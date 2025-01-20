Hangisi Daha Güçlü: RTX 5070 vs 4090!

CES 2025 fuarında NVIDIA markasının en yeni ekran kartı modelleri görücüye çıktı. Merakla beklenen Blackwell mimarisine sahip olan yeni ekran kartlarının bir önceki nesilden 2 kata varan daha fazla performansa sahip oldukları iddia edildi. Kartların Türkiye fiyatlarının da açıklanmasıyla birlikte akıllarda yeni soru işaretleri oluşmaya başladı. Onlardan biri de "RTX 50 serisinin düşük segment modeli mi yoksa RTX 40 serisinin amiral gemisini mi almak mantıklı?" oldu. İşte sizler için hazırladığımız RTX 5070 vs RTX 4090 karşılaştırma rehberi ve detayları...

Hangisi daha güçlü: RTX 5070 vs RTX 4090!

Özellikler RTX 5070 RTX 4090

NVIDIA Mimarisi Blackwell Ada Lovelace

DLSS Sürümü DLSS 4 DLSS 3

Yapay Zeka TOPS 988 1321

Tensör Çekirdekleri 5. Nesil 4. Nesil

Işın İzleme Çekirdekleri 4. Nesil 3. Nesil

NVIDIA Encoder (NVENC) 1x 9. Nesil 2x 8. Nesil

NVIDIA Decoder (NVDEC) 1x 6. Nesil 1x 5. Nesil

Bellek Yapılandırması 12 GB GDDR7 24 GB GDDR6X

Bellek Bant Genişliği 672 GB/sn 1008 GB/sn

İlk olarak sizlere her iki ekran kartı içinde karşılaştırma tablosunu yayınlayarak başlamak istedik. Tabloda oldukça dikkat çeken detaylar ile kıyaslamamıza başlayalım. İlk olarak mimarilerde ciddi bir fark olduğunu belirtelim. Zira RTX 5070 modeli NVIDIA'nın yeni nesil Blackwell mimarisi üzerine inşa edildi. Ayrıca DLSS 4 yapay zeka özelliklerine sahip. RTX 4090 tarafında ise Ada Lovelace mimarisi bizleri karşılıyor ayrıca kart eski nesil DLSS 3 desteğine sahip.

Devamında RTX 4090 modelindeki ışın izleme çekirdeklerinin, NVIDIA Encoder ve Decoder'ın hep bir nesil geriden RTX 5070 modelini takip ettiğini görüyoruz. Ancak burada çok önemli bir detay bizleri karşılamakta: Bellek. Zira RTX 5070 modeli her ne kadar yeni nesil olsa da 12 GB GDDR7 desteğine sahipken RTX 4090 modeli bizleri 24 GB GDDR6X ile karşılıyor. Bu önemli fark 4090 modelinin performans açısından öne geçmesinde büyük rol oynuyor. Tabi bu da sonuçlara yansıyor. Zira RTX 5070 modeli 672 GB/sn bant genişliğine sahipken RTX 4090 modeli 1008 GB/sn bant genişliğine sahip.

Son olarak kartların Türkiye fiyatlarını da ekleyelim. RTX 5070 25 bin 649 TL'den başlayan fiyatlar ile piyasaya sürülecek. RTX 4090 modeli ise 36 bin 575 TL fiyat etiketine sahip. Tabi seçeceğiniz konfigürasyona göre fiyatlarda değişiklikler olacaktır. Performans açısından yapacağınız kıyaslama ardından fiyatlar yönünden de kıyaslama yapmanızı tavsiye ederiz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!