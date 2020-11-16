Muhtemelen pek çoğumuz masaüstü bilgisayarımızı ya da dizüstü bilgisayarımızı bir kez açıp belki günlerce, belki haftalarca kapatmadan kullanmaya devam ediyoruz. Peki ama bilgisayarı uzun süre açık bırakmak zararlı mı ve herhangi bir soruna yol açabilir mi?

Eğer tembelliği bir kenara bırakırsak ve yaptığımız bu davranışın sonuçları üzerinde düşünmeye başlarsak muhtemelen evet, bilgisayarımızı uzun bir süre açık tutmak sistemimizin kararlılık seviyesini hiç de ummadığımız seviyede etkileyebilir gibi gözüküyor.

Bilgisayarı Uzun Süre Açık Bırakmak Zararlı mı?

Öncelikle bilmeniz gereken şey, bilgisayarınız uyku modunda iken dahi enerji tüketmeye ve dolayısı ile arka planda kısıtlı sayıda olsa dahi işlem yapmaya devam eder. Bu noktada arka planda açık kalan bazı uygulamaların çalışmaya devam ettiğini ve bilgisayarı uzun süreler boyunca açık tutmanın memory leak olarak adlandırılan bir soruna neden olabileceğini vurgulayalım.

Peki ama bahsettiğimiz sorun tam olarak ne ve ne kadar tehlikeli?

1- Memory Leak Nedir?

Kısa bir şekilde Memory Leak: Bir programın kullandığı hafıza ile işi bitmiş olmasına rağmen hafıza bloğunu serbest bırakmaması durumuna verilen bir isimlendirme. Bu durum gerçekte kullanılmayan hafıza bloklarının referans edilmeye devam edilmesinden ve/veya doğal kaynakların düzgün bir şekilde serbest bırakılmamasından kaynaklanıyor.

Eğer bilgisayarınızı uzun bir süre açık bırakırsanız, bu durum için davetiye çıkartmış oluyorsunuz.

İyi haber şu ki memory leak kısa bir süre içerisinde başınızı belaya sokmaz ancak uzun süreçte giderek büyür ve bu da sistemde ve kararlılıkta ciddi sorunlara yol açar. Bu nedenle bilgisayarınızı kullanmadığınızda kapatmaya hemen şu an başlayabilirsiniz.

Ayrıca tek sorun memory leak ile sınırlı değil.

Bunun ötesinde bilgisayarınız arka planda sürekli olarak çalışmaya devam ettiği için bileşenleriniz daha hızlı eskiyecektir. Ayrıca bu size elektrik faturası olarak da gelmeye devam ederken, bilgisayarınızı düzensiz akımlara karşı koruma riskiniz de azalacak. Örneğin fırtınalı bir günde elektrikler sık sık giderken bilgisayarınızı fişten çekersiniz. Ancak eğer bilgisayarı açık bırakıp dışarı çıktıysanız bunun önüne geçmek daha zor olacaktır. Cihazınız açıkken sorunlar etkilenme riski daha yüksektir.

Sonuç

Sonuç olarak söylememiz gereken şey, bilgisayarınız açık bırakma fikrinin uzun vadede riskli olabileceğidir. Bu nedenle kullanmadığınız ya da kullanmayacağınız zamanlarda sisteminizi kapatın ve bir sonraki kullanım öncesinde birkaç saniye açılmasını bekleyin.

Peki siz bu rehberde yer verdiğimiz bilgiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz bilgisayarınızı uzun süre açık bırakıyor musunuz yoksa düzenli olarak kapatıp açıyor musunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.