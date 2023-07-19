MINI Otomobil Fiyat Listesi - 2023

MINI fiyat listesi, yeni bir otomobil satın almak isteyen kişilerin bir kısmı tarafından merak ediliyor. Peki, yıllardır dünya genelinde popülerliğini sürdürerek büyük bir başarının altına imza atan MINI otomobil modellerinin ne kadar fiyata satılıyor?

2023 Yılına Ait MINI Otomobil Fiyat Listesi

Türkiye'de satılan MINI marka arabalar arasında MINI Clubman, MINI Countryman, MINI Cabrio ve MINI Cooper SE dahil olmak üzere birçok model yer alıyor. Bu rehberde etkileyici tasarıma sahip olan otomobillerin ne kadar fiyata satıldığını açıkladık.

MINI 3 Kapı Modelinin Fiyatı

MINI 3 Kapı Iconic: 1.665.090 TL

Otomatik şanzıman tipine sahip olan MINI 3 Kapı, 136 HP motor gücü sunuyor. 1499 CC motor hacminin yer aldığı otomobil 0'dan 100 kilometreye yalnızca 8,1 saniyede ulaşabiliyor. Arabanın maksimum torku ise 220 Nm.

MINI 5 Kapı Modelinin Fiyatları

MINI 5 Kapı Signature : 1.518.426 TL

: 1.518.426 TL MINI 5 Kapı Resolute Editon: 1.655.370 TL

136 hp motor gücü sunan MINI 5 Kapı modelinde 1499 CC motor hacmi mevcut. Arabanın maksimum torku ise 220 nm. 207 km/h maksimum hıza sahip olan otomobil 0'dan 100 kilometreye 8,3 saniyede ulaşabiliyor.

MINI Clubman Modelinin Fiyatı

MINI Clubman Untold Edition: 2.068.794 TL

0'dan 100 kilometreye 9,2 saniyede ulaşan MINI Clubman, 136 HP motor gücüne sahip. 220 Nm maksimum tork sunan otomobilde 1499 HP motor hacmi mevcut. Şık tasarımı ile dikkat çeken araba 2 milyon 68 bin 794 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

MINI Countryman Modelinin Fiyatları

MINI Countryman Signature : 1.881.954 TL

: 1.881.954 TL MINI Countryman Edition Iconic : 2.044.818 TL

: 2.044.818 TL MINI Countryman ALL4 Signature : 2.029.482 TL

: 2.029.482 TL MINI Countryman ALL4 Edition Iconic: 2.222.370 TL

0'dan 100 kilometreye 11,2 saniyede ulaşan ve 190 km/h maksimum hız sunan MINI Countryman'in Signature donanım paketine sahip sürümü 1 milyon 881 bin 954 TL, Edition Iconic donanım paketine sahip versiyonu ise 2 milyon 44 bin 818 TL fiyata satılıyor.

MINI Cabrio Modelinin Fiyatları

MINI Cabrio Resolute Edition : 1.880.010 TL

: 1.880.010 TL MINI Cabrio Iconic: 1.911.546 TL

205 km/h maksimum hız sunan MINI Cabrio, 0'dan 100 kilometreye 8,7 saniyede ulaşabiliyor. Otomobilin Resolute Edition donanım paketine sahip sürümü 1 milyon 880 bin 10 TL, Iconic donanım paketine sahip versiyonu ise 1 milyon 911 bin 546 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

MINI Cooper SE Modelinin Fiyatı

MINI Cooper SE Inspired: 1.390.531 TL

Ucuz elektrikli araba modelleri arasında yer alan MINI Cooper SE isimli modelin Inspired donanım paketine sahip sürümü 1 milyon 390 bin 531 TL ifyat etiketiyle satılıyor.

Bu yazıda MINI marka otomobil fiyatları ne kadar sorusunu yanıtladık. Peki, sizce en başarılı MINI araba modeli hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.