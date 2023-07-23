MSI Summit E14 Flip Evo İncelemesi: Üst Düzey Deneyim

İş için premium dizüstü bilgisayar arayan kişilere hitap eden MSI Summit E14 Flip Evo, artırılmış güvenlik, askeri sınıf dayanıklılık, kolay taşınabilirlik ve güçlü donanımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. MSI Summit E14 Flip Evo incelemesi ile bilgisayarın neler sunduğuna yakından göz atacağız.

MSI Summit E14 Flip Evo İncelemesi

Sahip olduğu şık tasarım ile kendisine hayran bırakan MSI Summit E14 Flip Evo A13MT-281TR, 16:10 ekran oranına sahip. Üst düzey bir kullanım deneyimi sağlayan bilgisayarın 14 inç büyüklüğündeki ekranı QHD+ çözünürlük ve 60Hz yenileme hızı sunuyor.

314 x 227,5 x 17,9 mm boyutlarındaki laptop yalnızca 1,59 kg ağırlığında. Bilgisayarın hafif bir yapıya sahip olması, çalışanlar için çok büyük bir avantaj sağlıyor. MSI Summit E14 Flip Evo modelini sırt çantanıza koyabilir ve ağırlık konusunda herhangi bir problem yaşamadan işe gidip gelebilirsiniz.

Firma sahiplerinin ve yöneticilerin üst seviye beklentilerini karşılamak için tasarlanan dizüstü bilgisayar, kolay taşınabilirliğin yanı sıra çarpmalara ve darbelere karşı dayanıklılığıyla da dikkat çekiyor. MSI marka laptop MIL-STD-810G askeri standardı ile üst düzey dayanıklılık sunuyor.

Dizüstü bilgisayar, sahip olduğu 360 derece katlanabilen menteşeler sayesinde tüm gün çok rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Kullanım deneyimini doğrudan olumlu yönde etkileyen 360 derece katlanabilen menteşeler, çalışma verimini de artırıyor.

Üst düzey güvenlik sunmak için gelişmiş özelliklerle donatılan MSI Summit E14 Flip Evo'da Tobii Aware isimli bir özellik bulunuyor. Örneğin bir kafede çalışırken haberiniz olmadan bilgisayarın ekranına başka bir kişi baktığı takdirde görsel uyarılar aracılığıyla bilgilendirilirsiniz. Dolayısıyla diğer insanların, önemli bilgileri görmesini önleyebilirsiniz.

Bilgisayarın yan tarafında webcam kilidi bulunuyor. Çok rahat şekilde erişebileceğiniz kilidi kapatmanız hâlinde bilgisayarın web kamerasının bağlantısı anında devre dışı kalıyor. Böylece kötü niyetli insanların kameraya erişebilmesini engelleyebilirsiniz.

Laptop, bunların yanı sıra Trusted Platform Module (TPM) teknolojisiyle donanım tabanlı güvenlik de sunuyor. Tobii Aware, webcam kilidi ve TPM teknolojileri, bilgisayarı güvenlik ve gizlilik konusunda herhangi bir endişe yaşamadan kullanabilmeyi mümkün hâle getiriyor.

MSI Summit E14 Flip Evo yeni Wi-Fi 6E teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji, ağ bağlantısını birden fazla kişiyle paylaşırken bile akıcı ve kararlı bağlantı sağlıyor ve ayrıca daha düşük gecikme sunuyor. Bu sayede internet bağlantısı nedeniyle verimlilik olumsuz yönde etkilenmiyor.

Gücünü 13. nesil Intel Core i7-1360P işlemcisinden alan bilgisayar Intel Evo sertifikasına sahip. 12 çekirdekten oluşan işlemci 5.0 GHz max turbo frekans hızıyla dikkat çekiyor. Yüksek performans sayesinde herhangi bir donma ve kasma gibi bir problemle karşılaşılmıyor.

Çalışanları yakından ilgilendiren bir diğer önemli detay ise MSI Pen desteği. Bu sayede ekranda çizim yapabilir, not alabilir, belge imzalayabilir ve dahasını kolayca yapabilirsiniz. MSI Pen, kullanım esnasında büyük bir konfor sağlıyor.

Gürültü engelleme özelliğine sahip bilgisayarın kamerası, görüntü sinyallerindeki video gürültüsünü düşürüyor. Böylelikle düşük ışık koşullarında görüntü kalitesi artırılıyor. Bunun yanı sıra YZ destekli gürültü engelleyici dört adet mikrofon da arka plandaki gürültüyü azaltarak sesin çok net bir şekilde karşı tarafa gitmesini mümkün hâle getiriyor.

Optimizasyon konusunda başarılı bir performans sergileyen MSI Center'daki YZ desteğine sahip Smart Auto özelliğini kullanarak sistem ayarlarını günlük işlerinize göre otomatik olarak yapabilmeniz mümkün. Ayarlanabilir sistem modları ise kontrolü size bırakıyor.

Beklenmedik kesintilere karşı kullanıcıların işlerinin her zaman akıcı şekilde devam etmesi için birçok hizmet noktası ve servis seçenekleri sunan MSI şirketinin Summit E14 Flip Evo modeli batarya ve şarj performansı konusunda da öne çıkıyor.

72Whr batarya kapasitesine sahip olan laptop uzun süre boyunca kullanım sunuyor. Böylece bilgisayarı gün içerisinde sık sık şarj etmenize gerek kalmıyor. Hızlı şarj teknolojisi sayesinde bilgisayarın şarj olması için uzun süre beklemiyorsunuz.

Editörün Yorumu

Hafif yapıya sahip olması sayesinde kolayca taşınabilen bilgisayar, askeri sınıf dayanıklılık ile zorlu şartlarda bile sorunsuz bir deneyimi mümkün hâle getiriyor. MSI Pen desteği ise not alma ve belge imzalama gibi işlemlerin ekran üzerinden pratik şekilde yapılabilmesini sağlıyor.

Gelişmiş özelliklerle donatılan ve güçlü donanım bileşenlerine ev sahipliği yapan MSI Summit E14 Flip Evo'nun sunduğu üst düzey güvenlik, iş insanlarını ve çalışanları fazlasıyla memnun edecektir. Eğer iş için premium laptop almak istiyorsanız MSI Summit E14 Flip Evo A13MT-281TR modelini tercih edebilirsiniz.

MSI Summit E14 Flip Evo Özellikleri

İşlemci: Intel Core i7-1360P (18M Cache, 5.00 GHz'e kadar)

İşletim Sistemi: Windows 11 Pro

Ekran: 14" 16:10 QHD+ 60Hz DCIP3-100% Pen Touch panel

Ekran Kartı: Iris Xe Graphics

RAM: 32GB LPDDR5

Depolama: 1TB NVMe SSD

Depolama Kapasitesi: 1 adet M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen4)

Kamera: IR FHD (30fps 1080p)

Batarya: 4-Cells, 72 Whr

Güç Adaptörü: 65W

Boyutlar: 314 x 227,5 x 17,9 mm

Ağırlık: 1,59 kg

Aksesuar: MSI Pen

MSI Summit E14 Flip Evo Fiyatı

Üst düzey bir deneyim sunan premium dizüstü bilgisayar modeli MSI Summit E14 Flip Evo, 66 bin 143 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Bilgisayarın fiyatı zaman içerisinde artabilir veya azalabilir. Bağlantı üzerinden güncel fiyata ulaşabilirsiniz.