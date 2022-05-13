Nikola Tesla Kimdir? Hayatı, İcatları ve Sözleri

Günümüzde ünlü milyarder Elon Musk’ın elektrikli araç projesinin de isim atalarından biri olan ünlü bilim insanı Nikola Tesla, elektrikle ilgili yaptığı çalışmalarla tanınıyor. 1856 yılında dünyaya gelen Tesla, bir makine mühendisi ve mucittir. 'Yıldırımların Efendisi' olarak da bilinen Nikola Tesla, buluşlarıyla dünya tarihinde oldukça büyük bir öneme sahiptir.

Nikola Tesla Kimdir?

Amerikalı ünlü mucit Nikola Tesla, çağının ihtiyaçlarını çözmek yerine hep geleceğe yatırım yaptı. İlklerin kaşifi olarak adlandırılan Tesla, elektriğin bugünkü kullanımında çok büyük bir öneme sahiptir. Bir dönem Edison ile çalışan Tesla, Edison’la yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle işini bıraktı. Edison’un yanından ayrıldıktan sonra hendek kazıcısı olarak görev yapmaya başlayan ünlü mucit, hayallerinden hiçbir zaman vazgeçmedi.

Kendi teknolojilerine yatırımcılar buldu, ancak altyapı sorunları nedeniyle birçoğunu hayata geçiremedi. Tesla, Edison’a rağmen fikirlerinden birine yatırımcı bulmayı başardı.

Tesla, 1893 yılında Chicago’da düzenlenen Kolombiya Dünya Fuarı’ndaysa herkesi şaşırtan bir gösteri sahneledi. Cam tüpleri, elektriği kablosuz aktararak aydınlattı ve bu gösteriyle birlikte ünü dünyanın her yerinde yayılmaya başladı.

Nikola Tesla Hayatı

1856 yılında Avusturya İmparatorluğu’nda doğup büyüyen Nikola Tesla, mühendislik ve fizik eğitimleri aldı. 1880’lerin başında telefonculukta ve elektrik enerji endüstrisinde çalışırken uygulamalı deneyimler elde etti. Ardından ABD’ye göç eden Tesla, burada bir süre Edison Machine Works’te çalıştı.

Daha sonraları ise New York’da çeşitli elektrikli ve mekanik cihazlar geliştirmek için laboratuvarlar kurdu. 1880’lerin sonlarına doğru Tesla, buluşlarıyla ABD’den 25 adet patent aldı. Avrupa’da da birçok patent alan Tesla, çok fazlı akım sistemini dünyaya tanıtmaya başladı.

Kendisinin alternatif akım (AA) indüksiyon motor ve 1888'de Westinghouse Electric tarafından lisanslanan ilgili çok fazlı AA patentleri kendisine önemli miktarda para kazandırdı ve şirketin pazarlayacağı çok fazlı sistemin temel taşı oldu.

Tesla aynı zamanda, Dünya’nın katmanlarından biri olan iyonosferin, insanlığın yararına kullanılabileceğini de keşfetti. Nikola Tesla bu keşfini ispatladı. İyonosfer, 19. yüzyılda keşfedildi, Nikola Tesla'yı ilgilendiren en önemli özelliği ise elektrik enerjisinin ve radyo, ses ve elektro manyetik dalgaların kablosuz olarak çok uzak bir noktadan diğer noktaya taşımasını sağlamasıydı.

İyonosfer ile ilgili çok fazla araştırma yapan Tesla, ilk radyo yayın merkezi ve kablosuz elektrik taşıma merkezi Wardenclyffe Kulesi’ni inşa etti. Kule, 1901-1905 yılları arasında Long Island’da insaş edildi.

Nikola Tesla, 7 Ocak 1943 tarihinde 86 yaşındayken New Yorker Oteli'nin 33. katında, 3327 numaralı odasında otel görevlisi Alice Monaghan tarafından ölü olarak bulundu.

Nikola Tesla Sözleri

İnsanlığın, kendine yaşam sunan gezegeni sesiyle titreteceği, zekâsı ve gücüyle bu dünyanın sınırlarının ötesine geçeceği günler uzak değildir.

Evrenin sırlarını bulmak istiyorsanız enerji, frekans ve titreşim cinsinden düşünmelisiniz.

Başladığım şeyi illa bitirmek gibi bir saplantım vardı. Bir keresinde Voltaire’nin eserlerini okumaya başlamış ve o canavarın gün boyu yetmiş iki fincan sade kahveyi devirerek yazdığı, küçük harflerle basılmış yaklaşık yüz kitaplık bir külliyatı olduğunu öğrenince gözüm korkmuştu. İlla ki okunacaklardı ama son kitabı bitirip masaya koyduğumda çok memnun olmuş ve, Bir daha asla!

Büyük anlardan büyük fırsatlar doğar.

Fikrimi çalmaları mühim değil… Asıl mühim olan kendi fikirlerinin olmaması.

Benim beynim sadece bir alıcıdır (reseptör). Evrende, bilgiyi, gücü ve ihamı ondan aldığımız bir öz var. Bu özün sırlarına nüfuz etmedim, ama var olduğunu biliyorum.

Barış ancak evrensel bir aydınlanma ve milletlerin bir araya gelmesinin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkabilir; biz hala bu huzurlu gerçeklikten çok uzağız.

Üç, altı ve dokuz sayılarının azametini bilseydiniz evrenin anahtarını elde edebilirdiniz.

Nesiller sonra makinelerimiz, evrendeki herhangi bir noktadan elde edilen enerjiyle çalışacaktır

Doğal yatkınlıkları kuvvetli bir arzuya dönüştüğünde, insan amacına doğru kanatlı çizmelerle yol alır.

Pek çok kişi dış dünyanın seyrine o denli kapılmıştır ki, kendi içinde olup bitenlerden tamamen habersizdir.

Maddeyi yaratıp yok etmek, dilediği biçimlerde bir araya getirmek insanlığın en büyük zaferi olacaktır.

Her gün keşfetme umuduyla – kim olursa olsun birilerinin, süregelen asıl sorunlarımıza çözüm bulacağı umuduyla- işimize gidiyor ve ertesi gün yeniden şevkle işimizin başına dönüyoruz; başarısız olsak bile çabalarımıza boşa değildir, çünkü bu gayretlerden, bu uğraşlardan, saatlerce tarifsiz keyif almış ve enerjimizi insanlığın yararına kullanmışızdır.

Nefretiniz elektriğe dönüştürülebilseydi bütün dünyayı aydınlatmaya yeterdi.

Düşünmek için aklı başında, derin düşünmek için oldukça deli olmalısın.

Paranın başkaları için taşıdığı anlam, benim için bir şey ifade etmiyor. Ben bütün paramı, insanoğlunun hayatını kolaylaştıracak icatlar yaptığım deneylerime yatırdım.

Duyularımız, dış dünyanın yalnızca küçük bir bölümünü algılamamızı sağlar. Zekamızı iletebilmeliyiz.

Doğanın elinden, tüm zorluklara rağmen, hayatımı riske atma pahasına kopardığım o tek giz uğruna, doğanın kazara denk geldiğim binlerce sırrını feda ederdim.