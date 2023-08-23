Nubia Red Magic 6R Özellikleri ve Fiyatı
Vodafone'da satışa çıkan Nubia Red Magic 6R akıllı telefon modelinin özellikleri ve fiyatı hakkındaki bilgiler bu yazımızda! İşte detaylar!
2021 yılında Nubia’nın amiral gemisi olarak tanıtılan Red Magic 6R, çıkış tarihinin üstünden uzun sayılabilecek bir zaman geçmiş olsa da Vodafone ile Türkiye’de satışa çıkmış bulunuyor.
Günlük kullanımda ve oyun oynarken beklentilerinizi karşılayacak özelliklere sahip bir telefon modeli olarak tanımlayabileceğimiz Red Magic 6R, yüksek performans vadeden teknik özellikleri ve çok yüksek olmayan fiyatı ile piyasaya sürüldüğü günden bu yana adından söz ettirmeyi başarıyor.
Bu yazımızda sizin için Nubia Red Magic 6R'ın özelliklerini ve bu cihazın Türkiye'deki satış noktası ve fiyatı hakkındaki bilgileri bir araya getirdik. İşte, Nubia Red Magic 6R hakkında bilmeniz gerekenler!
Nubia Red Magic 6R Özellikleri
ZTE’nin Nubia markası tarafından üretilen Red Magic 6R, yüksek çözünürlüklü ekran ve kamera özelliklerine sahip. Bu da hem oyun hem de kamera performansı açısından olumlu bir etki yaratıyor.
Yüksek dokunma hassasiyeti ile oyun esnasında daha sürükleyici, günlük kullanımda ise akıcı bir deneyime sahip olmanızı sağlayan cihazın diğer teknik özelliklerine bakacak olursak şu şekilde bir sıralama yapmak mümkün:
- 4’lü arka kamera: 64 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açı + 5 MP makro ve 2 MP derinlik kamerası
- Android 11 destekli RedMagic OS 4.0 arayüzü
- 12 GB’a kadar ram
- 256 GB’a kadar dahili depolama
- 6.67 inç AMOLED FHD+ Ekran
- 144 Hz ekran yenileme hızı
- Qualcomm Snapdragon 888 İşlemci
- Batarya: 4200 mAh
- 55 W Hızlı şarj desteği
- Renk seçenekleri: siyah ve gümüş
- Boyut: 163 x 75.3 x 7.8 mm
- Ağırlık: 186 gram
- DC Dimming
- Çizilmeye karşı dirençli cam
- Multi Touch
- Adaptive sync
- DCI-P3 Renk Uzayı
- 370 – 770 nit aralığında parlaklık
- 5G desteği ve çift SIM kart
- Ademo 660 CPU
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Nubia Red Magic 6R Fiyatı
Nubia Red Magic’in ilk tanıtımı yapıldığında belirtilen çıkış tarihi 24 Haziran 2021 olarak görülüyor. Bu tarihe ilişkin çıkış fiyatı ise cihazın RAM ve dahili depolama kapasitesine göre değişiklik gösteriyor.
İlk etapta 8 GB RAM ve 128 GB depolama özelliği bulunan cihazın 499 dolarlık bir çıkış fiyatına sahip olduğunu görüyoruz. 12 GB RAM ve 256 GB dahili hafızaya sahip olan cihaz için ise bu fiyat 599 dolar olarak belirtiliyor.
Cihazın Türkiye’de satışını gerçekleştiren Vodafone’da Nubia Red Magic 6R için belirlenen fiyat 15.709 TL olarak karşımıza çıkıyor. Bu fiyattan yapacağınız alışverişler için Vodafone ‘Her Şey Yanımda’ uygulamasının belirlediği teslim süresinin ise 10 gün olduğu görülüyor.
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