Orion Ne Demek, Orion Takımyıldızı Nedir?

Dünyadan görünmesi kolay ve rahat bir şekilde bulunabilen parlak yıldızlardan oluşmuş takımyıldızı orion, mitolojilere konu olmuş ve ismini mitolojilerden esinlenerek almıştır. Peki ya Orion ne demek? Gelin birlikte bakalım.

Orion’un anlamı Avcı olarak geçmektedir. Açık bir havada geceleri gökyüzüne baktığınızda milyarlarca yıldız görürsünüz. Fakat aralarından bazıları diğerlerine göre oldukça parlak bir şekilde görünür. Bunlara Orion takımyıldızı denmektedir. Bu takımyıldızı da birçok diğer gök cismi gibi ismi Yunan mitolojisine dayanmaktadır.

Türkiye’de Orion Takımyılıdızı Görünür Mü?

Kuzey yarım kürenin +85 ile -75 enlem dereceleri arasında bulunan takımyıldızı, Türkiyeden de görülmektedir. Türkiye coğrafi konumu itibariyle 26 ile 45 doğu meridyenleri 36 ile 42 kuzey paralelleri arasında yer alır. Türkiye'de Orion takımyıldızını görmek istiyorsanız güneydoğu ve güneybatı taraflarına gidebilirsiniz.

Orion Takımyıldızının Efsanesi

Avcı Orion Yunan mitolojisindeki en yakışıklı erkek idi. Öyle ki deniz tanrısı Poseidon ve Girit Kralı Minos’un kızı olan Euryale’nin oğludur. Efsaneye göre yakışıklı Orion, Atlas ve Pleion’nin yedi kızına aşık olmuştur ve onları kovalamaya başlar.

Yunan mitolojisindeki en güçlü tanrı, tanrıların babası Zeus ise bu durumu görür ve onları gökyüzüne kaldırır. Bugün bildiğimiz Orion takımyıldızı efsaneye göre bu şekilde oluşmaktadır. Takımyıldızına dikkatli bakınca bir avcının birilerini kovaladığını görebilirsiniz.



Orion Takımyıldızındaki Bazı Ana Yıldızlar

Bellatrix

Saiph

Rigel

Betelgeuse

Hatysa

Bellatrix

Orion takımyıldızının en parlak üçüncü yıldızıdır. Gökyüzünden görünen ise yirmi yedinci en parlak yıldızdır. Gezegenimizin enerji kaynağı güneşten 6.400 kat daha fazla ışık yayma özelliğine sahiptir.

Saiph

Takımyıldızındaki en parlak altıncı yıldızdır. Uzaklığı 720 ışık yılıdır. Kendisine mavi süper dev denmektedir.

Rigel

Gökyüzünden görünen en büyük ve parlak altıncı yıldız unvanına sahip Rigel, 772.51 ışık yılı uzak mesafededir. Etrafı gaz kabuğuyla çevrili olan yıldır ilk kez 1831 yılında ölçülmüştür.

Betelgeuse

Takımyıldızının en parlak ikinci, gökyüzünden görülebilen en parlak sekizinci yıldız unvanına sahiptir. Betelgeuse 100 bin Güneş’ten daha parlak bir yıldızdır. Uzaklığı ise 643 ışık yılıdır.

Yaklaşık 10 Milyon yaşında olan bu yıldız ilk kez Sir John Herschel tarafından Outlines of Astronomy adlı eserde 19. yüzyılda kaleme alınmıştır.

Hatysa

1.300 Işık yılı uzaklığa sahip olan yıldız Orion takımyıldızındaki en parlak yıldız unvanını almaktadır. 29 Günlük bir yörüngeye sahiptir.

Bu içeriğimizde Orion ne demek? Orion takımyıldızı ve efsanesini işledik. Sizler Orion takımyıldızını gözlemleyebiliyor musunuz, Orion takımyıldızı efsanesini nasıl buldunuz? Yorumlarda görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın.