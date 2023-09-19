Parkur oyunu denilince akıllara gelen, eşi benzeri pek bulunmayan bir oyun olan Mirror's Edge Catalyst, oldukça kendine has bir yapım. Binaların üzerinde koştuğumuz, hızlı hareket ettiğimiz ve düşmanlarla yakın dövüş yaptığımız bu oyun farklı bir tecrübe arayanlar son derece idealdir.

Mirror's Edge Catalyst’in bir hikayesi de bulunmakta. Eğer siz de hikayeyi en iyi şekilde anlamak ve oyuna %100 hakim olmak istiyorsanız Mirror's Edge Catalyst Türkçe yama kurarak dil bariyerini ortadan kaldırabilirsiniz. Böylelikle oyundan aldığınız keyif de artacaktır. Siz de aşağıdaki basit adımları uygulayın ve Mirror's Edge Catalyst Türkçe yamayı hızlı bir şekilde bilgisayarınıza kurun.

Mirror's Edge Catalyst Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

anonymousceviri.com’un Mirror's Edge Catalyst Türkçe yama sayfasına gidin.

Sitenin programını indirip üyeliğiniz varsa giriş yapın, yoksa kayıt olun.

" Çevirilerimiz " kısmını açın.

" kısmını açın. Mirror's Edge Catalyst’e tıklayıp " Varlıklarıma Ekle "ye basın.

"ye basın. Sağ üstten adınıza tıklayarak " Varlıklarım " kısmını açın.

" kısmını açın. Mirror's Edge Catalyst Türkçe yamayı oyun dizinine kurun.

"Yama başarılı" yazısı çıktıktan sonra oyuna girip Mirror's Edge Catalyst’i Türkçe oynayabilirsiniz.

Mirror's Edge Catalyst Hakkında

DICE tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanan Mirror's Edge Catalyst ilk kez 2016 yılında piyasaya sürüldü. Açık dünyaya sahip, parkur mekanikleri bulunan bir aksiyon ve macera oyunu olan Mirror's Edge Catalyst son derece kendine has bir oyundur.

Faith Connors ismindeki bir kadın karakteri canlandırıyoruz ve oyun yakın gelecekte geçiyor. Oyundaki amacımız otoriter hükümete karşı direnen bir gruba bilgi sağlıyoruz. Bir parkurcu ve suikasti olan karakterimiz ile çeşitli görevler yapıyoruz ve şehir içerisinde sürekli dolanıyoruz.

Mirror's Edge Catalyst Türkçe yama ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz daha önce bu oyunu oynamış mıydınız? Mirror's Edge Catalyst Türkçe yaması nasıl olmuş? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.