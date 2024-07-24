Pusat Clutch Gamepad Hediyeli Monster Abra Clutch Kampanyasını Kaçırmayın!

Monster Notebook, oyun deneyimini üst seviyeye taşıyan bir kampanya ile karşımıza çıktı. Eğer yakın zamanda yeni bir dizüstü bilgisayar satın almak istiyorsanız kampanyadan yararlanabilir ve özel hediyenin sahibi olabilirsiniz.

Monster Abra Clutch Kampanyası Neler Sunuyor?

Monster tarafından düzenlenen kampanya kapsamında GeForce RTX 4050 ekran kartına sahip seçili Abra modellerden birini satın alarak Pusat Clutch isimli gamepad'e ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz.

Kampanyanın sunduğu hediyeler bununla sınırlı değil. Ayrıca Norton 360 for Gamers, 1 aylık Game Pass Ultimate ve hatta Monster sırt çantası da hediyeler arasında yer alıyor.

Monster Abra Clutch kampanyasında belirlenen çok çeşitli modeller bulunuyor. Kampanya kapsamındaki modellerden birini sepete ekledikten sonra hediye de otomatik olarak sepete eklenmiş oluyor.

Satın alma işlemini tamamladıktan sonra yeni oyuncu dizüstü bilgisayarınızla nefes kesici grafiklere sahip oyunları hediye gamepad'inizle oynayabilirsiniz.

1 Aylık Game Pass Ultimate hediyesi sayesinde oyun eksikliği yaşamanız da mümkün olmayacaktır. Game Pass Ultimate kütüphanesinde aralarında seçim yapmanızı zorlaştıracak yüzlerce video oyunu bulunuyor. Tabii, bu sadece Windows 11'li kampanya ürünlerinde geçerlidir.

Pusat Clutch Gamepad'i Hediye Veriyoruz!

Bu ürünlerden birini alacak olsaydınız hangi modeli tercih ederdiniz? Satın almak istediğiniz herhangi bir kampanyalı modelin kodu ile YouTube videomuzun yorumlar kısmından bizimle paylaşanlara özel olarak Pusat Clutch gamepad'i hediye ediyoruz.

Aşağıda yer alan adımları takip ederek ücretsiz Pusat Clutch gamepad sahibi olabilirsiniz.

Monster Abra Clutch kampanya sayfasını ziyaret edin.

ziyaret edin. Satın almak istediğiniz kampanyalı bir modelin kodunu alın.

Yukarıda yer alan YouTube videomuzun yorumlar kısmına hangi ürünü almak istediğinizi modelin koduyla birlikte yazıp gönderin.

Katılımcılar arasından çekiliş yapılacak ve kazanan şanslı takipçimize özel olarak hediye edilecektir.

Monster oyuncu dizüstü bilgisayarların performansını merak eden kişiler için YouTube videomuzda oyun performanslarına da yer verdik.

Videoda şu oyunları test ettik:

Grand Theft Auto V

Counter-Strike 2

The Witcher 3: Wild Hunt

Starfield

A Plague Tale: Requiem

The Last of Us Part I

Red Dead Redemption 2

Cyberpunk 2077

Alan Wake II

Ürünleri alırken bu oyunların da performansını göz önünde bulundurabilirsiniz.