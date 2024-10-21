OPPO Reno11 FS İncelemesi: Yapay Zeka Destekli, Dayanıklı Telefon!

OPPO'nun 50 aylık akıcılık koruma testinden geçmeyi başaran ve 50 aya kadar sorunsuz performans sunan OPPO Reno11 FS yapay zeka özellikleri, şık tasarımı ve dayanıklılığıyla öne çıkıyor. OPPO Reno11 FS incelemesi ile yeni telefonun neler sunduğunu detaylı şekilde ele alacağız.

OPPO Reno11 FS İncelemesi

Orta segment telefon arayan kişiler için harika bir seçenek olan OPPO Reno11 FS, şık ve zarif Kozmos halka tasarıma ve Işık Halesi üzerine odaklanan yeni görünüme sahip.

Telefonun arka yüzeyinde yer alan Işık Halesi, tek veya birden fazla renkli olabiliyor. Aydınlatma efektleri arama, şarj, bildirim ve müzik gibi konulardaki seçimlerinize uyum sağlıyor.

Zeytin yeşili, kehribar ve mat gri olmak üzere üç farklı renk seçeneği mevcut. Her renk seçeneğinin çok şık bir görünüme sahip olduğunu belirtmek gerekiyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde (f/1.8) ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde (f/2.2) ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde (f/2.4) makro kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 32 MP çözünürlüğünde (f/2.4) kamera mevcut.

Yapay zeka özellikleri, telefondaki kamera kullanımını bambaşka bir boyuta taşıyor. AI Görüntü Silme özelliği sayesinde fotoğrafta istemediğiniz bir nesneyi yalnızca tek dokunuş ile kaldırabilirsiniz. Böylece hem zamandan tasarruf edebilir hem de farklı bir hizmete ihtiyaç duymazsınız.

En son GenAI teknolojisini kullanan AI Stüdyo özelliği, galerinizde yer alan fotoğrafların dijital avatarlara ya da yaratıcı profil resimlerine dönüşmesine sağlıyor. Bu özellik sayesinde çeşitli stillerde yeni görüntüler elde edebilirsiniz.

AI Smart Image Matting 2.0 olarak isimlendirilen özellik sayesinde fotoğraflarınızın arka planını kolayca değiştirebilirsiniz. Bu özelliği bir nesneyi ya da kişiyi farklı bir görsele eklemek için de kullanabilirsiniz. Böylelikle yalnızca birkaç adımda görseller tasarlayabilirsiniz.

Arka plan bulanıklaştırma özelliğini kullanarak kişinin veya nesnenin fotoğrafta ön plana çıkmasını sağlayabilirsiniz. Bu sayede fotoğraflarınız daha profesyonel görünecektir. Hem ön hem de arka kameraların başarılı bir performans sergilediğini belirtmek gerekiyor.

Ön kameradaki birden fazla odak uzaklığı (0,8x, 1x) ve AI Portre Rötuşlama özelliği sayesinde harika özçekim yapabilirsiniz. Görüntülerdeki görsel özellikleri tanıyan telefon, bireysel özçekimlerde ve grup fotoğraflarında gerçeğe en yakın cilt tonunu sağlıyor.

OPPO marka yeni telefon şık tasarım ve yapay zeka destekli kameraların yanı sıra dayanıklılığıyla da dikkat çekmeyi başarıyor. Reno11 FS, yüksek mukavemetli alaşımlı çerçeveden sertleştirilmiş cama kadar her açıdan dayanıklı bir telefon olarak karşımıza çıkıyor.

Telefonun içindeki donanım bileşenleri, Sünger Biyonik Yastıklama tasarımı sayesinde darbelere karşı dayanıklılığa sahip. Eşsiz bir koruma sağlayan cihazda suya ve toza karşı dayanıklılık sunan IP64 sertifikası bulunuyor.

