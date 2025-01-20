Hangisi Daha Güçlü: RTX 5070 vs 4090!
RTX 5070 mi RTX 4090 mı hangisi daha güçlü? Sizin için iki ekran kartını da karşılaştırdık! İşte konuyla ilgili detaylar...
CES 2025 fuarında NVIDIA markasının en yeni ekran kartı modelleri görücüye çıktı. Merakla beklenen Blackwell mimarisine sahip olan yeni ekran kartlarının bir önceki nesilden 2 kata varan daha fazla performansa sahip oldukları iddia edildi. Kartların Türkiye fiyatlarının da açıklanmasıyla birlikte akıllarda yeni soru işaretleri oluşmaya başladı. Onlardan biri de "RTX 50 serisinin düşük segment modeli mi yoksa RTX 40 serisinin amiral gemisini mi almak mantıklı?" oldu. İşte sizler için hazırladığımız RTX 5070 vs RTX 4090 karşılaştırma rehberi ve detayları...
Hangisi daha güçlü: RTX 5070 vs RTX 4090!
|Özellikler
|RTX 5070
|RTX 4090
|NVIDIA Mimarisi
|Blackwell
|Ada Lovelace
|DLSS Sürümü
|DLSS 4
|DLSS 3
|Yapay Zeka TOPS
|988
|1321
|Tensör Çekirdekleri
|5. Nesil
|4. Nesil
|Işın İzleme Çekirdekleri
|4. Nesil
|3. Nesil
|NVIDIA Encoder (NVENC)
|1x 9. Nesil
|2x 8. Nesil
|NVIDIA Decoder (NVDEC)
|1x 6. Nesil
|1x 5. Nesil
|Bellek Yapılandırması
|12 GB GDDR7
|24 GB GDDR6X
|Bellek Bant Genişliği
|672 GB/sn
|
1008 GB/sn
İlk olarak sizlere her iki ekran kartı içinde karşılaştırma tablosunu yayınlayarak başlamak istedik. Tabloda oldukça dikkat çeken detaylar ile kıyaslamamıza başlayalım. İlk olarak mimarilerde ciddi bir fark olduğunu belirtelim. Zira RTX 5070 modeli NVIDIA'nın yeni nesil Blackwell mimarisi üzerine inşa edildi. Ayrıca DLSS 4 yapay zeka özelliklerine sahip. RTX 4090 tarafında ise Ada Lovelace mimarisi bizleri karşılıyor ayrıca kart eski nesil DLSS 3 desteğine sahip.
Devamında RTX 4090 modelindeki ışın izleme çekirdeklerinin, NVIDIA Encoder ve Decoder'ın hep bir nesil geriden RTX 5070 modelini takip ettiğini görüyoruz. Ancak burada çok önemli bir detay bizleri karşılamakta: Bellek. Zira RTX 5070 modeli her ne kadar yeni nesil olsa da 12 GB GDDR7 desteğine sahipken RTX 4090 modeli bizleri 24 GB GDDR6X ile karşılıyor. Bu önemli fark 4090 modelinin performans açısından öne geçmesinde büyük rol oynuyor. Tabi bu da sonuçlara yansıyor. Zira RTX 5070 modeli 672 GB/sn bant genişliğine sahipken RTX 4090 modeli 1008 GB/sn bant genişliğine sahip.
NVIDIA, CES 2025'te RTX 5000 Serisi Ekran Kartlarını Tanıttı
NVIDIA, uygun fiyatlı RTX 5070 ile RTX 4090 performansı sunduğu yeni RTX 5000 serisi ekran kartı modellerini tanıttı. İşte RTX 5070, 5070 Ti, 5080 ve 5090!
Son olarak kartların Türkiye fiyatlarını da ekleyelim. RTX 5070 25 bin 649 TL'den başlayan fiyatlar ile piyasaya sürülecek. RTX 4090 modeli ise 36 bin 575 TL fiyat etiketine sahip. Tabi seçeceğiniz konfigürasyona göre fiyatlarda değişiklikler olacaktır. Performans açısından yapacağınız kıyaslama ardından fiyatlar yönünden de kıyaslama yapmanızı tavsiye ederiz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!