OnePlus Nord CE 3 Lite 5G Özellikleri ve Fiyatı
Bu rehberde OnePlus Nord CE 3 Lite 5G'nin özellikleri ve fiyatı hakkında merak edilen soruları yanıtlayacağız. İşte OnePlus marka akıllı telefon!
OnePlus tarafından 2023 yılının nisan ayında yapılan tanıtımla birlikte OnePlus Nord CE 3 Lite 5G'nin özellikleri belli oldu. Peki, çok şık bir görünüme sahip olan akıllı telefon modelinde hangi donanım bileşenleri yer alıyor?
OnePlus Nord CE 3 Lite 5G Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,72 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 391 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass
- İşlemci: Snapdragon 695 5G
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 6 nm
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 108 MP + 2 MP + 2 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Ön Kamera: 16 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Hücresel: 4G / 5G
- Bluetooth: 5.1
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
- Kablolu Şarj: 67W
- Ağırlık: 195 gram
- Kalınlık: 8,3 mm
OnePlus marka akıllı telefonun arka tarafında 108 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alıyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut.
Ön ve arka kameralar 1080p çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyor. Snapdragon 695 5G işlemcisinin ve Adreno 619 GPU'nun yer aldığı telefon 165,5 x 76 x 8,3 mm boyutlarında. 8 GB RAM'e sahip olan telefon 195 gram ağırlığında.
6,72 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, IPS LCD ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlüğü, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 391 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 5.000 mAh batarya kapasitesinin yer aldığı telefon 67W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.
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Bu rehberde Oneplus Nord CE 3 Lite 5G ücreti ve donanımı hakkında merak edilen soruları yanıtladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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