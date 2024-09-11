Oyunseverler için Windows sürümlerinin oyun performansına etkisi çok araştırılıyor. Özellikle 2021 yılında sunulan Windows 11’deki hata ve eksiklikler birçok noktada olduğu gibi oyun performansının da merak edilmesine yol açıyor. Biz de bu rehberde “oyunlarda hangisi daha hızlı: Windows 10’mu, Windows 11’mi” sorusunu yanıtlayacağız.

Oyunlarda Windows 10 ve Windows 11 Performansları

Windows 10 ve Windows 11 sistemleri, 22H2 sürümlerinden oluşuyor. Her iki sürümde hem yoğun hem de basit görevlerde eşit düzeyde başarılıdır. Windows 11, 10’a göre biraz ağırdır. Ancak PC’de oyun oynayanlara sürekli yeni özellikler ve güncellemeler sunuyor.

Windows 10, 500 MB’dan daha az RAM kullanıyor. Windows 11’de oyunlarda kullanılan RAM miktarıysa 16 GB ya da 32 GB’dir. Her iki sürüm kıyaslandığında Windows 11’in daha çok RAM tükettiği görülüyor.

Windows 11, modern kullanıcı dostu arayüze sahip. Aynı zamanda geliştirilmiş çoklu görev özelikleri vb. birçok yeni özellikle kullanıcılarının karşısına çıkıyor.

Oyunlarda Windows 10’nun mu yoksa Windows 11’in mi avantajlı olduğunu görmek için her iki sürüm ayrı ayrı incelenmelidir:

Windows 10 Özellikleri

Windows 10 özellikleri şu şekilde sıralanabilir;

Başlat Menüsü ve Görev Çubuğu’yla kullanıcılarına geleneksel Windows deneyimi sunuyor.

Geniş sürücü ve uygulama desteği sunar.

DirectX 12 ve Oyun Modu gibi oyun odaklı özelliklerden oluşuyor.

Sistem gereksinimleri düşük olduğu için hem eski hem de yeni bilgisayarlarda oyun oynanabilir.

Windows 11 Özellikleri

Windows 11 özellikleri şöyle ifade edilebilir;