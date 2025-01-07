NVIDIA, CES 2025'te RTX 5000 Serisi Ekran Kartlarını Tanıttı

Nvidia, merakla beklenen RTX 5000 serisi ekran kartı modellerini, ABD'nin Las Vegas eyaletinde gerçekleşen CES 2025'te tanıttı. Yeni kartlar hem fiyatı hem de özellikleri ile dikkat çekerken, sadece 549 dolar değerindeki RTX 5070'in ülkemizde 100 bin TL'lere satılan RTX 4090 performansı sunması dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar!

NVIDIA RTX 5000 Serisi Ekran Kartları Tanıtıldı

Teknolojinin kalbi, CES 2025'te atıyor. Tüm dünyadan pek çok markanın katıldığı etkinlikte birbirinden yenilikçi ürünler birbiri ardına tanıtılırken, sunum yapan şirketlerden biri de NVIDIA oldu. Şirket, CES 2025'te oyun dünyasında devrim yaratacak yeni nesil GeForce RTX 5000 serisi ekran kartlarını tanıttı.

Bu seri, hem oyun tutkunları hem de profesyonel kullanıcılar için önemli performans artışları sunarak, grafik teknolojisinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor. RTX 5000 serisi, özellikle yapay zeka destekli yeniliklerle dikkat çekerken, enerji verimliliği ve grafik işleme kapasitesi açısından önceki nesillere göre önemli bir sıçrama vadediyor.

NVIDIA 5000 serisi ekran kartları fiyatları ve performansları ise şu şekilde

RTX 5070 : $549 (19.500 TL) fiyat etiketiyle, önceki neslin en üst modeli RTX 4090'ın performansını sunuyor.

: $549 (19.500 TL) fiyat etiketiyle, önceki neslin en üst modeli RTX 4090'ın performansını sunuyor. RTX 5070 Ti : $749 (26.500 TL) fiyatıyla, daha yüksek performans arayan kullanıcılar için tasarlandı.

: $749 (26.500 TL) fiyatıyla, daha yüksek performans arayan kullanıcılar için tasarlandı. RTX 5080 : $999 (35.500 TL) fiyatla, üst düzey oyun ve profesyonel uygulamalar için ideal.

: $999 (35.500 TL) fiyatla, üst düzey oyun ve profesyonel uygulamalar için ideal. RTX 5090: $1,999 (70.999 TL) fiyatıyla serinin en üst modeli, en yüksek performansı vaat ediyor.

Seride dört model öne çıkıyor: RTX 5070, RTX 5070 Ti, RTX 5080 ve amiral gemisi RTX 5090. RTX 5070 modeli 549 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacak ve RTX 4090’ın performans seviyesine ulaşarak, orta seviye kullanıcılar için güçlü bir seçenek olacak.

RTX 5070 Ti, 749 dolar fiyatıyla biraz daha fazla performans isteyenler için tasarlanmış. Üst seviye kullanıcılar için ise RTX 5080 modeli 999 dolardan sunulurken, serinin en güçlü ekran kartı olan RTX 5090 ise 1.999 dolarlık fiyatıyla üst düzey performans arayanların beklentilerini fazlasıyla karşılayacak.

Yeni nesil RTX 5000 serisi, GDDR7 bellek teknolojisiyle donatılmış durumda. Bu bellekler, daha yüksek bant genişliği ve enerji verimliliği sunarak, oyunlarda ve yoğun grafik işleme uygulamalarında daha akıcı bir deneyim sağlıyor. NVIDIA ayrıca DLSS 4 teknolojisini de bu seriye entegre etti.

DLSS 4, yapay zeka desteğiyle her bir render edilen kare için üç ek kare üreterek, hem oyun performansını hem de görsel kaliteyi büyük ölçüde artırıyor. Bu sayede düşük donanımla bile üst düzey grafik performansına ulaşmak mümkün olacak.

Bağlantı konusunda da RTX 5000 serisi ileri teknolojilerle geliyor. PCIe Gen 5 ve DisplayPort 2.1b desteği sayesinde, 8K çözünürlükte 165Hz’e kadar yenileme hızlarında görüntü aktarımı sağlanabiliyor. Bu, özellikle içerik üreticileri ve oyun meraklıları için daha keskin ve akıcı bir görüntü deneyimi sunacak.

NVIDIA, RTX 5090 ve RTX 5080 modellerini 30 Ocak 2025'te piyasaya sürecek. RTX 5070 ve RTX 5070 Ti modelleri ise Şubat ayında raflardaki yerini alacak. Ayrıca, NVIDIA’nın RTX 5000 serisi GPU’larıyla donatılmış dizüstü bilgisayar modelleri de Mart ayında satışa çıkacak.

Bu dizüstü bilgisayarlar, taşınabilirlikten ödün vermeden masaüstü performansına yakın bir deneyim sunarak, mobil kullanıcıların da ilgisini çekecek. Ne yazık ki RTX 5060 ya da 5050 gibi daha uygun fiyatlı modellerden henüz bir haber yok.