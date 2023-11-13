OnePlus Open’da Çoklu Görev Nasıl Çalışır?

OnePlus markası, Android 13 sürümleri üzerinde çoklu görevleri yönetmek amacıyla yeni bir sistem geliştirdi. OnePlus Open çoklu görev çalıştırma yöntemi sayesinde kısıtlama olmadan birden fazla uygulama aynı anda kullanılabiliyor.

Çoklu görev aktifleştirildiğinde ekran birkaç parçaya bölünüyor. Aynı zamanda ekran pencereleri kaydırılabiliyor.

OnePlus Open Çoklu Görev Çalıştırma

OnePlus Open çoklu görev çalıştırma şekli, diğer Android sürümlerindeki gibi 2-3 pencerenin bölünmesini ifade etmiyor. OnePlus markası, ilk katlanabilir telefonunda çoklu görev özelliğini çalıştırabilmek için farklı bir yazılım geliştirdi.

OnePlus Open’nın dahili geniş ekranı üzerinde yan yana duran iki uzun dikey uygulama penceresi görüntülenebilir. Çoklu görev özelliğinin etkinleştirildiğinde geniş dahili ekran üzerinde bir uygulama açılır. Ayrıca ekranın alt kısmında da uygulama çalışabilir.

OnePlus Open çoklu görev çalıştırma işlemi için sık kullanılan uygulama simgelerinden herhangi biri ekrana sürüklenerek ekranın ikiye bölünmesi sağlanabilir.

Aynı zamanda ekranda dört yuvarlak kare simgenin olduğu “Uygulamalar” simgesi bulunmaktadır. Bu simgeye tıklanarak ya da istenilen uygulamalar arama alanında aratılıp ekrana sürüklenerek de çoklu görev çalıştırma gerçekleştirilebilir.

Üçüncü uygulamayı eklemek için yukarıdaki işlemler tekrarlanmalıdır. OnePlus Open ekranında üç adet yan yana çalışan dikey uygulamalar görüntülenir. Üç uygulama içerisinden biri sağ ya da sol tarafa itilebilir. İki uygulamada tam boyutlu pençelerin üzerinde tutulup üçüncüde yan kısma itilebilir.

Ekranı eski görünüme kavuşturmak yani çoklu görev özelliğinden çıkmak içinde ekrandaki iki uygulamaya tıklanır. Ekranda konumlanan üç nokta şeklindeki siyah bölme çubuklara basılarak sürüklendiğinde ekran eski görünümüne kavuşur. Uygulamaların sırasının değiştirilmesi için uygulamalar sürüklenir istenilen yere bırakılmalıdır.

Uygulama penceresinin üst tarafındaki açılır menünün görüntülenmesi içinde bir küçük gri çubuk bulunmaktadır. Bu çubuk üzerine de tıklanarak ardından “Genişlet” tuşuna basılır. Uygulama ekranın tamamını kaplar. Çoklu görevde çalışan diğer iki uygulamanın altında yer alır.

Uygulamaların iki tanesi ekranın yukarısında yan yana şekilde görüntülenir. Üçüncü uygulamaysa tam ekran görünümündedir. Yatay siyah bölme çubuğu kaydırılarak iki bölünen ekranla diğer tam ekran arasında geçiş sağlanabilir. Kullanıcılar dilerse tam ekran uygulama yan yana iki uygulamanın üzerindeki konuma da kolayca taşınabilir.

Yukarıda bahsedilen üç uygulama bir grup olarak kaydedilebilir. Daha sonra diğer uygulamalardan oluşan yeni bir küme oluşturulabilir.

Uygulamalardan herhangi birinin kümeden çıkarılması içinde öncelikle uygulama açılmalıdır. Uygulamanın üst tarafındaki çubuğa tıklanarak “Tam Ekran” seçilir. Böylelikle kümeden çıkarılan uygulama diğer iki uygulamadan farklı yerde çalıştırılabilir.

OnePlus Open’da Uygulamaların Kayan Pencere Üzerinden Açılması

OnePlus Open’da çoklu görev çalıştırma işleminin yanı sıra uygulamalar kayan pencere üzerinde de açılabilir. Bu özelliğin aktifleştirilmesi için öncelikle uygulamalardan herhangi biri tam ekran açılmalıdır.

Uygulamalar, “kayan pencere” yazılı yarı opak dikdörtgen pencere görünene kadar yukarıya doğru kaydırılmalıdır. Yazı ekranda göründükten sonra imleç bırakılır. Ekran üzerinde uygulama, küçük ve kayan pencere görünümüne kavuşur.

Ana ekrandan ekran yukarıya kaydırılarak basılı tutulduğunda son uygulamalar görünümüne kavuşulabilir. Yakın zamanda ekranda görüntülenen uygulamaların tümü küçük kart şeklinde ekranda görüntülenebilir.

Kayan pencere olarak görüntülenmek istenen uygulamanın isminin yan tarafındaki üç noktaya basılır. Ekrana yansıyan menü üzerindeki “Kayan Pencere” seçilir. Bu işlemin ardından uygulama, ekran üzerinde kayan, küçük pencerede görüntülenmeye başlar.

Uygulamaya tıklanarak küçük boyuttan büyük boyuta getirilebilir. Ayrıca uygulamanın alt köşelerinden herhangi birine tıklanarak boyut ayarlaması yapılabilir.

OnePlus Open’da çoklu görev çalışma işlemiyle birlikte ekranın pencere ortasındaki üst kenar sürüklenerek herhangi bir alana taşınabilir. Ekranın sol ve sağ kenarına doğru pencere sürüklenerek ekran dışına da kaydırılabilir.

Ekran kenarında görüntülenen küçük oka tıklanarak pencere olduğu alana yeniden getirilebilir. Aynı zamanda kayan pencerenin sol üst köşesinde konumlanan iki ok simgesine tıklandığı takdirde de telefon tam ekrana getirilebilir.

OnePlus Open çoklu görev çalıştırma ve kayan pencere özellikleri ile cihaz daha kullanışlı hale gelir.