SGS Performans Çoklu Sahne Koruma testinde 5 yıldız alan telefon, gönül rahatlığıyla kullanılabiliyor. Reno11 FS, OPPO'nun 50 aylık akıcılık koruma testinden de geçmeyi başararak önemli bir başarının altına imza attı. Telefon bu sayede 50 aya kadar sorunsuz performans vadediyor.

5.000 mAh batarya kapasitesine sahip cihaz 45W SUPERVOOC hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Pil ömrü konusunda başarılı performans sergileyen telefon tam şarj edildiğinde 1,85 güne kadar düzenli kullanım imkânı sağlayabiliyor.

Telefon, yalnızca 5 dakikada %11, 10 dakika içerisinde %19, 75 dakikada ise %100 seviyesine kadar şarj olabiliyor. Anot ve katot yapısında yapılan optimizasyonlar sayesinde batarya, 4 yıldan fazla normal kullanımda optimum performansı koruyabiliyor. Dolayısıyla yılda bir veya iki yılda bir telefon değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, 120Hz yenileme hızı, 2400 x 1080 piksel çözünürlük, yaklaşık 394 PPI piksel yoğunluğu ve 1200 nit maksimum parlaklık sunuyor. %92,2 ekran gövde oranı sayesinde ince çerçeve eşliğinde geniş ekran deneyimi yaşatan cihazda kapsamlı göz koruma teknolojisi de mevcut.

Telefon, uzun süreli kullanımlarda gözlerin rahatsız olmaması için bir dizi donanım ve yazılım özelliğiyle beraber geliyor. Donanım düzeyinde ekran, mavi ışık miktarını azaltmak için en yüksek mavi ışık emisyonlarını zararlı aralığın dışında tutuyor.

Yazılım tarafında da ekran sıcaklığı eğrisi, güneşin doğuş ve batış saatlerine göre ayarlıyor. Bu sayede gün boyunca göz dostu ekran deneyimi elde ediliyor. Geceleri ise kaliteli uykuya yardımcı oluyor.

OPPO tarafından geliştirilen Trinity Engine, telefonun hesaplama gücünü daha hassas şekilde analiz ediyor. Algoritmik düzeyde çalışan teknoloji, sistem akıcılığının artmasına yardımcı oluyor.

OPPO'nun yeni nesil iletişim teknolojisi olan AI LinkBoost, sistem düzeyinde yapay zeka modeli kullanarak sinyal alımını artırıyor ve ağ seçimini optimize ediyor. Örneğin bu teknoloji, metro gibi sinyallerin farklı baz istasyonları arasında sürekli ve hızlıca geçiş yaptığı yerlerde istikrarlı ve kesintisiz bağlantı sağlayabiliyor.

Telefon gücünü Snapdragon 685 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, önceki nesle kıyasla GPU performansında %10, CPU performansında ise %15 oranında iyileşme sağlıyor.

OPPO Reno11 FS Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,67 inç

6,67 inç Ekran Çözünürlüğü: 2400 x 1080 piksel

2400 x 1080 piksel Ekran Gövde Boyutu: %92,2

%92,2 Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 394 PPI

Yaklaşık 394 PPI Arka Kamera: 50 megapiksel (f/1.8) ana kamera, 8 megapiksel (f/2.2) ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel (f/2.4) makro kamera

50 megapiksel (f/1.8) ana kamera, 8 megapiksel (f/2.2) ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel (f/2.4) makro kamera Ön Kamera: 32 MP çözünürlüğünde (f/2.4)

32 MP çözünürlüğünde (f/2.4) İşlemci: Qualcomm Snapdragon 685

Qualcomm Snapdragon 685 GPU: Adreno 610

Adreno 610 RAM: 8 GB LPDDR4X 2133MHz

8 GB LPDDR4X 2133MHz Depolama: 256 GB

256 GB Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 45W SUPERVOOC

45W SUPERVOOC Ağırlık: 187 gram

OPPO Reno11 FS Fiyatı

OPPO Reno11 FS modeli 15 bin 199 TL fiyat etiketiyle satılıyor.