Tablet, Laptop ve El Konsolu, 3'ü Bir Arada: OneXPlayer X1 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Laptop, tablet ve el konsolunu birleştiren yepyeni bir teknolojik ürün olarak tanıtılan OneXPlayer X1 birbirinden kullanışlı özellikler sunuyor. Geniş ekranı, 3 in 1 teknolojisi, Harmon ses düzeneği ve sahip olduğu diğer niteliklerle sektörde bir ilk olarak karşımıza çıkıyor.

Asus Rog Ally’e rakip olarak gösterilen ürün alışılmış oyun konsolu formatında yepyeni bir yorum getiriyor. Farklı hafıza seçenekleri sunan cihazın fiyatlandırması da ürün bazında değişiklik gösteriyor.

Bu yazımızda yeni X1 modeli ile herkesi şaşırtan OneXPlayer’ın teknik özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili bilgileri paylaşıyoruz. İşte, cihaz hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar!

OneXPlayer X1 Özellikleri

Intel tarafından geliştirilen Core Ultra 7 155H ve Core Ultra 7 125H işlemcileri kullanılıyor. 64 GB’a varan LPDDR5x RAM kapasitesi mevcut.

11 inç ekranda 2560 x 1600 px çözünürlük sunan modelin ekran yenileme hızı 120 Hz. Harmon AudioEFX ses sistemi bulunuyor. Ayrıca cihazda parmak izi okuyucu mevcut.

Batarya kapasitesi 65 Wh ve 100 W’luk hızlı şarj desteği sunuluyor. Ek olarak Thunderbolt 4, Oculink ve USB 4 bağlantı olanakları bulunuyor. 3 farklı modda kullanım imkânı sunan modelde diz üstü moda geçtiğinizde dahili stand sayesinde cihaz dik bir şekilde konumlandırılabiliyor.

İsteğe bağlı çıkarılıp takılabilen manyetik klavyenin yanı sıra yine çıkarılabilir özellikteki controller’lar mevcut. Bu kontrolcüleri orta kısma takıp cihazı oyun kumandası olarak kullanabilirsiniz.

16 (6+8+2) çekirdek ve 22 iş parçacığı ile donatılmış üründe 3.8 GHz standart hız + turbo hız seçenekleri sunuluyor. 28W TDP ile ısınma seviyesi kontrolü sayesinde cihazın sıcaklığı kontrol altında tutuluyor.

OneXPlayer X1 Fiyatı

3’ü 1 arada oyun PC’si olarak anılan cihazın fiyatlandırmasında kullanılan işlemci, RAM, GPU ve hafıza özellikleri belirleyici oluyor. 16 GB’dan başlayan RAM seçenekleri 64 GB’a kadar uzanıyor.

Depolama ise 1 TB’dan başlayıp 4 TB’a kadar yükseliyor. Bazı modellerde 125H işlemci kullanılırken bazılarında 155H bulunduğunu görüyoruz. Bu bilgiler ışığında ürün fiyatları ise şu şekilde sıralanıyor:

Ultra 7 125H işlemcili 16 GB RAM + 1 TB GPU’suz: 859 dolar

Ultra 7 125H işlemcili 16 GB RAM + 1 TB ONEXGPU’lu: 1509 dolar

Ultra 7 155H işlemcili 32 GB RAM + 1 TB GPU’suz: 1069 dolar

Ultra 7 155H işlemcili 32 GB RAM + 1 TB ONEXGPU’lu: 1649 dolar

Ultra 7 155H işlemcili 32 GB RAM + 2 TB GPU’suz: 1399 dolar

Ultra 7 155H işlemcili 32 GB RAM + 2 TB ONEXGPU’lu: 1719 dolar

Ultra 7 155H işlemcili 64 GB RAM + 4 TB GPU’suz: 2049

Ultra 7 155 H işlemcili 64 GB RAM + 4 TB ONEXGPU’lu: 2369 dolar

OneXPlayer X1 Çıkış Tarihi

Cihazın tam olarak ne zaman satışa çıkacağına ilişkin henüz net bir açıklama yok. Hem oyun severler hem de teknoloji tutkunları çoklu kullanım olanağı sunan bu cihazı büyük bir heyecanla bekliyor. Cihazın Türkiye’ye ne zaman geleceği de henüz belli değil.

Siz bu cihaz hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye’ye geldiğinde satın almayı düşünür müsünüz? Yorum kısmına düşüncelerinizi yazabilirsiniz.