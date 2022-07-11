Orion Ne Demek, Orion Takımyıldızı Nedir?
Avcı Takımyıldızı olarak da bilinen Orion ne demek? Efsanelere konu olan takımyıldızını sizler için anlattık.
Dünyadan görünmesi kolay ve rahat bir şekilde bulunabilen parlak yıldızlardan oluşmuş takımyıldızı orion, mitolojilere konu olmuş ve ismini mitolojilerden esinlenerek almıştır. Peki ya Orion ne demek? Gelin birlikte bakalım.
Orion’un anlamı Avcı olarak geçmektedir. Açık bir havada geceleri gökyüzüne baktığınızda milyarlarca yıldız görürsünüz. Fakat aralarından bazıları diğerlerine göre oldukça parlak bir şekilde görünür. Bunlara Orion takımyıldızı denmektedir. Bu takımyıldızı da birçok diğer gök cismi gibi ismi Yunan mitolojisine dayanmaktadır.
Türkiye’de Orion Takımyılıdızı Görünür Mü?
Orion Takımyıldızının Efsanesi
Orion Takımyıldızındaki Bazı Ana Yıldızlar
- Bellatrix
- Saiph
- Rigel
- Betelgeuse
- Hatysa
Bellatrix
Saiph
Takımyıldızındaki en parlak altıncı yıldızdır. Uzaklığı 720 ışık yılıdır. Kendisine mavi süper dev denmektedir.
Rigel
Gökyüzünden görünen en büyük ve parlak altıncı yıldız unvanına sahip Rigel, 772.51 ışık yılı uzak mesafededir. Etrafı gaz kabuğuyla çevrili olan yıldır ilk kez 1831 yılında ölçülmüştür.
Betelgeuse
Yaklaşık 10 Milyon yaşında olan bu yıldız ilk kez Sir John Herschel tarafından Outlines of Astronomy adlı eserde 19. yüzyılda kaleme alınmıştır.
Hatysa
1.300 Işık yılı uzaklığa sahip olan yıldız Orion takımyıldızındaki en parlak yıldız unvanını almaktadır. 29 Günlük bir yörüngeye sahiptir.
Bu içeriğimizde Orion ne demek? Orion takımyıldızı ve efsanesini işledik. Sizler Orion takımyıldızını gözlemleyebiliyor musunuz, Orion takımyıldızı efsanesini nasıl buldunuz? Yorumlarda görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın.
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