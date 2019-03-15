MPEG MP4’e Nasıl Dönüştürülür?

KWorld karttan kaydedilen bazı videoları mpg'den h.264 standardıyla ses formatları olan mp3 ac3 (mp4)’e dönüştürmeye çalışırsanız, böylece videoyu bir USB'ye kaydedebilir ve bunu TV'de izleyebilirsiniz. Trasmageddeon kullanarak yapılan bu işlem sonucu televizyonda video oynuyor ama ses yok gibi bir sorun oluşuyor. Bunun çözüm adımlarını ve nasıl yapıldığını yazının devamında görebilirsiniz.

Doğru video dönüştürücü kullanmazsınız, MPEG'i MP4 biçimine dönüştürmek hayal kırıklığı yaratabilir. Kullanılan video dönüştürücü ses formatını dönüştüremeyebiliyor. MPEG’i MP4’e dönüştürürken de benzer bir sorunla karşılaşıyorsanız, iyi bir video video dönüştürücüsü aramanız gerekir. Bu makalede, MPEG’yi MP4’e nasıl zahmetsizce dönüştüreceğinizi anlatacağız.

Önerilen Yazılım - Wondershare Video Converter Ultimate

MPEG’i MP4’e dönüştürmek için mükemmel video kalitesi ve ses kalitesi yakalamak istiyorsanız Wondershare Video Converter Ultimate programını kullanmanız gerekir. Wondershare Video Converter Ultimate, farklı çıktı ve giriş dosyası formatlarını destekleyen bir video dönüştürücüsüdür. Hem ses hem de video formatlarını içeren 1000'den fazla dosya formatıyla uyumludur. Ayrıca bu dosya formatları bilgisayarınızda, akıllı telefonlarda, video kameralarda ve harici sabit disklerde çalışır. Bu yazılım, dosyaların toplu dönüştürülmesini destekler, böylece işlerinizdeki performansınızı artırır. Wondershare Video Converter orijinal dosyanızla aynı kalitede ses ve video çıkışı sağlar.

Bu video dönüştürücüyü kullanarak MPEG'i MP4'e nasıl dönüştürebileceğimize bakacağız ancak öncesinde programın bazı özelliklerine bakmamız faydalı olacaktır.

Wondershare Video Converter Ultimate Özellikleri

• Oyun konsolları, iOS ve Android telefonlar gibi birçok cihazda çalışır ve yüksek kaliteli dosya formatlarına dönüştürmenize olanak tanır.

• Dönüştürmeyi diğer tüm video dönüştürücülerden 30 kat daha hızlı yapan GPU hızlandırıcı özelliğine sahiptir.

• Dosyaların kayıpsız dönüştürülmesini destekler.

• Sosyal video platformları, YouTube, Hulu, Spotify, SoundCloud gibi 10.000'den fazla paylaşım sitesinden video dosyası indirmenize izin verir.

• Bu yazılımla, YouTube videolarını doğrudan MP3 formatında indirebilirsiniz.

• Birkaç tıklamayla tüm oynatma listesini bilgisayarınıza çevrimiçi olarak indirebilme özelliğine sahiptir.

• Canlı yayın videolarını, yüksek kaliteli video kaydedicisini kullanarak kaydedip indirebilirsiniz.

• DVD araç seti DVD videoyu düzenlemenizi, videoyu DVD'ye dönüştürmenizi ve videoyu DVD ve Blu-Ray Disklere yazmanızı sağlar.

• DVD videonuzu yazmak ve düzenlemek için kullanabileceğiniz birkaç hazır DVD şablonu vardır.

• Bu programla, bilgisayarınız ile akıllı telefonlar ve harici sabit diskler gibi cihazlar arasında video dosyalarınızı kolayca aktarabilirsiniz.

• Dosyaları mobil cihazlara aktarırken, uyumsuz formatlar varsa cihaza uyumlu formatlara dönüştürülür.

• Araç kutusundan, meta veri editörü, DVD dönüştürücü, VR dönüştürücü ve bir GIF yapımcısı gibi çeşitli araçlara sahip olacaksınız.

• Ücretsiz deneme sürümü vardır.

• Mac OS 10.7'den Mac OS 10.14'e kadar destekler.

• Windows için, Windows XP, Vista, 7, 8 ve 10'u destekler.

Wondershare Video Converter Ultimate'i Kullanarak MPEG'i MP4'e Dönüştürme

Wondershare Video Converter Ultimate kullanarak MPEG’i MP4’e dönüştürmek oldukça basittir ve sadece aşağıda gösterildiği gibi kolay adımları içerir.

Adım 1. Programı İndirin ve Bilgisayarınıza Yükleyin

Tarayıcınızdan Wondershare web sitesine giriş yapın ve Wondershare Video Converter Ultimate’i bulun. Mac ve Windows sürümünü göreceksiniz. Uygun sürümü indirin ve bilgisayarınıza yükleyin.

Adım 2. MPEG Dosyasını Ekleyin

Uygulamayı bilgisayarınızda açın. Ana pencerede, “Dosya Ekle” düğmesine tıklayın ve ardından “Dosya Ekle” seçeneğini seçin ve MPEG dosyalarını yükleyin. MPEG dosyalarına göz atın ve video dönüştürücüyü açın. Alternatif olarak, pencerenin ortasındaki Ekle düğmesine tıklayabilir veya MPEG dosyasını sürükleyip programa bırakabilirsiniz.

Adım 3. Çıktı Formatı Olarak MP4'ü Seçin

Ekranda video dosyasını göreceksiniz. Şimdi imleci sağ üst kısma götürün ve “Tüm Dosyaları Dönüştür” seçeneğine tıklayın. Yeni bir açılır pencere görünecek. Oradan, “Video” seçeneğini seçin ve “MP4” formatını belirleyin.

Burada çıkış formatı kalitesini seçmeniz gerekecektir. Çıktı kalitesini koruyabilir veya tercihinize göre değiştirebilirsiniz.

Adım 4. MPEG'i MP4 Formatına Dönüştürün

Bundan sonra, pencerenin altındaki “Çıktı” yani Output düğmesine tıklayın ve hangi klasör konumuna kaydedileceğini seçin. Oradan, pencerenin sağ altındaki “Tümünü Dönüştür” düğmesine basabilirsiniz.

Wondershare Video Converter Ultimate daha sonra videoyu MPEG’den MP4 biçimine dönüştürmeye başlayacaktır. Dönüştürme işlemi tamamlandıktan sonra “Dönüştürülmüş” menüsüne tıklayabilirsiniz ve yeni dönüştürülen MP4 biçimini oynatabilirsiniz.

Sonuç

Video dosyalarınızı bir video formatından diğerine dönüştürmek istediğinizde sadece Wondershare Video Converter Ultimate kullanmanız yeterli olacaktır. Program birkaç saniye içinde yüksek kaliteli fromatlar elde etmenizi sağlar. Dahası, kullanıcı arayüzü kullanımı kolaydır ve birkaç MPEG dosyasını MP4'e daha hızlı dönüştürebilirsiniz.