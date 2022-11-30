En Güvenli VPN Çözümü: NordVPN

NordVPN incelemesi kapsamında tanıtacağımız VPN hizmeti NordVPN, sıradan bir internet kullanıcısı olup olmadığı fark etmeksizin herkesin kullanmak isteyebileceği bir VPN çözümü sunuyor.

Bilindiği üzere teknoloji gelişti. Siber güvenlik tarafına artık hiç olmadığı kadar önem veriliyor. Büyük ya da orta ölçekteki şirketler, güvenlik altyapısını güçlendirmek için milyonlarca dolar yatırım yapıyor ve işinin ehli siber güvenlik uzmanları ile çalışıyor.

Buna rağmen her yıl sayısız şirket fidye yazılımı saldırısına maruz kalıyor. Çözümü bilgisayar korsanlarına ödeme yapmakta bulanların kötü niyetli kişilerden önemli verilerini geri alacağının da bir garantisi bulunmuyor.

Siber güvenlik uzmanları, bu nedenle fidye yazılımı saldırısına uğramış şirketlere ödeme yapmamalarını tavsiye ediyor fakat bu sadece sonuç kısmını ilgilendiriyor. Şirket ödeme yapsa da yapmasa da tehlike altında olmaya devam ediyor.

Asıl dikkat edilmesi gereken nokta nedendir. İster bir işletme yönetiyor olun ister sıradan bir internet kullanıcısı olun, bu tür saldırılardan etkilenmemek için sizi böyle zor bir durumda bırakan faktöre yoğunluk vermeniz gerekiyor. Bir diğer deyişle güvenlik tedbirini elden bırakmamalı, kötü niyetli kişilere bütün kapılarınızı kapatmalısınız.

Bu kapıları kapatmanın en iyi yollarından biri de pek çok önemli kuruluşun önerdiği NordVPN'i kullanmaktan geçiyor. Bu VPN çözümünün özelliklerini incelemeye başladığımızda siz de neden bu kadar kuruluşun NordVPN'i tavsiye ettiğini öğreneceksiniz.

NordVPN Özellikleri Neler?

Kayıt tutmaz

Hızlı

Kötü amaçlı siteleri engelleme

Dark Web izleyicisi

Özel IP adresi

Güvenli uzaktan erişim

Hareket hâlindeyken gizli kalma

59 ülkede 5200'den fazla sunucu

Çok faktörlü kimlik doğrulaması

Çoklu cihaz desteği

Double VPN

Onion Over VPN

Özel DNS

NordVPN'in öne çıkan özellikleri bu şekildedir. Dilerseniz gelin, bu özellikleri daha yakından inceleyelim ki neden NordVPN'in tercih edilmesi gerektiğine dair hiçbir soru işareti kafanıza takılmasın.

Kayıt Tutmaz

Bir VPN kullanacaksanız öncelikle o VPN çözümünün kayıt politikasını incelemelisiniz çünkü güvende kalmak isterken hareketlerinizin kaydedilmesini istemezsiniz. NordVPN kullananlarınsa bununla ilgili endişe duymasına gerek yoktur. Kişisel verilerinizi izlemez, kaydetmez ve paylaşmaz.

Hızlı

Bir VPN sizi çok güvende tutabilir ama bunun yanı sıra internet hızınızı da yavaşlatacaksa ne anlamı var? Neyse ki NordVPN, daha iyi güvenlik için internet hızından ödün vermenizi gerektirmiyor. Bu VPN çözümü size hem hız hem de güvenlik sunuyor.

Kötü Amaçlı Siteleri Engelleme

İnternette güvenli bir şekilde gezinmenin hiç olmadığı kadar zor olduğu bugünlerde yardımınıza NordVPN'in Threat Protection özelliği koşuyor. Zararlı web siteleri, izleyiciler gibi tehlikelerden sizi uzak tutmak için sunulan bu özellikle internette güvenli bir şekilde gezebiliyorsunuz.

Dark Web İzleyicisi

Kötü niyetli kişilerin normal bir insanın verilerini bile çalmak istemesinin nedeni, o verilerin alıcısının çok olmasıdır. Dark Web Monitor özelliği de birisi kimlik bilgilerinizi karanlık ağa sızdırdığında size bu konu ile ilgili bilgi sağlıyor.

Özel IP Adresi

Bu, NordVPN'i gerçekten benzersiz yapan özelliklerdendir. Özel IP adresi, tamamen size ait olan bir IP adresine sahip olmanızı sağlıyor. Bu IP adresini sadece siz kullanıyorsunuz.

Güvenli Uzaktan Erişim

NordVPN, herhangi bir cihaza uzaktan güvenli bir şekilde erişmenizi sağlayan Meshnet adlı bir özellik sunuyor. Bu özellik, şifrelenmiş özel tüneller aracılığı ile cihazlara erişmenizi sağlayarak güvende kalmanıza yardımcı oluyor.

Meshnet, tüm trafiği başka bir makineye yönlendirmenizi sağlayarak internete o makinenin üzerinden erişmenizi sağlar. Diğer cihazlar da trafiğini sizinki üzerinden yürütebilir. Trafik yönlendirme izinleri de tamamen size bağlıdır, bunu dilediğiniz gibi yönetebilirsiniz. Gizlilik kontrolü tamamen sizdedir.

