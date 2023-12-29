Moda ve Teknolojiyi Buluşturan NVIDIA & KAFT İş Birliği

Moda ile teknolojinin buluştuğu bir işbirliğine imza atıldı. Moda sektöründe tasarım ürünleri ile adını duyuran KAFT, teknoloji devlerinden NVIDIA ile birlikte anlaşarak son derece yenilikçi bir projeyi hayata geçirdi. Bu projenin adı: ‘Sıradışı Kanvas’

Tasarımlarının ardında daima bir hikâye olduğunu savunan marka bu sefer NVIDIA’nın felsefesini yansıtan ürünler ile karşımıza çıkacak. Peki, bu koleksiyonda nasıl parçalar var? Ortaya çıkan tasarımların ardındaki hikayeler neler? Gelin, birlikte bakalım.

NVIDIA x KAFT Tasarımları

NVIDIA ve KAFT iş birliğinden ortaya çıkan 3 farklı tasarım kullanıcılar ile paylaşıldı. Bu tasarımların adları şu şekilde:

Checkpoint

Editmode

Imagine

1. Checkpoint

Checkpoint isimli tasarımda KAFT bilgisayar oyunlarına odaklanıyor. NVIDIA’nın GeForce RTX isimli ekran kartından ilham alınan bu tasarımda Founders Edition’ın etkileri görülüyor. Öne çıkarılan algı NVIDIA’nın oyun sektöründeki başarısı olmuş. Yine benzer şekilde oyun kültürüne bir vurgu yapılmış.

2. Editmode

Burada NVIDIA’nın belli bir ürünü baz alınmamış. Genel anlamda markanın da dahil olduğu dijital üretim süreçlerinden esinlenilmiş. Sektör çapında artan demokratikleşme ve üretkenlik öne çıkarılmış. Dijitale can veren renklerin kullanıldığı dinamik bir tasarım görüyoruz.

3. Imagine

Bu tasarımda ise son zamanlarda gündeme taht kuran yapay zekâ teknolojilerine yer veriliyor. NVIDIA’nın sunduğu teknolojik olanakların yapay zekânın gelişmesine sağladığı katkı referans alınarak böyle bir konsept seçilmiş.Projenin sunumunda yer alan konu mankeni bile yapay zekâ robotları ile benzer görsel özelliklere sahip.

NVIDIA x KAFT Ürünleri Fiyatları

‘Sıradışı Kanvas’ isimli bu iş birliğinden doğan ürünler KAFT’tın kendi websitesinde satışta. Farklı beden seçeneklerine sahip olan t-shirtlerde yukarıda saydığımız tasarımlara yer veriliyor.

T-shirtlerin güncel fiyatı şu an için 500 TL olarak belirtiliyor. Beden seçeneklerine baktığımızda ise 2XS’den başlayıp 2XL’a uzanan geniş bir skala olduğunu görüyoruz. 7 farklı beden seçeneğinden dilediğinizi tercih etme imkânınız var.

NVIDIA temalı ürünlerin açıklamasında şöyle bir ibare yer alıyor: "Gerçekliğin sürekli güncellendiği bu açık dünyada farklı rollere girdim. Yan görev olarak da yoldakileri rendera bıraktım."

Ürün açıklamaları sitede detaylı bir şekilde paylaşılmış. Ürün görsellerinde de paylaştığımız tasarımları net bir şekilde görebilirsiniz.

Siz bu işbirliğinden doğan tasarımları nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!