!

Mobil Cihazlar Üzerinden Microsoft Edge’de Önbellek Temizleme

Mobil cihazların üzerinden Edge önbellek temizleme, otomatik ve manuel olmak üzere iki farklı yöntemle yapılıyor. Mobil cihazlarda Microsoft Edge’in önbelleğinin otomatik temizlenmesi için şu adımlar takip edilmeli;

İlk olarak telefondan “Ayarlar” ve sonrasında “Uygulamalar” alanına gidilir.

Uygulamaların olduğu liste içerisinden Edge bulunup üzerine tıklanır.

İmleç aşağıya doğru kaydırılarak “Depolama > Önbelleği Temizle” seçeneği seçilir.

“Depolamayı Yönet > Tüm Verileri Temizle” butonuna basılarak silme işlemi onaylanır. Böylelikle Microsoft Edge uygulama verileri tamamen temizlenmiş olacak.

Manuel yöntemdeyse takip edilecek adımlar şu şekildedir;

Edge’ye giriş yapılarak “Ayarlar” kısmına gidilir.

Gizlilik ve Güvenlik > Tarama Verilerini Temizle” butonuna basılır.

Önbelleğe alınan görselleri, dosyaları ve gözatma geçmişini temizlemek için onay kutusu işaretlenir.

Mobil cihazdaki tarama verileri sadece temizlenecekse yukarıda belirtilen 1 ve 3.adımlar uygulanmadan oturum kapatılmalıdır.

En son adımda dosyalar, tarama geçmişi ve önbelleğe alınan görseller temizleneceği zaman sadece “Verileri Temizle” butonuna basılır.

Masaüstünden Microsoft Edge’nin Önbelleğini Temizleme

Masaüstünden Microsoft Edge önbelleğinin temizlenmesi otomatik olarak yapılabilir. Bunun için “Varsayılan” olarak “Şimdi Temizle” butonuna tıklanmalıdır. Böylelikle cihazda senkronize olan tarama verileri otomatik silinmiş olacak.

Sadece cihazın önbellek ve tarama verileri temizleneceği zamansa iletişim kutusu altında konumlanan “Oturum Kapat” butonuna tıklanmalıdır. Akabinde şu adımlar takip edilmeli;