Hareket Hâlindeyken Gizli Kalma

Mobil cihazlar sayesinde otobüste, yürüyüşte, kısacası her yerde çevrim içi olabiliyoruz. Peki, hareket ederken ne kadar güvendeyiz? NordVPN, bu soru üzerine düşünmenizi engelleyecek bir özellik sunuyor. Bu özellik sayesinde mobil cihazlarda sadece tek bir tıklama ile çevrim içi ortamda güvende kalabiliyorsunuz.

59 Ülkede 5200'den Fazla Sunucu

NordVPN'in 59 ülkede 5200'den fazla sunucusu var. Limitsiz bir internet deneyimi elde etmek istiyorsanız NordVPN'i tercih etmeniz için bir diğer gerekçe de bu olabilir.

Çok Faktörlü Kimlik Doğrulaması

Nord hesabınızı güvende tutmak için etkinleştirebileceğiniz çok faktörlü kimlik doğrulaması da bulunuyor. Bu özellik sayesinde her zaman güvende kalabilirsiniz.

Çoklu Cihaz Desteği

NordVPN, kullanıcılara 6 cihaza kadar bağlantı kurma imkânı tanıyor. Sadece bir hesap ile 6 cihazı güvende tutabilirsiniz.

Double VPN

Double VPN sayesinde çevrim içi ortamdaki faaliyetler iki sunucu arkasında gizlenir. Trafik önce cihazınızda şifrelenip uzaktaki bir VPN sunucusuna yönlendirilir. Sunucuya ulaştığında yeniden şifreleme yapılır. Şifreli trafik daha sonra ikinci bir VPN sunucusuna ulaşıp burada da şifrelenir. Bu da en nihayetinde daha güvende ve gizli kalmanıza olanak tanır.

Onion Over VPN

Onion Over VPN, NordVPN'de bulunan bir diğer önemli özelliktir. Onion ağını kullanmanız hâlinde web trafiği çeşitli bölgelerde bulunan sunuculardan oluşan bir ağ üzerinden gönderilir. Burada doğrudan bir yol yoktur, Onion ağına dolaylı yoldan gider.

İnternet trafiği, her bağlantı noktasında şifreleme katmanlarından geçtiğinden trafiğin nereden geldiğini tespit etmek oldukça zorlaşır. NordVPN sayesinde Onion ağını kullandığınız da görülemez. Web trafiğiniz tüm meraklı gözlerden gizlenir. İnternette ne yaptığınız takip edilemez.

Özel DNS

Çoğu internet kullanıcısı, DNS hizmetini internet servis sağlayıcısından alır ama bunu yapmak zorunlu değildir. Kendi DNS sunucunuzu da kurabilirsiniz ama bu zahmete girmek istemiyorsanız NordVPN'in özel DNS hizmetini kullanabilirsiniz.

NordVPN tarafından sağlanan özel DNS sunucularını kullandığınızda internet servis sağlayıcısı sadece NordVPN'in sunucularına giriş yaptığınızı bilir. Bundan sonrası tamamen gizli kalır.

Editörün Yorumu

İnternet zannedildiği gibi güvenli bir yer değildir. Küçük bir örnek vermek gerekirse Instagram, Twitter ya da benzeri bir sosyal medya platformunun oturum açma kısmı kolaylıkla taklit edilebilir.

Siz yönlendirildiğiniz sayfanın orijinal web sitesinin oturum açma sayfası olduğunu düşünerek oturum açma bilgilerini rahatlıkla girebilirsiniz ama arka planda bilgileriniz kötü niyetli kişilere iletilebilir. Bu çok başvurulan ancak en bilgili kişinin bile dalgınlıkla düşebileceği bir tuzaktır.

Halka açık Wi-Fi ağları da buna verilebilecek başka bir örnektir. Kafede, otobüste, kütüphanede ve benzeri yerlerde herkese açık olan ağlara bağlanıyor olabilirsiniz. Bu ağa sadece birkaç dakika bağlanmanız bile bilgisayar korsanlarınızın verilerinizi ele geçirmesi için yeterli olabilir.

NordVPN sayesinde tüm trafiğiniz şifreleniyor. Bu VPN sağlayıcısı tarafından sunulan özellikler, sizi meraklı gözlerden koruyor. Gerçek bir web sitesini taklit eden sahte, dolandırıcılık amacı güden ve zararlı web sitelerini tespit edip bunları engelliyor. Bütün özellikleri tamamen kullanıcının güvenliğine odaklanıyor.

Alanında iyi olduğunu iddia eden bütün VPN hizmetlerinin önceliği güvenliktir. Hizmeti tanıtırken sürekli olarak bunu öne çıkarır ama açık konuşmak gerekirse güvenlik tek başına yeterli değildir. İnternet hızını çok kötü etkiliyorsa o VPN'i kullanmanın pek bir önemi kalmaz.

NordVPN hem hıza hem güvenliğe önem vererek çok başarılı bir iş çıkarıyor. Kullanıcıları internette gezinirken gizli ve güvende tutmanın yanında iyi bir internet hızına da sahip olmasını sağlıyor. Bu her internet kullanıcısının gözünde bir artıdır.

Siz de daha hızlı ve güvenli bir internet deneyimi elde etmek istiyorsanız NordVPN'i satın alabilirsiniz. Bu işlem için NordVPN satın alma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.