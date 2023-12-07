MOV Dosyaları MP4’e Nasıl Dönüştürülür?

Apple’ın geliştirdiği film vb. video içerikleri depolayan bir format olan MOV, QuickTime Player’da kullanılıyor. Yüksek kalitede videoları depolayan MOV dosyaları, her medya programında oynatılamıyor.

MP4; Apple, Android, Windows gibi birçok cihazda sorunsuz çalışıyor. Kullanıcılarına evrensel erişilebilirlik sunan bir format olduğu söylenebilir. Ayrıca MP4 dosyaları daha az yer kaplıyor.

Büyük MOV dosyalarının küçültülmesi için MP4’e dönüştürülmesi gerekiyor. Aynı zamanda MOV dosyalarının daha geniş erişim sağlaması içinde MP4 formatına dönüştürülmesi gerekiypr.

Biz de sizler için MOV dosyaları MP4’e dönüştürme adımları ile ilgili bir rehber hazırladık.

MOV Dosyaları MP4’e Dönüştürme Teknikleri

MOV dosyaları birkaç teknikle kolayca MP4’e dönüştürülebilir. MOV dosyaları MP4’e dönüştürme için şu tekniklerden herhangi birini kullanabilirsiniz:

1. Google Drive’da MOV Dosyalarını MP4’e Dönüştürme

Google Drive’da yer alan MOV dosyaları şöyle MP4’e dönüştürülür;

İlk olarak Google’da oturum açılır.

Google Drive’e gidilerek “Yeni” butonuna tıklanır.

“Dosya Yükleme” seçilerek dönüştürülmek istenen dosya için ekranın sağ tarafına tıklanır.

“Birlikte Aç” ve “CloudConvert” seçilir.

Format listesi içerisinden MP4’e tıklanarak “Dönüşümü Başlat” seçilir.

Yukarıdaki adımların ardından dosya otomatik Google Drive’da kaydedilir.

2. iPhone’da MOV Dosyalarını MP4’e Dönüştürme

iPhone cihazındaki bir MOV dosyasını MP4’e dönüştürmek için video dönüştürücü uygulamasından yararlanmanız gerekiyor. Bu uygulamalara şunlar örnek verilebilir;

PlayerXtreme medya oynatıcısı

iDönüşüm

3. QuickTime ile MOV Dosyalarını MP4’e Dönüştürme

QuickTime kullanılarak MOV dosyalarının MP4’e dönüştürülmesi için aşağıdaki adımların takip edilmesi gerekiyor;

QuickTime Player açılır.

Videonun eklenebilmesi için “Dosya” alanına tıklanır.

İlk olarak “Dosya”, “Dışa Aktar” ve “MP4” seçilir.

Dosyanın kaydedilmesi içinde “Kaydet” tuşuna basılır.

4. Animaker ile MOV Dosyalarının MP4’e Dönüştürülmesi

Animaker, gelişmiş sistem gereksinimleri ve kuruluma ihtiyaç duymadan hızlıca MOV dosyalarını MP4’e dönüştürüyor. Uygulamadan MOV dosyalarının MP4 formatına dönüştürülmesi için izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir;

Öncelikle Animaker’in MOV’dan MP4’e dönüştürücüsü açılır.

“Dönüştürmeyi Başlat” butonuna tıklanır.

MP4’e dönüştürülmek istenen MOV dosyası yüklenir.

Video başarılı şekilde yüklendikten sonra videonun MP4 formatında indirilmesi için sağ üst köşede konumlanan “İndir” butonuna tıklanır.

5. CloudConvert ile MOV Dosyalarının MP4 Formatına Dönüştürülmesi

İlk olarak CloudConvert uygulaması açılarak “Dosya Seç” butonuna tıklanır. Daha sonra MOV formatındaki dosya uygulamaya yüklenir. Bu dosyanın MP4’e dönüştürülmesi için “Dönüştür” butonuna tıklanır. Dönüştürülen dosya, “İndir” butonuna tıklanarak cihaza indirilir.

6. VLC ile MOV Dosyalarının MP4’e Dönüştürülmesi

VLC uygulamasıyla MOV formatlı dosyalar MP4’e dönüştürülebilir. Bilgisayara öncelikle VLC yüklenir. VLC’nin yükleme işlemi tamamlandıktan sonra kurulumu da gerçekleşir. Kurulum sonrasında uygulama başlatılarak MOV dosyası yüklenir.

Uygulama ekranının sol üst köşesinde konumlanan “Medya” butonuna tıklanır. Dönüştürülmek istenen MOV dosyaları “Ekle” ile uygulamaya yüklenerek “Dönüştür/Kaydet” sekmesine basılır.

MOV video dosyasının içe aktarılması için “Medyayı Aç” seçilir. “Profil Seç” kısmından format listesi açılarak “Video-H.264 + MP3 (MP4) seçilerek “Gözat” butonuna tıklanır.

Dosyanın kaydedileceği klasörün adı ve nereye kaydedileceği belirlenir. “Dosya Olarak Kaydet” tuşuna tıklanarak daha sonra dönüştürme işlemi için “Kaydet” butonuna tıklanır.