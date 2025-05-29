Haziran 2025'te Netflix'in Dizi ve Filmler!

Netflix'te Yayınlanacak Diziler ve Çıkış Tarihleri (Haziran 2025)

Sara - Gölgedeki Kadın : 03.06.2025

: 03.06.2025 Eva Lasting : 04.06.2025

: 04.06.2025 Ceza Kanunu : 04.06.2025

: 04.06.2025 Shaquille O'Neal ile Cesur Adımlar : 04.06.2025

: 04.06.2025 Ginny & Georgia : 05.06.2025

: 05.06.2025 Tires : 05.06.2025

: 05.06.2025 Barakude Kraliçeleri : 05.06.2025

: 05.06.2025 The Survivors : 06.06.2025

: 06.06.2025 Mercy for None : 06.06.2025

: 06.06.2025 Gizemli Vakalar : 09.06.2025

: 09.06.2025 Families Like Ours : 10.06.2025

: 10.06.2025 Jet Kokain Vakası : 11.06.2025

: 11.06.2025 Aniela : 11.06.2025

: 11.06.2025 Fubar : 12.06.2025

: 12.06.2025 Rana Naidu : 13.06.2025

: 13.06.2025 Kings of Jo'Burg : 13.06.2025

: 13.06.2025 Too Hot to Handle: İspanya : 13.06.2025

: 13.06.2025 Kualitz & Kualitz : 17.06.2025

: 17.06.2025 AMERICA'S SWEETHEARTS - Dallas Cowboys Amigo Kızları : 18.6.2025

: 18.6.2025 Somebody Feed Phil : 18.6.2025

: 18.6.2025 YOLANTHE : 18.6.2025

: 18.6.2025 The Waterfront : 19.6.2025

: 19.6.2025 Olympo : 20.6.2025

: 20.6.2025 The Great Indian Kapil Show : 21.6.2025

: 21.6.2025 Ültimatom: Aşkın Her Rengi : 25.6.2025

: 25.6.2025 Squid Game: 27.6.2025

Netflix'te Yayınlanacak Filmler ve Çıkış Tarihleri (Haziran 2025)

Son Damla - 6.6.2025

- 6.6.2025 Nakavt - 6.6.2025

- 6.6.2025 Astroworld Faciası - 10.6.2025

- 10.6.2025 Titan: OceanGate Faciası - 11.6.2025

- 11.6.2025 Bizim Zamanımızda - 11.6.2025

- 11.6.2025 Masameer Junior - 12.6.2025

- 12.6.2025 Felaketler Dizisi: Skandalların Başkanı - 17.6.2025

- 17.6.2025 K-Pop: İblis Avcıları - 20.6.2025

- 20.6.2025 Yarı Tatlı 2 - 20.6.2025

- 20.6.2025 Grenfell Tower Yangını - 20.6.2025

- 20.6.2025 Felaketler Dizisi: Kabusa Dönen Mavi Yolculuk - 24.6.2025

Haziran 2025'te Netfix'te yayınlanacak dizi ve filmler ve çıkış tarihleri listesi bu şekildeydi. Listemizi her ay düzenli bir şekilde güncelliyor ve Netflix'te en çok merak ettiğiniz yapımların çıkış tarihini size sunuyoruz.