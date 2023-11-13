Omix X700 Su Geçirir mi? Suya Dayanıklı mı?

Omix, 2002 yılında "Teknolojiyi Mixle" temalı etkinlikte X serisindeki en güçlü akıllı telefonu X700 modelini tanıttı. HyperEngine Game teknolojisiyle tasarlanan cihaz, özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Gelişmiş yapay zeka teknolojisiyle geliştirilen Omix X700, Omix'in orta üst segment telefonları arasında yer alıyor. Omix'in fiyat performans cihazlarından olan X700; 2x ARM Cortex-A76 2.05GHz & 6x ARM Cortex- A55 2.0GHz işlemcisi ve Mali-G76 MC4 900MHz grafik işlemciden oluşuyor.

Cihaz; depolama alanı, grafik işlemci ve işlemcisiyle günlük hayatta çok rahat kullanılıyor. Peki, günlük kullanıma uygun olan Omix X700 suya batırılabilir mi? Bu cihazın IP sertifikası var mı? İşte merak edilen bu soruların cevapları!

Omix X700 Su Geçirir mi?

Akıllı telefonların toz ve suya dayanıklı olup olmadığı IP derecelendirme sertifikasına bakılarak anlaşılabilir. Su ve toza dayanıklı olmayan telefonlarda olmayan bu sertifika Omix X700 modelinde bulunmuyor.

Omix X700, IPX3 sertifikasına sahiptir. IPX3, düşük basınçta 60 dereceye kadar ki su püskürtmelerine karşı cihazın dayanıklılığını ifade eden bir sertifika derecelendirmesidir.

Cihaz, 60 derecelik açıdan su sıçramalarına maruz kalsa dahi bozulmaz. Omix’in X700 modelinin IPX3 sertifikasına sahip olması kaliteli malzemelerden üretildiğini ifade ediyor. Dayanıklı ve uzun ömürlü bir cihaz olduğu söylenebilir. Dolayısıyla Omix X700 su geçirir mi sorusunu hayır şeklinde cevaplayabiliriz.

Omix X700 Suya Dayanıklı mı?

Düşük basınçlı bir sprey, 60 derecelik açıyla 5 dk Omix X700’e püskürtülebilir. Bu püskürtme sonucunda cihazda herhangi bir arıza görülmez. Çünkü cihaz, IPX3 derecesiyle sertifikalandırılmıştır. Fakat sprey içerisindeki su kesinlikle tuzlu, klorlu vb. maddelerden oluşmamalıdır.

Cihaz yalnızca tatlı su püskürtmelerine karşı dayanıklıdır. Ayrıca cihazın direkt suya batırılması da doğru değildir. IPX3 giriş koruma derecesi, IEC 60529 standardına göre tasarlanmıştır.

IP sonrasındaki gelen rakamlar, cihazın korunma düzeyini ifade eder. İlk yani “X” toza karşı dayanıklılık seviyesini göstermektedir. İkinci “3” sayısıysa sıvılara karşı koruma düzeyini gösteriyor.

IPX3 sertifikalı cihazların suya dayanıklı olup olmadığıyla ilgili test yapılmıştır. Bu testte sprey kullanılmıştır. Yalnız tatlı suyun olduğu sprey, 5 dakika boyunca cihaza püskürtülür.

Ancak püskürtme öncesinde spreyin akış hızıyla delik sayısı çarpılır. Delik başına ortalama 0,07 litrelik su ayarlanır. 0,07 litrelik suyun akışı, akış ölçer yardımıyla ayarlanır.

Tüm ayarlamalar bittikten sonra 60 derecelik açıyla Omix X700 suya maruz bırakılır. Burada su direkt cihaza dökülmez ya da batırılmaz. Eğer cihaz direkt suya batırılırsa veya su üzerine dökülürse bozulur.

Yukarıda belirtilen durumlardan dolayı telefonun havuz ve denizde kullanılması doğru değildir. Fakat cihaz yağmurlu havalarda su püskürtme ve sıçramalarına karşı dayanıklı olduğu için rahat kullanılabilir.