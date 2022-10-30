Öğrenciler İçin En İyi Dizüstü Bilgisayalar
Üniversite ve lise öğrencileri için laptop tavsiyleri. Dizüstü bilgisayarlar arasından hangisini seçebilirsiniz? Sizler için anlattık. İşte detaylar.
Masaüstü bilgisayarlara kıyasla en çok tercih edilen cihazlardan biri de laptop'lardır. Bu sayede insanlar birçok yerde bilgisayar kullanabilmektedir. Ne kadar tabletler bir dönem laptopların yerini almaya çalışmış olsada başaramadılar. Kısa bir bilginin ardından üniversite ve lise öğrencileri için en iyi dizüstü bilgisayarları sizler için derledik. Bu bilgisayarlar hangileri? Gelin, birlikte bakalım.
1000 TL Altı Alınabilecek Akıllı Saatler
Giyilebilir teknolojinin vazgeçilmezi akıllı saatler, klasik saatler gibi birçok modeli bulunmakta, binlerce akıllı saatin arasından hangi akıllı saati almalıyım diyorsanız sizler için fiyat performans akıllı saatleri derledik.
Üniversite ve Lise Öğrencileri İçin En İyi Dizüstü Bilgisayaları
- MSI KATANA GF76 11UG-478XTR
- Asus Vivobook X571LI-BQ377A3
- Lenovo Legion 5
- Asus Tuff Fx516PC-HN023W
- MSI Summit E16 Flip A12UCT-065TR
- Lenovo Ideapad Gaming 3 Intel Core I5 11300H
- MSI Crosshair 17 B12UGZ-298xTR
- Huawei Matebook D15
- Apple MacBook Air M1
- Apple MacBook Air M2
MSI KATANA GF76 11UG-478XTR
Listemize canavar denilebilecek bir cihaz ile başlayalım. Güçlü ekran kartı ve RAM'i ile başarılı bir bilgisayar olduğunu gösteriyor.
MSI KATANA GF76 11UG-478XTR Teknik Özellikleri
- İşlemci: Intel Core i7 (11.Nesil)
- RAM: 16 GB
- Ekran kartı: Nvidia GeForce RTX 3070 (8 GB)
- SSD: 512 GB
Asus Vivobook X571LI-BQ377A3
En iyi fiyat performans laptop'lardan biri olan Asus Vivobook modeli, tam bir fiyat performans özelliklere sahip olduğunu gösteriyor.
Asus Vivobook X571LI-BQ377A3 Teknik Özellikleri
- İşlemci: Intel Core i7 (10. Nesil)
- RAM: 16 GB
- Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 1650 Ti (4 GB)
- SSD: 512 GB
Lenovo Legion 5
Yüksek ekran kartı RAM'ine sahip olan cihaz, aynı zamanda son nesil işlemcilerden birine de sahiptir. Bu sayede herkesin kullanabileceği bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz.
Lenovo Legion 5 Teknik Özellikleri
- İşlemci: Intel Core i7 (11. Nesil)
- RAM: 16 GB
- Ekran kartı: RTX 3060 (6 GB)
- SSD: 512 GB
Asus Tuff Fx516PC-HN023W
3050 ekran kartı ve yeterli seviyedeki depolama kapasitesi üniversite ve lise öğrencileri için oldukça yeterli seviyede bir cihaz olduğunu gösteriyor.
Asus Tuff Fx516PC-HN023W Teknik Özelikleri
- İşlemci: Intel Core i5 (11. Nesil)
- RAM: 16 GB
- Ekran kartı: Nvidia GeForce RTX 3050 (4 GB)
- SSD: 512 GB
MSI Summit E16 Flip A12UCT-065TR
Son nesil işlemcili bir bilgisayar bu listede olmazsa olmazdı. Bir de marka olarak MSI olması adeta canavar denilebilecek düzeyde.
MSI Summit E16 Flip A12UCT-065TR Teknik Özellikleri
- İşlemci: Intel Core i7 (12.Nesil)
- RAM: 16 GB
- Ekran kartı: Nvidia GeForce RTX 3050 Max-Q (4 GB)
- SSD: 1 TB
5000 TL Altı Alınabilecek Telefonlar
Akıllı telefonlar çıktıkları tarihten beri sürekli yenilenmekte ve tasarımları güncellenmekte. Fakat, çoğu akıllı telefon 2 veya 3 yıl içinde performansını oldukça düşürmüş oluyor.
Lenovo Ideapad Gaming 3 Intel Core I5 11300H
Bilgisayar denilince akla gelinen markalardan biri de Lenovo'dır. Öyle ki birçok fiyat performans ve güçlü cihazlar üretebilmektedir.
Lenovo Ideapad Gaming 3 Intel Core I5 11300H Teknik Özellikleri
- İşlemci: Intel Core i5 (11. Nesil)
- RAM: 16 GB
- Ekran kartı: Nvidia GeForce RTX 3050 Ti (4 GB)
- SSD: 512 GB
MSI Crosshair 17 B12UGZ-298xTR
Oyun ve oyun yapımı konusunda en lider markalardan biri olan MSI, öğrencilerin projeleri için oldukça fayda sağlayacak gözüküyor.
MSI Crosshair 17 B12UGZ-298xTR Teknik Özellikleri
- İşlemci: Intel Core i7 (12.Nesil)
- RAM: 16 GB
- Ekran kartı: Nvidia GeForce RTX 3070 (8 GB)
- SSD: 1 TB
Huawei Matebook D15
Son dönemlerde şık tasarımı ile karşımıza çıkan Huawei, en çok satın alınan bilgisayarlar arasında yer aldığını söyliyelim.
Huawei Matebook D15 Teknik Özellikleri
- İşlemci: AMD Ryzen 5
- RAM: 8 GB
- Ekran kartı: AMD Radeon R5 (Dahili ekran kartı)
- SSD: 512 GB
Apple MacBook Air M1
İşlemci ve işletim sistemi bakımından en başarılı markalardan olan Apple MacBook'u buraya koymamak olmazdı. Öğrenciler için en uygun cihazlardan biri de MacBook serisidir.
Apple MacBook Air M1 Teknik Özellikleri
- İşlemci: Apple M1
- RAM: 8 GB
- Ekran kartı: M1 7 Çekirdekli
- SSD: 256 GB
Apple MacBook Air M2
Listemizin sonuncusu olan cihaz, daha yeni nesil bir işlemci arayanlar için birebir bir cihazdır.
Apple MacBook Air M2 Teknik Özellikleri
- İşlemci: Apple M2
- RAM: 8 GB
- Ekran kartı:
- SSD: 256 GB
10 Bin TL Altı Alınabilecek Laptoplar
Laptoplar, masaüstü bilgisayarlara kıyasla çok daha avantajlı olsa da donanımların birbirini sıkışık olması nedeniyle yüksek seviyede ısınmaya neden olmaktadır.
Bu içeriğimizde üniversite ve lise öğrencileri için alınabilecek dizüstü bilgisayarları derledik. Peki, siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. En iyi dizüstü oyun bilgisayarları neler? Meraklıları yazımıza göz atabilir.
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