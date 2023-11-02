OnePlus Nord CE 3 Lite 5G Özellikleri ve Fiyatı

OnePlus tarafından 2023 yılının nisan ayında yapılan tanıtımla birlikte OnePlus Nord CE 3 Lite 5G'nin özellikleri belli oldu. Peki, çok şık bir görünüme sahip olan akıllı telefon modelinde hangi donanım bileşenleri yer alıyor?

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,72 inç

: 6,72 inç Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2400 piksel

: 1080 x 2400 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 391 PPI

: Yaklaşık 391 PPI Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Ekran Koruma Teknolojisi : Corning Gorilla Glass

: Corning Gorilla Glass İşlemci : Snapdragon 695 5G

: Snapdragon 695 5G İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 6 nm

: 6 nm RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Arka Kamera : 108 MP + 2 MP + 2 MP

: 108 MP + 2 MP + 2 MP Arka Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS

Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Hücresel : 4G / 5G

: 4G / 5G Bluetooth : 5.1

: 5.1 Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Kablolu Şarj : 67W

: 67W Ağırlık : 195 gram

: 195 gram Kalınlık: 8,3 mm

OnePlus marka akıllı telefonun arka tarafında 108 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alıyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut.

Ön ve arka kameralar 1080p çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyor. Snapdragon 695 5G işlemcisinin ve Adreno 619 GPU'nun yer aldığı telefon 165,5 x 76 x 8,3 mm boyutlarında. 8 GB RAM'e sahip olan telefon 195 gram ağırlığında.

6,72 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, IPS LCD ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlüğü, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 391 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 5.000 mAh batarya kapasitesinin yer aldığı telefon 67W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Oneplus Nord CE 3 Lite 5G Fiyatı

Gri ve limon yeşili olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan Oneplus Nord CE 3 Lite 5G modelinin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 15 bin 999 TL fiyata satılıyor.

Bu rehberde Oneplus Nord CE 3 Lite 5G ücreti ve donanımı hakkında merak edilen soruları yanıtladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.