Haziran 2025'te Netflix'in Dizi ve Filmler!
Netflix'in Haziran 2025'te yayınlayacağı dizi ve filmleri merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. Bu listede popüler platforma eklenecek yapımlara yer verdik.
" target="_blank" class="nofollow-link" rel="nofollow">Netflix''in 2025 takvimi! (Not: Halihazırda çıkmış olan içeriklere listede yer verilmemiştir.)
Netflix'in 2025'te yayınlayacağı dizi ve filmleri sizin için tek bir içerikte bir araya getirdik. Listemizde Squid Game gibi popüler dizilerden tutun da Titan: OceanGate Faciası'na kadar merakla beklenen yapımların çıkış tarihi var. İşte
Netflix'te Yayınlanacak Diziler ve Çıkış Tarihleri (Haziran 2025)
- Sara - Gölgedeki Kadın: 03.06.2025
- Eva Lasting: 04.06.2025
- Ceza Kanunu: 04.06.2025
- Shaquille O'Neal ile Cesur Adımlar: 04.06.2025
- Ginny & Georgia: 05.06.2025
- Tires: 05.06.2025
- Barakude Kraliçeleri: 05.06.2025
- The Survivors: 06.06.2025
- Mercy for None: 06.06.2025
- Gizemli Vakalar: 09.06.2025
- Families Like Ours: 10.06.2025
- Jet Kokain Vakası: 11.06.2025
- Aniela: 11.06.2025
- Fubar: 12.06.2025
- Rana Naidu: 13.06.2025
- Kings of Jo'Burg: 13.06.2025
- Too Hot to Handle: İspanya: 13.06.2025
- Kualitz & Kualitz: 17.06.2025
- AMERICA'S SWEETHEARTS - Dallas Cowboys Amigo Kızları: 18.6.2025
- Somebody Feed Phil: 18.6.2025
- YOLANTHE: 18.6.2025
- The Waterfront: 19.6.2025
- Olympo: 20.6.2025
- The Great Indian Kapil Show: 21.6.2025
- Ültimatom: Aşkın Her Rengi: 25.6.2025
- Squid Game: 27.6.2025
Netflix'te Yayınlanacak Filmler ve Çıkış Tarihleri (Haziran 2025)
- Son Damla - 6.6.2025
- Nakavt - 6.6.2025
- AstroworldFaciası - 10.6.2025
- Titan: OceanGate Faciası - 11.6.2025
- Bizim Zamanımızda - 11.6.2025
- Masameer Junior - 12.6.2025
- Felaketler Dizisi: Skandalların Başkanı - 17.6.2025
- K-Pop: İblis Avcıları - 20.6.2025
- Yarı Tatlı 2 - 20.6.2025
- Grenfell Tower Yangını - 20.6.2025
- Felaketler Dizisi: Kabusa Dönen Mavi Yolculuk - 24.6.2025
Haziran 2025'te Netfix'te yayınlanacak dizi ve filmler ve çıkış tarihleri listesi bu şekildeydi. Listemizi her ay düzenli bir şekilde güncelliyor ve Netflix'te en çok merak ettiğiniz yapımların çıkış tarihini size sunuyoruz.