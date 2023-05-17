OnePlus 12 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

OnePlus 12 özellikleri neler sorusunun cevabı, OnePlus marka Android telefon kullanmaktan keyif alan pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, şirketin yeni cihazı hangi donanım bileşenleriyle birlikte gelecek? Bu yazıda merak edilen birçok soruyu yanıtlayacağız.

Geçtiğimiz aylarda tanıtılan OnePlus 11 özellikleri ve fiyatı ile dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Söz konusu telefon piyasaya sürüldükten sonra çoğu kişi, şirketin yeni akıllı telefon modelini beklemeye başladı.

Bu zamana kadar yeni model ile ilgili bazı sızıntılar yaşandı. Bu sızıntılar, OnePlus marka yeni telefon modeli hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak tanıyor. Peki, söz konusu cihaz hangi donanım bileşenlerine sahip olacak?

Not: Bu rehber, OnePlus 12 donanımı, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında ortaya atılan iddialar göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bu nedenden dolayı rehberde yer alan bilgiler, zaman içinde değişebilir.

OnePlus 12 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,7 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3216 piksel

Piksel Yoğunluğu: ?

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass Victus

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3

İşlemci Çekirdekleri: ?

Üretim Teknolojisi: ?

Bellek: 8 GB / 16 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

MicroSD Kart Slotu: ?

Arka Kamera: Üçlü kamera

Arka Kamera Video Kaydı: ?

Ön Kamera: 16 MP

Ön Kamera Video Kaydı: ?

Hücresel: 4G / 5G

Bluetooth: ?

NFC: ?

Suya Dayanıklılık: ?

Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

Kablolu Şarj: ?

İddiaya göre OnePlus 12 isimli akıllı telefon gücünü Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden alacak. Söz konusu işlemcinin, Snapdragon 8 Gen 2'ye kıyasla tek çekirdekte yüzde 20, çoklu çekirdekte ise yüzde 30 oranında performans artışı sağladığı söyleniyor.

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olması beklenen telefon 1440 x 3216 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunabilir. Cihazın arka yüzeyinde üç adet kameranın yer alacağı ve kameralardan birinin periskop olduğu iddia ediliyor.

RAM tarafında 8 GB ve 16 GB, depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçeneklerinin sunulması bekleniyor. Telefonda ayrıca OnePlus 11'de olduğu gibi 5000 mAh batarya kapasitesi yer alabilir.

OnePlus 12 Fiyatı

OnePlus 12 modelinin 749 dolar başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. RAM ve depolama alanı seçeneklerine göre fiyat değişiklik gösterecektir. Söz konusu cihazın fiyatı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu sebepten ötürü telefon farklı bir ücret ile satışa sunulabilir.

OnePlus 12 Çıkış Tarihi

OnePlus 12 modelinin 2024 yılının ocak ayında Çin'de, şubat ayında ise global pazar için tanıtılması bekleniyor. OnePlus 11 de 2023'ün ilk aylarında tanıtılmıştı.

Bu yazıda OnePlus 12 donanımı, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında merak edilen soruları yanıtladık. Peki, OnePlus'ın yeni akıllı telefon modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.