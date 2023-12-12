PC ve Mac Cihazlarda Mavi Işık Filtresi Nasıl Kullanılır?

Mavi ışık, göz ve beyin yorgunluğuna sebep olur. Bunun yanı sıra uyku düzenini sağlayan melatonin hormonunun düzenli çalışmasını da engeller. Bu sebeple PC ve Mac cihazlarda mavi ışık filtresi, göz sağlığı açısından oldukça önemlidir.

Devamlı ekrana bakmak zorunda olan PC ve Mac cihaz sahipleri, mavi ışığın zararlarından korunmak için filtre kullanabilir. Biz de bu yazımızda PC ve Mac cihazlarda mavi ışık filtresi kullanma tekniklerinden bahsedeceğiz.

MacOS İşletim Sistemli Cihazlarda Mavi Işık Filtresi Kullanma

Mac OS işletim sistemli cihazlarda mavi ışık filtresi kullanmak için şu adımlar takip edilmelidir;

Cihaz üzerinden Sistem Tercihleri açılır.

“Ekranlar” seçeneğine tıklanarak “Night Shift” sekmesine tıklanır.

“Ayarlar” kısmından mavi ışık filtresi özelliğinin otomatik çalıştırılacağı zaman seçilir. Ekranın rengini kullanıcı kendine göre ayarlayabilir. Kullanıcılar istedikleri zaman Mac mavi ışık filtresi özelliğini kapatıp açabilir.

PC’de Mavi Işık Filtresi Kullanma

PC Mavi ışık filtresi özelliği, Windows 10 işletim sistemli cihazlarda kullanılabilir. Microsoft, 2017 yılında Windows 10 işletim sistemli cihazlara mavi ışık filtresi özelliği eklediğini duyurdu. Windows 10 işletim sistemli cihazlarda mavi ışık filtresi şu şekilde kullanılır;

Cihazdan “Ayarlar” alanına girilir.

Ayarlar içerisinden “Sistem” seçilir.

Ekranın sol tarafındaki menüden “Görüntüle” seçilir.

Mavi Işık filtresi aktifleştirilir.

Mavi ışık filtresinin yapılandırılması için “Mavi Işık Ayarları” sekmesine tıklanır. Yapılandırma seçenekleri arasında şu seçenekler yer alır;

Mavi Işık Filtresini hemen açma,

Mavi Işık Filtresinin ne zaman açılacağı,

Mavi Işık Filtresi özelliği etkinken renk sıcaklığını ayarlama,

Mavi Işık Filtresinin ne zaman kapanacağı zamanlanır.

PC ve Mac Cihazlarda Mavi Işık Filtresini Üçüncü Taraf Uygulamalarla Aktifleştirme

PC ve Mac cihazlarda mavi ışık filtresi özelliği için Iris Mini isimli uygulama kullanılabilir. Iris Mini uygulaması kolay arayüze sahiptir. Uygulama üzerinden ekrandaki komutlar takip edilerek kolayca mavi ışık filtresi aktifleştirilebilir.

F.lux’te mavi ışık filtresini aktifleştiren diğer bir üçüncü taraf uygulamasıdır. F.lux uygulaması öncelikle cihaza yüklenir. Daha sonra coğrafi koordinatlar, konum adı ve ZIP koduna göre konum seçilir.

Akabinde seçilen konumdaki gün batımı ve gün doğumu saatlerine göre F.lux, otomatik mavi ışık özelliğini aktifleştirir.