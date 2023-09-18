Microsoft Surface Pro 9 Özellikleri ve Fiyatı

Microsoft Surface Pro 9, çok ince ve hafif olarak tasarlanmıştır. Bu sebeple Intel Evo sertifikasına sahip olan cihaz, çok kolay taşınıyor. Bundan dolayı ofis dışında, cafelerde, seyahatlerde kısacası her yerde çok rahat kullanılabilir.

Olağanüstü performansıyla dikkat çeken Microsoft imzalı bu tablet hem günlük hem de iş hayatında çok rahat kullanılabilir. Cihaz, performans ve işlem gücü açısından değerlendirildiğinde bir tabletten daha fazlasıdır.

Microsoft Surface Pro 9 Özellikleri

İşlemci: 3,6-4,8 GHz Intel i7-1265U CPU

Bağlantı: 2 x Thunderbolt 4, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1

Ağırlığı: Klavye-289 gram, Gövde-881 gram (Toplam 1,17 kg)

Pil: 48 Wh

Sabit sürücü: 256 GB

Ekran: IPS ekran, 13 inç, 2.880 x 1.920, parlak, dokunmatik ekran, 120 Hz, 450 nit

Hafıza: 16 GB DDR5 RAM

Hoparlör: 2 x 2 Watt

Boyutları: 287 x 209 x 10 mm- Klavyeyle beraber 13 mm

Web kamera: Full hd

Grafik: 1,25 GHz Intel Xe

Microsoft Surface Pro 9, manyetik klavyesi olmadan diğer bir ifadeyle tablet olarak kullanıldığında yalnızca 9.3 mm kalıktan oluşuyor. Cihaz, Intel’in en son işlemcisine sahip. Bu işlemci cihazın güçlü ve hızlı çalışmasını sağlıyor.

16 GB DDR5 RAM desteği sunması cihaza daha çok dosya, video ve fotoğraf yüklenmesini sağlıyor. Büyük ekranıysa konforlu bir kullanım sunuyor. Ayrıca ekranının yüksek çözünürlüğü de daha canlı ve net görüntüler sunmasını sağlıyor. Tüm bu özellikler, cihazın rahat çalışma alanı sunmasına yardımcı oluyor.

Tabletle birlikte sunulan Surface Pen de konforlu çalışma imkanı sunuyor. Kullanıcılar hem üretim hem de yaratıcılık açısından bu tabletle verimli çalışmalar yapabiliyor.

Tablette çalışmaların verimini artıran bir diğer unsursa pil ömrünün uzun olmasıdır. Böylelikle kullanıcılar devamlı tableti şarj etmek zorunda kalmıyor.

Microsoft Surface Pro 9, çoklu görev özelliğiyle de dikkat çekiyor. Tablette birden çok pencere ve uygulama açıkken dahi rahat çalışılabiliyor. Bu durum çalışanlar ve öğrenciler için büyük avantaj oluşturuyor.

Microsoft OneNote özelliğinden oluşan tablet, kullanıcılarının verimli şekilde not almalarını sağlıyor. Tabletle birlikte sunulan diğer bir uygumaysa Microsoft Teams’tır. Microsoft Teams ile kullanıcılar, toplantılar düzenleyebilirler. Ekip üyeleriyle devamlı iletişime geçmeyi kolaylaştırıyor.

Tabletin üstün performans sunmasının nedeni 3,6-4,8 GHz Intel i7-1265U CPU işlemciye sahip olmasıdır. Güçlü işlemcisi sayesinde en zor uygulamalar dahi kolayca çalışır.

Microsoft Surface Pro 9 Fiyatı

Microsoft Surface Pro 9; özellik ve stil açısından kullanıcılarına benzersiz, güzel deneyim sunuyor. Özel olarak tasarlanan klavyesiyle uzun uzun yazılar kolay yazılabiliyor. Klavye aynı zamanda ek koruma sunuyor.

Microsoft Surface Pro 9, özelliklerinden dolayı geniş bir kitleye hitap ediyor. Cihazın fiyatı 79.279,20 TL’dir.