Öğrenciler İçin En İyi Dizüstü Bilgisayalar

Masaüstü bilgisayarlara kıyasla en çok tercih edilen cihazlardan biri de laptop'lardır. Bu sayede insanlar birçok yerde bilgisayar kullanabilmektedir. Ne kadar tabletler bir dönem laptopların yerini almaya çalışmış olsada başaramadılar. Kısa bir bilginin ardından üniversite ve lise öğrencileri için en iyi dizüstü bilgisayarları sizler için derledik. Bu bilgisayarlar hangileri? Gelin, birlikte bakalım.

Üniversite ve Lise Öğrencileri İçin En İyi Dizüstü Bilgisayaları

MSI KATANA GF76 11UG-478XTR

Asus Vivobook X571LI-BQ377A3

Lenovo Legion 5

Asus Tuff Fx516PC-HN023W

MSI Summit E16 Flip A12UCT-065TR

Lenovo Ideapad Gaming 3 Intel Core I5 11300H

MSI Crosshair 17 B12UGZ-298xTR

Huawei Matebook D15

Apple MacBook Air M1

Apple MacBook Air M2

MSI KATANA GF76 11UG-478XTR

Listemize canavar denilebilecek bir cihaz ile başlayalım. Güçlü ekran kartı ve RAM'i ile başarılı bir bilgisayar olduğunu gösteriyor.

MSI KATANA GF76 11UG-478XTR Teknik Özellikleri

İşlemci: Intel Core i7 (11.Nesil)

Intel Core i7 (11.Nesil) RAM: 16 GB

16 GB Ekran kartı: Nvidia GeForce RTX 3070 (8 GB)

Nvidia GeForce RTX 3070 (8 GB) SSD: 512 GB

Asus Vivobook X571LI-BQ377A3

En iyi fiyat performans laptop'lardan biri olan Asus Vivobook modeli, tam bir fiyat performans özelliklere sahip olduğunu gösteriyor.

Asus Vivobook X571LI-BQ377A3 Teknik Özellikleri

İşlemci: Intel Core i7 (10. Nesil)

Intel Core i7 (10. Nesil) RAM: 16 GB

16 GB Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 1650 Ti (4 GB)

Nvidia GeForce GTX 1650 Ti (4 GB) SSD: 512 GB

Lenovo Legion 5

Yüksek ekran kartı RAM'ine sahip olan cihaz, aynı zamanda son nesil işlemcilerden birine de sahiptir. Bu sayede herkesin kullanabileceği bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz.

Lenovo Legion 5 Teknik Özellikleri

İşlemci: Intel Core i7 (11. Nesil)

Intel Core i7 (11. Nesil) RAM: 16 GB

16 GB Ekran kartı: RTX 3060 (6 GB)

RTX 3060 (6 GB) SSD: 512 GB

Asus Tuff Fx516PC-HN023W

3050 ekran kartı ve yeterli seviyedeki depolama kapasitesi üniversite ve lise öğrencileri için oldukça yeterli seviyede bir cihaz olduğunu gösteriyor.

Asus Tuff Fx516PC-HN023W Teknik Özelikleri

İşlemci: Intel Core i5 (11. Nesil)

Intel Core i5 (11. Nesil) RAM: 16 GB

16 GB Ekran kartı: Nvidia GeForce RTX 3050 (4 GB)

Nvidia GeForce RTX 3050 (4 GB) SSD: 512 GB

MSI Summit E16 Flip A12UCT-065TR

Son nesil işlemcili bir bilgisayar bu listede olmazsa olmazdı. Bir de marka olarak MSI olması adeta canavar denilebilecek düzeyde.

MSI Summit E16 Flip A12UCT-065TR Teknik Özellikleri

İşlemci: Intel Core i7 (12.Nesil)

Intel Core i7 (12.Nesil) RAM: 16 GB

16 GB Ekran kartı: Nvidia GeForce RTX 3050 Max-Q (4 GB)

Nvidia GeForce RTX 3050 Max-Q (4 GB) SSD: 1 TB

Lenovo Ideapad Gaming 3 Intel Core I5 11300H

Bilgisayar denilince akla gelinen markalardan biri de Lenovo'dır. Öyle ki birçok fiyat performans ve güçlü cihazlar üretebilmektedir.

Lenovo Ideapad Gaming 3 Intel Core I5 11300H Teknik Özellikleri

İşlemci: Intel Core i5 (11. Nesil)

Intel Core i5 (11. Nesil) RAM: 16 GB

16 GB Ekran kartı: Nvidia GeForce RTX 3050 Ti (4 GB)

Nvidia GeForce RTX 3050 Ti (4 GB) SSD: 512 GB

MSI Crosshair 17 B12UGZ-298xTR

Oyun ve oyun yapımı konusunda en lider markalardan biri olan MSI, öğrencilerin projeleri için oldukça fayda sağlayacak gözüküyor.

MSI Crosshair 17 B12UGZ-298xTR Teknik Özellikleri

İşlemci: Intel Core i7 (12.Nesil)

Intel Core i7 (12.Nesil) RAM: 16 GB

16 GB Ekran kartı: Nvidia GeForce RTX 3070 (8 GB)

Nvidia GeForce RTX 3070 (8 GB) SSD: 1 TB

Huawei Matebook D15

Son dönemlerde şık tasarımı ile karşımıza çıkan Huawei, en çok satın alınan bilgisayarlar arasında yer aldığını söyliyelim.

Huawei Matebook D15 Teknik Özellikleri

İşlemci: AMD Ryzen 5

AMD Ryzen 5 RAM: 8 GB

8 GB Ekran kartı: AMD Radeon R5 (Dahili ekran kartı)

AMD Radeon R5 (Dahili ekran kartı) SSD: 512 GB

Apple MacBook Air M1

İşlemci ve işletim sistemi bakımından en başarılı markalardan olan Apple MacBook'u buraya koymamak olmazdı. Öğrenciler için en uygun cihazlardan biri de MacBook serisidir.

Apple MacBook Air M1 Teknik Özellikleri

İşlemci: Apple M1

Apple M1 RAM: 8 GB

8 GB Ekran kartı: M1 7 Çekirdekli

M1 7 Çekirdekli SSD: 256 GB

Apple MacBook Air M2

Listemizin sonuncusu olan cihaz, daha yeni nesil bir işlemci arayanlar için birebir bir cihazdır.

Apple MacBook Air M2 Teknik Özellikleri

İşlemci: Apple M2

Apple M2 RAM: 8 GB

8 GB Ekran kartı:

SSD: 256 GB

Bu içeriğimizde üniversite ve lise öğrencileri için alınabilecek dizüstü bilgisayarları derledik. Peki, siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. En iyi dizüstü oyun bilgisayarları neler? Meraklıları yazımıza göz atabilir.