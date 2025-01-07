NVIDIA RTX 5000 Serisi Ekran Kartlarının Türkiye Fiyatları Belli Oldu

NVIDIA, RTX 5000 serisi ekran kartı modellerini CES 2025'te tanıttı. Şimdilik RTX 5070, 5070 Ti, 5080 ve 5090'dan oluşan yeni seri, selefine göre sunduğu büyük performans artışı ve DLSS 4 gibi teknolojiler ile dikkat çekmeyi başardı. Son olarak NVIDIA’nın merakla beklenen RTX 5000 serisi ekran kartlarının Türkiye fiyatları sonunda belli oldu.

NVIDIA RTX 5000 Serisinin Türkiye Fiyatları Ortaya Çıktı

NVIDIA’nın merakla beklenen RTX 5000 serisi ekran kartlarının Türkiye fiyatları sonunda belli oldu. Yeni serinin amiral gemisi RTX 5090 başta olmak üzere RTX 5080, RTX 5070 Ti ve RTX 5070 modelleri, performans canavarı sistemler kurmak isteyenler için şimdiden dikkat çekiyor. NVIDIA RTX 5000 serisi ekran kartlarının Türkiye fiyatları şu şekilde listelendi:

GeForce RTX 5090 – 92.849 TL'den başlayan fiyatlarla

GeForce RTX 5080 – 46.679 TL'den başlayan fiyatlarla

GeForce RTX 5070 Ti – 34.959 TL'den başlayan fiyatlarla

GeForce RTX 5070 – 25.649 TL'den başlayan fiyatlarla

Henüz resmi bir çıkış tarihi duyurulmamış olsa da, NVIDIA'nın yeni serisinin 2025 yılının ilk çeyreğinde raflarda olması bekleniyor. Stok sorunları ve yüksek talepten dolayı özellikle amiral gemisi modellerin tükenme olasılığı oldukça yüksek.

Ayrıca belirtmekte fayda var ki bunlar NVIDIA üretimi referans kart fiyatları. ASUS gibi üreticilerin ürettiği sürümlerde fiyatların değişebileceğini hatırlatmakta fayda var.