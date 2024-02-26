MWC 2024: Neler Tanıtıldı? (Canlı Blog)

İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen MWC 2024 etkinliğinde her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli ürünler tanıtıldı. Bunlar arasında şeffaf ekrana sahip dizüstü bilgisayardan devasa batarya kapasitesine sahip akıllı telefona kadar birçok ürün bulunuyor. Peki, MWC 2024'te neler tanıtıldı?

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Lenovo, Şeffaf Ekranlı Dizüstü Bilgisayar Tanıttı

17,3 inç ekran büyüklüğüne sahip olan konsept dizüstü bilgisayarın MicroLED ekranı pikseller kapatıldığında yüzde 55 oranında şeffaf olabiliyor. Ekran aydınlatıldığında ise tamamen opak bir yüzey elde ediliyor. PC'nin klavye kısmı aynı zamanda çizim tableti olarak da kullanılabiliyor.

28.000 mAh Batarya Kapasiteye Sahip Telefon Tanıtıldı

Avenir Telecom, etkinlikte Energizer Hard Case P28K olarak isimlendirdiği yeni bir akıllı telefon tanıttı. 28 bin mAh batarya kapasitesiyle dikkatleri üzerinde toplayan cihaz 122 saate kadar konuşma süresi ve 2252 saate kadar bekleme süresi sunuyor.

IP69 sertifikaya sahip olan telefon 27,8 mm kalınlığında. 570 gram ağırlığındaki cihaz 33W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Gücünü MediaTek MT6789 işlemcisinden alan telefonda 256 GB depolama alanı ve 8 GB RAM mevcut.

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip cihaz, LCD ekran üzerinde 1080p çözünürlük sunuyor. Android 14 ile beraber gelen Energizer Hard Case P28K için 249,99 euro fiyat etiketi belirlendi.

Samsung Galaxy Ring MWC 2024'te Sergilendi

Altın, seramik siyahı ve platin gümüş olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan akıllı yüzük, bir dizi farklı boyut ile beraber gelecek. Galaxy Ring, uyku takibi ve kalp atış hızı dahil olmak üzere sağlık ile ilgili çeşitli özellikler içeriyor.

Güney Kore merkezli teknoloji devi tarafından üretilen akıllı yüzük, Samsung Health ekosisteminin bir parçası olacak ve Galaxy Watch ile uyumlu olacak. Bu, sağlığınızı takip etmek ve bunun sonucunda daha kaliteli veriler elde etmek için her iki cihazı aynı anda kullanabileceğiniz anlamına geliyor.

Bu yılın sonuna doğru piyasaya sürülmesi beklenen akıllı yüzüğün fiyat etiketi henüz bilinmiyor.

MWC 2024 etkinliğinde sergilenen ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılan cihazlar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.