OnePlus 11 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

OnePlus 11 özellikleri, dünya çapında uzun bir süredir çok sayıda kişi tarafından en fazla merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu yazıda OnePlus'ın üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefon modeline dair merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.

Piyasaya sürdüğü telefonlar ile tüm dünyada çok popüler hâle gelen OnePlus, çok yakında yeni bir akıllı telefon modeli piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Dolayısıyla söz konusu cihazın neler sunacağı, çok sayıda kişi tarafından merak ediliyor.

OnePlus 11 olarak isimlendirilen telefon ile ilgili bu zamana kadar çeşitli söylentiler ortaya çıktı. Bu söylentiler, OnePlus 11 fiyatı, çıkış tarihi ve donanım bileşenleri hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak tanıyor.

Not: Bu yazı, OnePlus 11 ile ilgili ortaya çıkan söylentiler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bu nedenden dolayı yazıda yer alan bilgiler, zaman içerisinde değişiklik gösterebilir.

OnePlus 11 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,7 inç

Ekran Teknolojisi: LTPO2 Fluid AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3216 piksel

Piksel Yoğunluğu: ?

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass Victus

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2

İşlemci Çekirdekleri: 8 çekirdek

Üretim Teknolojisi: 4 nm

Bellek: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

MicroSD Kart Slotu: Bulunmuyor

Arka Kamera: 50 MP + 32 MP + 48 MP

Video Kaydı: 8K 24 FPS, 4K 30/60/120 FPS, 1080p 30/60/240 FPS

Ön Kamera: 16 MP

Hücresel: 5G / 4G

Wi-Fi: ?

Bluetooth: 5.3

NFC: Var

Kızılötesi: Yok

Güvenlik: Ekran altı parmak izi okuyucusu

Suya Dayanıklılık: IP68

Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

Kablolu Şarj: 65W

Kablosuz Şarj: 50W

Kablosuz Ters Şarj: ?

Yazılım: Android 13, OxygenOS 13

Ağırlık: 205 gram

İddiaya göre 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan OnePlus 11, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1440 x 3216 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Cihazın LTPO2 Fluid AMOLED ekranında yer alan Corning Gorilla Glass Victus, çizilmelere ve darbelere karşı dayanıklılık sağlayacak.

Gücünü Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden alan telefonda 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğinin yer alması bekleniyor. Söylentilere göre depolama tarafında da 256 GB ve 512 GB sürümleri bulunacak.

Cihazın arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 32 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 48 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kameranın yer aldığı ileri sürülüyor.

Söylentilere göre arka kameralar 8K 24 FPS, 4K 30/60/120 FPS, 1080p 30/60/240 FPS video kaydı yapabilme yeteneğine sahip olacak. Ön tarafta ise 16 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera bulunacak. Ön kameranın 1080 piksel çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapması bekleniyor.

Ekran altı parmak izi okuyucusu ile geleceği ileri sürülen telefon Android 13 tabanlı OxygenOS 13 ile beraber gelecek. 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihazda 65W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojileri yer alacak.

OnePlus 11 Fiyatı

OnePlus 8 Pro 899 dolar, OnePlus 9 Pro 969 dolar ve OnePlus 10 Pro ise 899 dolar başlangıç fiyat etiketi ile satışa sunulmuştu. OnePlus 11 modelinin ise 900 dolar civarında olması bekleniyor.

Elbette fiyat ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenden dolayı cihaz farklı bir fiyat ile piyasaya sürülebilir.

OnePlus 11 Çıkış Tarihi

OnePlus 11, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek özel bir etkinlik esnasında tanıtılacak. Merak içerisinde beklenen telefonun 7 Şubat 2023 tarihinde ise küresel olarak satışa sunulması bekleniyor.

Bu yazıda OnePlus 11 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili merak edilen soruları yanıtladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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