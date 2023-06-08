Netflix Profilini Yeni Bir Hesaba Aktarma Nasıl Yapılır?

Milyonlarca kullanıcı tarafından izlenen, dünyanın en popüler yayın platformlarından biri olan Netflix, neredeyse herkesin günlük hayatının bir parçası haline geldi.

İşten veya okuldan dönerken, gün içinde toplu taşıma ile seyahat ederken, uzun yolculukta, otelde, deniz kıyısında, uyumadan önce, arkadaşlarla buluşunca, parkta, piknikte, kısacası her yerde açıp izleyebileceğimiz sayısız film ve dizi seçeneği Netflix sayesinde elimizin altında!

Netflix, aynı anda birden fazla kullanıcıya tek bir hesap üzerinden video izleme imkânı sunuyor. Ayrıca bu platformda hesaptan hesaba profil transferi yapmak da mümkün.

Peki, mevcut bir Netflix profili yeni bir hesaba nasıl aktarılır? Profil transferinin amacı nedir? diye merak ediyorsanız gelin, bu soruların cevaplarına birlikte bakalım!

Netflix Profil Transferi Nedir?

Netflix profil transferi, hali hazırda bulunan bir profilin başka bir Netflix hesabındaki profile ait verilerin kaybetmeden taşınması olarak tanımlanıyor. Netflix kullanıcılarının bazıları çeşitli nedenlerden dolayı aktif olarak kullandıkları profillerini başka bir hesaba taşımak isteyebiliyor.

Örneğin, ailesinin veya arkadaşının Netflix hesabından yararlanmak isteyenler veya paylaşımlı bir hesaptan tamamen kişiye özel bir Netflix hesabına geçiş yapmak isteyenler olabiliyor.

Bunun için mevcut hesabınızı kapatıp sıfırdan başlamanıza gerek yok. Sıfırdan başladığınızda geçmiş Netflix deneyiminize ilişkin verilerinizi kaybedersiniz. Böyle bir durumla karşılaşmak istemiyorsanız profilinizi farklı bir hesaba taşırken izleme geçmişinizi, listelerinizi, kaydedilmiş içeriklerinizi korumak için yapmanız gereken şey oldukça basit.

Birkaç adımda Netflix profilinizi kullanmakta olduğunuz hesaptan bir başka hesaba veri kaybı yaşamadan transfer edebilirsiniz.

Netflix Profil Transferi Nasıl Yapılır?

Netflix hesabınıza giriş yapın.

Profilinizi düzenlemek için kullandığınız menüde sağ üst köşede yer alan profil butonuna tıklayın.

Açılan sekmeden ‘profil transferi’ butonunu bulun.

Sonrasında karşınıza çıkan yönlendirmeleri izleyerek profil transferi işlemini tamamlayabilirsiniz.

Netflix profil transferi için herhangi bir ücret ödemeniz gerekmiyor. Ancak bu işlemi çocuklar için açılan veya PIN korumalı olan profiller için gerçekleştirmek mümkün olmuyor. Hesabınızın ayarlar bölümünde ‘profil transferini kapatmak’ gibi bir seçenek de mevcut.

Bu seçeneği aktifleştirdiğinizde hesabınızda herhangi bir transfer işlemi yapılamaz hale geliyor. Onun dışında profil transferi işlemini hesabınıza erişimi olan herkes gerçekleştirebiliyor.

Profil transferine izin verdiğinizde önceden oturum açmış olduğunuz cihazlarda hesabınızın kapanması gibi bir durum yaşanmıyor. Transfer özelliğini kapattığınızda ise önceden gerçekleştirdiğiniz profil transferleri bu durumdan etkilenmiyor.

Netflix Profil Transferi İzinleri Nasıl Kapatılır?

Profil transferi izinlerini kapatmak için şu adımları izlemeniz yeterli oluyor:

Netflix hesabınızda oturum açın.

Hesap sekmesinde yer alan ‘Ayarlar’ bölümüne gidin.

Bu kısımda ‘Profil transferi özelliğini kapat’ ifadesinin yer aldığını göreceksiniz. Bu seçeneği aktifleştirin.

Dilediğiniz zaman tekrar profil transferini açık hale getirebilirsiniz.

Önceden Kapatılan Netflix Profil Transferi İzinleri Nasıl Açılır?

Netflix profil transfer iznini tekrar açmak istiyorsanız şu adımları izleyebilirsiniz:

Netflix’te oturum açarak ‘Hesap’ menüsüne ulaşın.

Bu kısımda yer alan ‘Ayarlar’ bölümüne giderek ‘profil transferi özelliğini aç’ ifadesine tıklayın.

Sonrasında mail kutunuzu kontrol edin.

Netflix’ten size konuyla ilgili bir ‘hesap güncellemesi’ mail’i gelecektir.

Size gelen bu onay mail’indeki ‘anında etkinleştir’ butonuna tıklayarak profil transferinin tekrar aktifleştirilmesini bekleyin.

Netflix Profil Transferi Ne İşe Yarar?

Netflix profil transferi sayesinde izleme geçmişinize, oynadığınız oyunlara, kaydettiğiniz listelere, size sunulan önerilere farklı bir hesap üzerinden ulaşma imkânına sahip olmanızı sağlıyor.

Profil transferi yaptığınızda önceki hesapta girmiş olduğunuz ödeme bilgileri yeni hesaba aktarılmıyor. Oyunlarda kazandığınız başarılar ve ilerlemeler ise olduğu gibi yeni hesapta da karşınıza çıkıyor.

Bir Netflix Hesabını Aynı Anda Kaç Kişi Kullanabilir?

Netflix’in farklı kullanım olanaklarına sahip üyelik paketleri bulunuyor. Temel paketi tercih ettiğinizde tek kişilik bir kullanım imkânınız varken standart planda iki kişilik, özel planda ise 4 kişilik bir kullanım hakkınız oluyor.

Her hesapta maksimum 5 profile izin veriliyor. Seçtiğiniz pakete göre aynı anda farklı ekranlarda kaç tane profilin Netflix izleyebileceği değişiklik gösteriyor.

4 kişinin aynı hesap üzerinden eş zamanlı olarak farklı cihazlarda video izleyebilmelerine olanak tanıyan Netflix, bu işlem için hesabın sahibine bir onay kodu gönderiyor. Farklı bir cihazda bu hesap ile Netflix izlemeye devam etmek için hesap sahibine gelen kodu sisteme girmeniz isteniyor.