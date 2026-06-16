Netflix'te İzleyebileceğiniz En Romantik Diziler

Netflix'in son derece zengin bir içerik kütüphanesi bulunuyor. Bunların arasında romantik türe sahip birçok yapım yer alıyor. Ne var ki içerik çeşitliliği dolayısıyla aralarından en iyisini bulmak oldukça zor olabiliyor. İşte tam da bu sorunu yaşayanlar için Netflix'teki en iyi romantik diziler listesini hazırladık.

Siz de eğer romantik yapımları severek izleyenlerdenseniz bu listede yer alan yapımları inceleyebilirsiniz. Başlamadan önce her birinin platformda ilgi gören ve öne çıkan diziler olduğunu belirtelim. Ayrıca listede yabancı dizilere ek olarak yerli diziler de bulunuyor. Hangisinin konusu daha çok ilgisini çekerse Netflix üzerinden onu izleyebilirsiniz.

Netflix'teki En İyi Romantik Diziler Neler?

Masumiyet Müzesi

Kimler Geldi Kimler Geçti

True Beauty

Zeytin Ağacı

Ayrılık da Sevdaya Dahil

Business Proposal

A Time Called You

Twenty Five Twenty One

My First First Love

Queen of Tears

Masumiyet Müzesi'nin Konusu Nedir?

Orhan Pamuk'un aynı adlı romanından uyarlanan Masumiyet Müzesi, 1970'li yıllarda geçiyor. Varlıklı bir aileden gelen Kemal ile ona kıyasla daha mütevazı bir hayatı olan Füsun arasındaki ilişkiyi konu ediniyor. Kemal, Füsun'a karşı zamanla duygu beslemeye başlıyor ve beklenmedik bir yöne doğru ilerliyor.

Kimler Geldi Kimler Geçti'nin Konusu Nedir?

Kimler Geldi Kimler Geçti, 30 yaşında başarılı bir avukat olan Leyla Taylan ve onunla aynı hukuk bürosunda çalışan arkadaşlarının hayatına odaklanıyor. Dizinin ana karakterlerinden Leyla, kendi yolunu bulmaya çalışsa da geçmişte yaşadığı ve sonu kötü biten büyük aşkın etkisinden kurtulamıyor. Bu durumun etkisini aşmak içinse arkadaşının desteğini alıyor.

True Beauty'nin Konusu Nedir?

True Beauty, Güney Kore'nin dijital çizgi romanı olarak nitelendirebileceğimiz bir webtoon uyarlaması. Lise çağındaki bir genç kızın görünüşü dolayısıyla yaşadığı olumsuzlukları merkezine alıyor. Okulda sürekli dışlanan ana karakterimiz, bu durumdan kurtulmak için makyaj yapmayı öğreniyor ve görünüşünü tamamen değiştirerek okula bambaşka bir kimlikle gidiyor. Bu o kadar çok işe yarıyor ki okulun en popüler öğrencisi hâline geliyor.

Zeytin Ağacı'nın Konusu Nedir?

Zeytin Ağacı, üniversite yıllarında başlayan arkadaşlığın yıllar geçmesine rağmen nasıl hiçbir zarar görmeden devam edebildiğini gösteren bir yapım. Özellikle hayatın zorlu dönemlerinde çok büyük önem taşıyan bu arkadaşlar, farklı hayatlar sürmelerine rağmen birbirlerine en kötü anlarda destek olmayı başarıyor. Dizide arkadaşlardan birine kanser teşhisi konuyor. Arkadaşları ise bu süreçte ona çok büyük destek veriyor.

Ayrılık da Sevdaya Dahil'in Konusu Nedir?

Ayrılık da Sevdaya Dahil, Kemal ile Afife'nin yollarının kesişmesi ile gelişen bir konuya sahip. Kısa süre içinde iki farklı dünyanın iç içe geçtiği yapımda Kemal, son derece sert ve disiplinli bir karaktere sahipken Afife ise bir hayli kırılgan birisidir. Bu aradaki zıtlığa rağmen ikisi de zamanla birbirini olumlu etkileyerek büyük bir değişime uğruyorlar.

Business Proposal'ın Konusu Nedir?

Business Proposal'da Shin Ha-Ri, yakın arkadaşının yerine bir randevuya gitmeyi kabul ediyor. Buradaki amacı ise karşısındakine bilinçli olarak itici davranmak ve onu kendisinden soğutmaktır. Ne var ki olaylar planladığı şekilde gelişmez. Öyle ki randevudaki kişi aslında kendi çalıştığı yerin yöneticisidir. Bu da her şeyin altının üstüne gelmesine sebep olur.

A Time Called You'nun Konusu Nedir?

A Time Called You, iki farklı zaman diliminde geçiyor. Günümüzde sevgilisi bir uçak kazasında kaybetmiş olan Han Jun-hee, doğum gününde bir çiçek alıyor. Bunun hayatını kayybeden sevgilisi Gu Yeon-jun'dan geldiğini düşünüyor. Dizi ayrıca 1998 yılına da uzanıyor. Bu dönemde de lise öğrencileri olan Kwon Min-ju, Nam Si-heon ve Jung In-gyu'nun arkadaşlığını merkezine alıyor. İşleyiş açısından epey karışık olduğu söylenebilir. İki farklı dönemin hikâyesini ele alarak izleyicilerin birçok soru işareti ile baş başa kalmasına neden oluyor.

Twenty Five Twenty One'ın Konusu Nedir?

Twenty-Five Twenty-One, Asya'daki 1998 krizinden sonrasınıı ele alan bir dizidir. Bir eskrimci olan Na Hee-do ile Baek Yi-jin'in yollarının kesişmesiyle başlayan bir hikâyesi bulunuyor. İkisi de zaman içinde bir bağ kuruyor. Duygusal açıdan epey yoğun bir yapım olduğu söylenebilir. Tabii, o dönemi yansıtması nedeniyle de pek çok kişi tarafından sevilerek izlendiğini belirtmek gerekiyor.

My First First Love'ın Konusu Nedir?

My First First Love, Yun Tae-o'yu merkezine alan, bir grup yakın arkadaşın farklı sebeplerden dolayı kendisinin evine taşınmasını ele alıyor. Aynı çatı altında yaşamaya başlayan bu arkadaşlar, zaman içinde çok farklı bir durumun içine sürükleniyor. Dostluk, aşk ve daha birçok unsur iç içe geçerek konuyu epey farklı bir noktaya getiriyor.

Queen of Tears'ın Konusu Nedir?

Queen of Tears, zengin bir aileye mensup bir kadın ile normal bir aileden gelen avukat eşinin bitme noktasına gelmiş evliliğini merkezine alıyor. Başlangıçta birbirini hiç anlamayan, sürekli tartışma hâlinde olan bu çift, aynı evde kaldığı süre zarfında birbirlerine çok uzak iki insan hâline geliyor. Ne var ki bir gün kadının ciddi bir hastalığa yakalandığı ve çok az bir ömrünün kaldığı ortaya çıkıyor. Bu süreç onlara aslında birbirlerine karşı olan hislerin hâlâ son bulmadığını gösteriyor.

Editörün Yorumu

Her ne kadar romantik dizileri çok sevmesem de listede yer alan yapımların her birini izledim. Dizileri hem konusu hem başarılı oyuncu kadrosu sayesinde çok beğendim. Benim gibi romantik türdeki yapımları çok sevmeyen biri olsanız bile listedeki dizileri seyretmekten keyif alabilirsiniz.