NVIDIA RTX 5080 Özellikleri

NVIDIA merakla beklenen Blackwell tabanlı ekran kart serisini CES 2025 fuarında tanıttı. Yapılan tanıtımda yeni RTX 50 serisi kullanıcılar ile buluştu. Aileye yeni katılan RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti ve RTX 5070'in özellikleri pek çok kullanıcı tarafından merak ediliyor. Yenilenen NVIDIA mimarisi ile önceki kartlara kıyasla 2 kat performans sunduğu iddia edilen ve ailenin 2. sırada gelen amiral gemisi RTX 5080 teknik özellikleri ve detayları haberimizde...

​NVIDIA RTX 5080 Teknik Özellikleri!

Nvidia Mimarisi: Blackwell

Blackwell DLSS: DLSS 4

DLSS 4 Yapay Zeka TOPS: 1801

1801 Tensör Çekirdekleri: 5. Nesil

5. Nesil Işın İzleme Çekirdekleri: 4. Nesil

4. Nesil NVIDIA Encoder (NVENC): 2 adet 9. Nesil

2 adet 9. Nesil NVIDIA Decoder (NVDEC): 2 adet 6. Nesil

2 adet 6. Nesil Bellek Yapılandırması: 16 GB GDDR7

16 GB GDDR7 Bellek Bant Genişliği: 960 GB/saniye

Temel teknik özellikleri listemizdeki gibi olan RTX 5080 pek çok kişi tarafından merakla karşılandı. Ailenin amiral gemisi RTX 5090 modeline göre daha uygun fiyatlı olan 5080, diğer RTX 50 serisi kartlar ile birlikte DLSS 4 teknolojisine sahip. Kartın yapay zeka destekli performansını arttıran bu özellikle birlikte performans konusunda yüksek verimlerin elde edildiği belirtildi. Tabiki de kartların pek çok noktasında geliştirmeler yapıldı ancak NVIDIA elde edilen yüksek verimin büyük oranda DLSS 4 teknolojisinde gizli olduğunu bildirdi.

Bu yeni kart beraberinde GB203-400-A1 GPU çekirdeğini de getiriyor. Grafik işlem biriminin içerisinde 84 SM birimi ile birlikte toplamda 10 bin 572 adet çekirdek yer alıyor. RTX 5090 modelinde ise bu sayının yarı yarıya daha fazla olduğunu belirtelim. Devamında ise RTX 5080 modeli GDDR7 modülleri ile birlikte 16 GB bellek kapasitesine sahip. Kart 960 GB/saniye bellek bant genişliği için 30 Gbps'ye varan hızlar sunarken enerji tüketimi ise 360W TBP olarak belirlenmiş. Son olarak kartın 8K 165 Hz desteği sunduğunu da bildirelim.

Peki siz RTX 5080 teknik özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...