OnePlus 8 Özellikleri Neler? 2024'te Alınır mı?

OnePlus, 2020 yılında OnePlus 8 ve 8 Pro modellerini piyasaya sürerek adından söz ettirdi. Özellikle OnePlus 8, güçlü donanımı ve şık tasarımıyla birçok kullanıcının beğenisini kazandı.

Peki, 2024 yılına geldiğimizde OnePlus 8 hala cazip bir seçenek mi? Bu yazımızda, OnePlus 8'in özelliklerini listeledik ve 2024'te alınıp alınamayacağına dair bazı noktaları sizler için sıraladık.

OnePlus 8 Özellikleri Neler?

Ekran: 6.55 inç Fluid AMOLED ekran, 90Hz yenileme hızı

6.55 inç Fluid AMOLED ekran, 90Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865

Qualcomm Snapdragon 865 RAM: 8GB veya 12GB

8GB veya 12GB Depolama: 128GB veya 256GB

128GB veya 256GB Kamera: Arka tarafta 48MP ana kamera, 16MP ultra geniş açı kamera, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik sensörü. Ön tarafta 16MP selfie kamerası.

Arka tarafta 48MP ana kamera, 16MP ultra geniş açı kamera, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik sensörü. Ön tarafta 16MP selfie kamerası. Video: 4K 30 / 60 FPS – 720p 480 FPS | Ön kamera: 1080p 30 FPS

4K 30 / 60 FPS – 720p 480 FPS | Ön kamera: 1080p 30 FPS Pil: 4300mAh, 30W hızlı şarj

4300mAh, 30W hızlı şarj İşletim Sistemi: Android 10 (OxygenOS 10.0)

Android 10 (OxygenOS 10.0) Renkler: Onyx Black, Glacial Green, Interstellar Glow

Onyx Black, Glacial Green, Interstellar Glow Boyut ve Ağırlık: 160.2 x 72.9 x 8.0 mm – 180 gram

OnePlus 8 2024'te Alınır Mı?

OnePlus 8, 2024 yılında hala kullanılabilir bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. Güçlü işlemcisi, yüksek RAM kapasitesi ve hızlı şarjı onu günlük kullanım için ideal hale getiriyor. 90Hz yenileme hızı ise ekrana daha akıcı bir deneyim kazandırıyor.

Ancak, bazı dezavantajlar da var. Telefonun kamerası günümüzün en iyi kameraları ile yarışamıyor. Ayrıca, suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası da bulunmuyor.

Karar vermeden önce:

Fiyat: OnePlus 8'in fiyatı 2024 yılında piyasadaki birçok yeni telefondan daha düşük. Bütçeniz kısıtlıysa OnePlus 8 iyi bir seçenek olabilir.

OnePlus 8'in fiyatı 2024 yılında piyasadaki birçok yeni telefondan daha düşük. Bütçeniz kısıtlıysa OnePlus 8 iyi bir seçenek olabilir. Kamera: Fotoğraf ve video çekmeyi seviyorsanız, daha iyi kameralara sahip telefonlara bakmanızı öneriyoruz.

Fotoğraf ve video çekmeyi seviyorsanız, daha iyi kameralara sahip telefonlara bakmanızı öneriyoruz. Suya ve toza karşı dayanıklılık: Telefonunuzu su ve tozlu ortamlarda kullanacaksanız, IP68 sertifikasına sahip bir telefon almanız daha iyi olur.

Ek olarak:

OnePlus 8'in Android 12'ye güncellenmesi mümkün değil.

Telefonun ekranı Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

Parmak izi sensörü ekranın altında yer alıyor.

Stereo hoparlörlere sahip.

Hazırladığımız yazı, OnePlus 8'i satın almayı düşünenler için faydalı bir kaynak olacaktır. Düşüncelerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz!