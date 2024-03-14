OnePlus 8 Özellikleri Neler? 2024'te Alınır mı?
OnePlus 8, günümüzde diğer telefonlara göre alternatif bir seçenek olabilir mi? İşte, bu sorunun cevabı ve özellikleri yazımızda!
OnePlus, 2020 yılında OnePlus 8 ve 8 Pro modellerini piyasaya sürerek adından söz ettirdi. Özellikle OnePlus 8, güçlü donanımı ve şık tasarımıyla birçok kullanıcının beğenisini kazandı.
Peki, 2024 yılına geldiğimizde OnePlus 8 hala cazip bir seçenek mi? Bu yazımızda, OnePlus 8'in özelliklerini listeledik ve 2024'te alınıp alınamayacağına dair bazı noktaları sizler için sıraladık.
Güçlü Donanımıyla Öne Çıkan OnePlus 12 Özellikleri ve Fiyatı
Yapılan tanıtım sonucunda OnePlus 12 özellikleri neler sorusunun cevabı belli oldu. Yeni akıllı telefon modeli güçlü donanım bileşenleri, 8K video kaydı ve fiyat etiketiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.
OnePlus 8 Özellikleri Neler?
- Ekran: 6.55 inç Fluid AMOLED ekran, 90Hz yenileme hızı
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865
- RAM: 8GB veya 12GB
- Depolama: 128GB veya 256GB
- Kamera: Arka tarafta 48MP ana kamera, 16MP ultra geniş açı kamera, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik sensörü. Ön tarafta 16MP selfie kamerası.
- Video: 4K 30 / 60 FPS – 720p 480 FPS | Ön kamera: 1080p 30 FPS
- Pil: 4300mAh, 30W hızlı şarj
- İşletim Sistemi: Android 10 (OxygenOS 10.0)
- Renkler: Onyx Black, Glacial Green, Interstellar Glow
- Boyut ve Ağırlık: 160.2 x 72.9 x 8.0 mm – 180 gram
OnePlus 8 2024'te Alınır Mı?
OnePlus 8, 2024 yılında hala kullanılabilir bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. Güçlü işlemcisi, yüksek RAM kapasitesi ve hızlı şarjı onu günlük kullanım için ideal hale getiriyor. 90Hz yenileme hızı ise ekrana daha akıcı bir deneyim kazandırıyor.
Ancak, bazı dezavantajlar da var. Telefonun kamerası günümüzün en iyi kameraları ile yarışamıyor. Ayrıca, suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası da bulunmuyor.
Karar vermeden önce:
- Fiyat: OnePlus 8'in fiyatı 2024 yılında piyasadaki birçok yeni telefondan daha düşük. Bütçeniz kısıtlıysa OnePlus 8 iyi bir seçenek olabilir.
- Kamera: Fotoğraf ve video çekmeyi seviyorsanız, daha iyi kameralara sahip telefonlara bakmanızı öneriyoruz.
- Suya ve toza karşı dayanıklılık: Telefonunuzu su ve tozlu ortamlarda kullanacaksanız, IP68 sertifikasına sahip bir telefon almanız daha iyi olur.
Ek olarak:
- OnePlus 8'in Android 12'ye güncellenmesi mümkün değil.
- Telefonun ekranı Gorilla Glass 5 ile korunuyor.
- Parmak izi sensörü ekranın altında yer alıyor.
- Stereo hoparlörlere sahip.
OnePlus 11 Özellikleri ve Fiyatı
Gerçekleştirilen tanıtımla beraber OnePlus 11 özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, güçlü donanımı ve şık tasarımıyla dikkat çeken telefon neler sunuyor? Bu yazıda OnePlus'ın yeni akıllı telefon modeline dair merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.
Hazırladığımız yazı, OnePlus 8'i satın almayı düşünenler için faydalı bir kaynak olacaktır. Düşüncelerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz!
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