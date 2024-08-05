Windows 11'i Daha Kullanışlı Yapacak Kısayollar

Birçok kişi, Windows 11’de işlerini kolaylaştıracak kısayollardan habersiz. Bu sebeple işler, fareyle yapılmaya çalışılıyor. Ancak Windows 11 kısayol tuşları zaman açısından daha çok avantaj sağlıyor.

Windows kısayollarıyla ekran görüntüsü alma, seçili dosyayı yeniden adlandırma gibi birçok işlemi yerine getirilir. Biz de bu rehberde kullanışlı Windows 11 kısayol tuşları hakkında bilgi vereceğiz.

Windows 11 Kısayol Tuşları

Windows 11’e özel kısayollar şunlardır:

Win + W= Windows Widgets’ı aç

Win + A= Hızlı ayarları aç

Win + Z = Snap Assist’i açma

Win + N= Bildirim merkezini açma

Windows 11’deki Snap Assist kısayolu hem pencere yönetimi hem de çoklu görevleri geliştiriyor.

Win + Ctrl + C= Renk filtresini değiştirir. Bu kısayolun çalıştırılabilmesi için “Renk Filtresi” ayarlarının aktif olması gerekiyor.

Win + C= Microsoft Teams’te sohbet açar / Copilot’u açar. Yalnız bu kısayolun Windows 11’de devreye girmesi için 23H2 güncellemesi alması gerekiyor.

Win + Ctrl + T= Her zaman üstte kalmayı aç ve kapat. Herhangi bir pencere için bu kısayol kullanılabilir.

Windows 11 Dosya Gezgini Kısayolları

Windows 11 dosya gezgini klavye kısayol tuşları ve görevleri şu şekildedir;

Ctrl + Shift + E= Tüm klasörler seçili klasör üzerinde görüntülenir.

F11= Etkin pencere ekranı kaplar ya da etkin pencere simge durumunda küçültülür.

End= Etkin pencerenin en altı görüntülenir.

Ctrl + Shift + N= Yeni klasör oluşturur.

Num Lock + Num+ = Seçili klasörün içi görüntülenir.

Num Lock + Num* = Tüm alt klasörler seçili klasör altında görüntülenir.

Alt + P= Önizleme paneline gidilir.

Alt + Enter= Seçili olan öğenin özellikler iletişim kutusu açılır.

Backspace ya da Alt + ←= Önceki klasörü görüntüler.

Alt + →= Sonraki klasör açılır.

Alt + ↑= Klasör içerisinde yer alan klasörü görüntüler.

Home= Etkin pencerenin en üst tarafı görüntülenir.

→= Geçerli seçimi gösterir ya da ilk alt klasörü açar.

←= Geçerli seçimi daraltır veya klasör içerisinde yer alan klasörü seçer.

Windows 11 Ayarları Aç Klavye Kısayolları

Windows 11’de Ayarlar’ı açmak için şu kısayollar kullanılır;

Backspace= Ayarlar’da arama yapılır.

Win + I= Ayarlar giriş sayfasına geri dönüş yapılır.

Windows 11’de sanal masaüstleri kısayolları;

Win + Ctrl + F4= Kullanılan sanal masaüstünü kapatır.

Win + Ctrl + →= Sağda oluşturulan sanal masaüstleri arasında geçiş yapar.

Win + Tab= Görev görünümünü açar.

Win + Ctrl + ←= Solda oluşturulan sanal masaüstleri arasında geçiş gerçekleştirir.

Win + Ctrl + D= Sanal masaüstü eklenir.

Windows 11’de Ekran Görüntüsü Kısayolları

Windows 11’de ekran görüntüsü almayı sağlayan kısayollar şunlardır;

Print Screen= Ekranın tümünün ekran görüntüsünü panoya kopyalar.

Win + Shift + S= isteğe bağlı olarak alanın ekran görüntüsünü panoya kopyalıyor.

Win + Print Screen= Tüm ekran görüntüsü panoya kopyalanır. Resimler/ Ekran Görüntüleri klasöre kaydedilir.

Alt + Print Screen= Etkin pencerenin ekran görüntüsünü panoya kopyalar.

Windows 11’de Genel Kısayollar

Windows 11’in genel kısayollarını şöyle ifade edebiliriz;