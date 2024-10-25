MSI Claw İncelemesi: Yüksek Performans, Uzun Pil Ömrü ve Dahası!

Bu yıl düzenlenen CES fuarında tanıtılan taşınabilir oyun cihazı MSI Claw, ergonomik tasarımı, yüksek batarya kapasitesi ve yenilikçi Intel Core Ultra işlemcisi ile dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. MSI Claw incelemesi ile taşınabilir konsolun neler sunduğuna yakından göz atacağız.

MSI Claw İncelemesi

7 inç büyüklüğüne sahip taşınabilir oyun cihazı, IPS ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı, hızlı hareket eden sahnelerde daha akıcı deneyim elde edilmesini sağlıyor.

Cihazın ekranının etkileyici bir görüntü deneyimi sunduğunu belirtelim. VRR desteğine sahip olan taşınabilir konsol, bu sayede görüntüde yırtılmaları önlüyor. Bu da oyun deneyimini doğrudan olumlu yönde etkiliyor.

Antropometri bilimi esas alınarak tasarlanan MSI Claw, oldukça hafif ve ergonomik bir his veriyor. Bu tasarım daha iyi bir tutuş sağlamanın yanı sıra uzun süreli oyun sürelerinde de konfor sunuyor.

Şu anda piyasada joystick ve tetiklerde Hall Effect sensörünü kullanan tek taşınabilir cihaz olan Claw, böylelikle geleneksel karbon film sensörlerine kıyasla hem daha doğru algılama yapabiliyor hem de daha dayanıklı bir yapıya sahip

Hafif yapısıyla önemli bir avantaj sağlayan cihaz yalnızca 675 gram ağırlığında. Bu sayede cihazı gün içerisinde kolayca taşıyabilir, gittiğiniz yerde oyun keyfine devam edebilirsiniz.

MSI Claw'ın, yapay zeka hızlandırmaya sahip Intel Core Ultra işlemcilerini kullanan tek taşınabilir oyun konsolu olduğunu belirtelim. Cihaz, Intel Core Ultra işlemci ve Intel XeSS teknolojisi sayesinde akıcı ve sürükleyici oyun deneyimi sunuyor.

Taşınabilir konsol performans ve tasarımın yanı sıra soğutma konusunda da başarılı bir performans sergiliyor. Intraflow termal tasarımı, hava akımının bir kısmını iç bileşenleri soğutmak için kullanıyor. Bu sayede bütün bileşenler daha uzun süre serin kalabiliyor.

53Whr batarya kapasitesine sahip olan cihaz uzun bir kullanım süresi sunuyor. Cihazdaki batarya, ürünün toplam ağırlığını optimum değerde tutarken mümkün olan en yüksek pil ömrünü sunmak için tercih edilmiş.

Uzun pil ömrü sık sık şarj etme ihtiyacını ortadan kaldırarak özellikle uzun saatler süren seyahatlerde önemli bir avantaj sağlıyor. Böylece oyun oynayarak keyifli bir yolculuk yapabiliyorsunuz.

Depolama kapasitesi de oyuncular için büyük bir öneme sahip. MSI Claw 1 TB ve 512 GB kapasiteli iki farklı yüksek hızlı (Gen4) SSD seçeneğiyle sunuluyor. Ayrıca SD kart desteği sayesinde bu kapasite miktarını artırabilirsiniz

Windows 11 işletim sistemi ile beraber gelen Claw üzerinden Steam, Epic, Ubisoft ve diğer dijital oyun platformlarını kullanabilirsiniz. Hatta MSI APP Player sayesinde Android oyunlarını da oynayabilmeniz mümkün.

Oldukça kolay bir kullanım sunan MSI Center M uygulaması ile oyunlarınızı hızlıca çalıştırabilir, oyundan çıkmadan ekran kaydı gibi özellikleri kullanabilir, RGB aydınlatma işlevini özelleştirebilir, kullanım senaryolarına göre atanmış ayarlardan seçim yapabilir ve birçok işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Konsol benzeri bir arayüz sunan cihazın üst kısmında yer alan güç butonunda parmak izi sensörü bulunuyor. Ekstra güvenlik katmanı ekleyen bu sensör, izniniz olmadan sizden başkasının oyunlarınıza erişememesini sağlıyor.

Titreşim desteğine sahip olan taşınabilir cihaz, 3.5 mm Hi-Res Audio sertifikalı kombo jak çıkışı ile kulaklıklardan tam verim alabilmenizi sağlıyor. Bluetooth 5.4 desteği ile kablosuz kulaklıklarınızı da cihaza bağlayabilirsiniz.

Kulaklık tercih etmediğiniz durumlarda 2 adet hoparlör üzerinden ses alarak oyunlarınızın ve filmlerinizin keyfini çıkarabilirsiniz. Cihazın hoparlörleri oldukça başarılı bir ses performans sergiliyor.

Thunderbolt 4 ile kablolu bağlantıda en yüksek standardı sunan cihaz, Wi-Fi 7 teknolojisini destekleyerek mümkün olan en hızlı kablosuz bağlantı çözümünü içeriyor.

5.8 Gb/sn bağlantı performansı ve 6GHz bağlantılara imkân tanıyan 320MHz kanal bant genişliğine sahip Wi-Fi 7 teknolojisi sayesinde birden fazla eşzamanlı bağlantıda bile ultra düşük 2ms gecikme elde ediliyor. 6GHz spektrumu ile ekstra performans için ek kapasite mevcut.

Taşınabilir oyun cihazının ayrıca temin edebileceğiniz bir aksesuar kiti de bulunuyor. Bu kitin içerisinde çok şık bir taşıma çantası, ürünün elinizden düşmesini engelleyen bilek kordonu, temperli cam ekran koruyucusu ve pençe (Claw) şeklinde şık bir anahtarlık yer alıyor.

MSI Claw Özellikleri

Ekran Boyutu: 7 inç

7 inç Ekran Teknolojisi: IPS

IPS Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 1920 piksel

1080 x 1920 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Intel Core Ultra 5 135H / Intel Core Ultra 7 155H

Intel Core Ultra 5 135H / Intel Core Ultra 7 155H İşletim Sistemi: Windows 11

Windows 11 Ekran Kartı: Intel Arc

Intel Arc RAM: 16 GB LPDDR5-6400

16 GB LPDDR5-6400 Depolama: 512 GB NVMe SSD PCIe Gen4 / 1 TB NVMe SSD PCIe Gen4

512 GB NVMe SSD PCIe Gen4 / 1 TB NVMe SSD PCIe Gen4 Parmak İzi Sensörü: Destekliyor

Destekliyor Wi-Fi 7: Destekliyor

Destekliyor Bluetooth: 5.4

5.4 Hoparlör: 2 adet 2W hoparlör

2 adet 2W hoparlör Batarya: 53Whr

53Whr Boyut: 294 x 117 x 21,2 mm

294 x 117 x 21,2 mm Ağırlık: 675 gram

MSI Claw Fiyatı

MSI Claw isimli taşınabilir oyun cihazı 31 bin 999 TL civarında fiyat etiketiyle satılıyor.