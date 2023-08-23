Nubia Red Magic 6R Özellikleri ve Fiyatı

2021 yılında Nubia’nın amiral gemisi olarak tanıtılan Red Magic 6R, çıkış tarihinin üstünden uzun sayılabilecek bir zaman geçmiş olsa da Vodafone ile Türkiye’de satışa çıkmış bulunuyor.

Günlük kullanımda ve oyun oynarken beklentilerinizi karşılayacak özelliklere sahip bir telefon modeli olarak tanımlayabileceğimiz Red Magic 6R, yüksek performans vadeden teknik özellikleri ve çok yüksek olmayan fiyatı ile piyasaya sürüldüğü günden bu yana adından söz ettirmeyi başarıyor.

Bu yazımızda sizin için Nubia Red Magic 6R'ın özelliklerini ve bu cihazın Türkiye'deki satış noktası ve fiyatı hakkındaki bilgileri bir araya getirdik. İşte, Nubia Red Magic 6R hakkında bilmeniz gerekenler!

Nubia Red Magic 6R Özellikleri

ZTE’nin Nubia markası tarafından üretilen Red Magic 6R, yüksek çözünürlüklü ekran ve kamera özelliklerine sahip. Bu da hem oyun hem de kamera performansı açısından olumlu bir etki yaratıyor.

Yüksek dokunma hassasiyeti ile oyun esnasında daha sürükleyici, günlük kullanımda ise akıcı bir deneyime sahip olmanızı sağlayan cihazın diğer teknik özelliklerine bakacak olursak şu şekilde bir sıralama yapmak mümkün:

4’lü arka kamera: 64 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açı + 5 MP makro ve 2 MP derinlik kamerası

Android 11 destekli RedMagic OS 4.0 arayüzü

12 GB’a kadar ram

256 GB’a kadar dahili depolama

6.67 inç AMOLED FHD+ Ekran

144 Hz ekran yenileme hızı

Qualcomm Snapdragon 888 İşlemci

Batarya: 4200 mAh

55 W Hızlı şarj desteği

Renk seçenekleri: siyah ve gümüş

Boyut: 163 x 75.3 x 7.8 mm

Ağırlık: 186 gram

DC Dimming

Çizilmeye karşı dirençli cam

Multi Touch

Adaptive sync

DCI-P3 Renk Uzayı

370 – 770 nit aralığında parlaklık

5G desteği ve çift SIM kart

Ademo 660 CPU

Nubia Red Magic 6R Fiyatı

Nubia Red Magic’in ilk tanıtımı yapıldığında belirtilen çıkış tarihi 24 Haziran 2021 olarak görülüyor. Bu tarihe ilişkin çıkış fiyatı ise cihazın RAM ve dahili depolama kapasitesine göre değişiklik gösteriyor.

İlk etapta 8 GB RAM ve 128 GB depolama özelliği bulunan cihazın 499 dolarlık bir çıkış fiyatına sahip olduğunu görüyoruz. 12 GB RAM ve 256 GB dahili hafızaya sahip olan cihaz için ise bu fiyat 599 dolar olarak belirtiliyor.

Cihazın Türkiye’de satışını gerçekleştiren Vodafone’da Nubia Red Magic 6R için belirlenen fiyat 15.709 TL olarak karşımıza çıkıyor. Bu fiyattan yapacağınız alışverişler için Vodafone ‘Her Şey Yanımda’ uygulamasının belirlediği teslim süresinin ise 10 gün olduğu görülüyor.