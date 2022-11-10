Hayatınızı Kolaylaştıracak En İyi Mac Uygulamaları
MacOS işletim sistemi bazı 3. taraf uygulamalarla kullanıldığında pratik bir deneyim yaşatır. İşte hayatınızı kolaylaştıracak en iyi Mac uygulamaları!
MacOS, diğer işletim sistemleriyle karşılaştırıldığında daha az müdahaleyle çalışmaktadır. Kutudan çıktıktan sonra kullanıcıya problem yaratmadan düzgün çalışan bir prensibe sahiptir. Fakat Mac sizlere tavsiye edeceğimiz uygulamalar sayesinde daha kullanışlı hale gelebilir. Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi Mac uygulamaları sayesinde cihazınızın performansını önemli ölçüde artırabilirsiniz.
En İyi Mac Uygulamaları
- Xee³
- Noodlesoft
- Slack
- Evernote
- NordVPN
- MSP 360
- Paprika Recipe Manager 3
- Deliverias: a package tracker
- Shift
- Skitch
- ApolloOne
- Dark Noise
- Highland 2
- Ulysses
- LibreOffice
- Spotify
- Vivaldi
- Tweetbot
- BetterSnapTool
- Alfred
- Amphetamine
- AdGuard
- Microsoft 365
- Day One
- Adobe Reader
- VideoLAN
- Dashlane
1. Xee³
Resim görüntüleme uygulaması olarak Xee³ kullanılmaktadır. Fotoğrafların kolay şekilde taşınması ve görüntü klasörleri içerisinde gezinmek için kullanılmaktadır.
2. Noodlesoft
Mac uygulamaları arasında yer alan Noodlesoft, klasörlerin düzenlenmesini sağlıyor. Klasörleri; tarih, ad, hangi siteye ait olduğu ve türüne göre sıralar.
3. Slack
Son dönemde kurumsal birçok şirket, çalışanlarıyla Slack üzerinden görüşmeler yapıyor. WhatsApp’a göre daha resmi bir uygulama olan Slack’ta gruplara izinsiz giriş yapılamıyor. Bunun için uygulama pek çok seçenek geliştirmiş.
Rahatsız edilmek istemiyorsanız ona göre zaman ayarlaması yapabilirsiniz. Katılmış olduğunuz kanalda sizden söz edildiğinde bildirim alabilirsiniz. Aynı şekilde herhangi bir kullanıcıdan mesaj aldığınızda da bildirim alabilirsiniz. Sizin kendi inisiyatifinize bağlı olarak bazı kanalları kapatabilirsiniz.
4. Evernote
Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi Mac uygulamaları listemize ekleyebileceğimiz Evernote ile şu işlemleri yapabilirsiniz;
- Kendi el yazınızla notlar tutabilir
- Belgeleri tarayabilir
- Resim yükleyebilirsiniz.
5. NordVPN
MacOS işletim sistemli cihazlarda veri güvenliğini artırmak isteyenler NordVPN uygulamasını kullanabilir. NordVPN, yüksek hızda çalışır. Güvenli olmayan Wi-Fi ağları ve farklı sunucularda devreye girerek verilerinizi güvene alır.
6. MSP 360
Uç nokta ve verilerinizi fidye yazılım tehditlere karşı MSP 360 korur. Backblaze B2 ya da Amazon AWS S3 gibi bulut depolama hizmetlerinden birine verilerin otomatik yedeklenmesini sağlıyor.
7. Paprika Recipe Manager 3
En iyi Mac uygulamaları kapsamında Paprika Recipe Manager 3;
- Yemek planlayıcı
- Tarif düzenleme
- Favori listesi üzerinde yer alan tarifleri indirme
- Market listesi oluşturma gibi işlemlerin yapılmasını sağlıyor.
8. Deliverias: a package tracker
Gönderilerinizin takibini Deliverias: a package tracker ile kolayca yapabilirsiniz. Ne zaman paketin size ulaşacağını ya da karşı tarafa ulaşacağını çok rahat görüntüleyebilirsiniz.
9. Shift
İş akışı, sosyal medya hesapları, e-postalarınızın tümünü Shift uygulaması üzerinden açabilirsiniz. Böylelikle işinizi daha kolaylaştırmış olacaksınız. Çünkü bireysel tarayıcı sekmelerinden oturum açmak size çok zaman kaybettirir. Slack, Google Dokümanlar, Instagram gibi pek çok platformu Shift üzerinden açabilirsiniz.
10. Skitch
MacOS’a ait yerleşik ekran görüntüsü uygulaması olan Skitch, fonksiyonelliğiyle dikkat çekiyor. Ekran görüntülerini alıp uygulama sayesinde onu işaretleyebilir, düzenleyebilirsiniz. Ayrıca metinsel açıklamalar ekleyebilir ya da ok ve şekillerde ekleme olanağınız bulunuyor.
11. ApolloOne
ApolloOne uygulamasını cihazınıza indirdiğiniz takdirde şu işlemleri yapabilirsiniz;
- Meta verilerini düzenleme ve görüntüleme
- Fotoğrafları sınıflandırma ve sıralama
- RAW görüntü dosyalarında toplu işlem katalogları işleme
Fotoğrafa meraklı olanlar bu uygulama sayesinde karelerini profesyonelce düzenleyebilirler.
12. Dark Noise
Dark Noise uygulamasını kullanarak, 50 tane yerleşik sesi özel miksaj yapabilirsiniz. Böylelikle ortaya kusursuz bir ses yanılsaması çıkmış oluyor. Örneğin; pencereye vuran dolu tanelerinin seslerini oluşturabilirsiniz.
13. Highland 2
Highland 2; sahne oyunları ve senaryolara özel tasarlanan düz metin editörü uygulamasıdır. Uygulamadan yararlanarak roman yazarken şablonlardan yararlanabilirsiniz.
14. Ulysses
Düz metin, kısa hikaye, roman, senaryo ve şiir yazmak için Ulysses uygulamasını kullanabilirsiniz. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde uygulama üzerinde güzel çalışmalar yapabilirsiniz.
15. LibreOffice
Elektronik tablo düzenleyici, kelime işlemci vb. çalışmalar için LibreOffice uygulamasını kullanabilirsiniz. “.doc” biçimleri gibi birçok Microsoft dosya türüyle de uyumludur.
16. Spotify
Müzik akışı uygulamaları arasında Spotify ön plana çıkan bir uygulamadır. Kullanıcı dostu arayüze sahip olan Spotify üzerinden kaliteli müzik dinlemenin ötesinde, arkadaşlarınızla müzik paylaşımı yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızla ortak bir playlist oluşturabilirsiniz.
17. Vivaldi
Tarayıcı hızı ve gizliliği yönünden öne çıkan Vivaldi uygulaması, kullanıcı güvenliği sağlama noktasında önemli bir uygulamadır. Vivaldi uygulaması;
- Çeviri aracı
- RSS okuyucu
- E-posta istemcisi
- Takvim gibi hizmetler sunuyor.
Yukarıda sıraladığımız araçları tarayıcı üzerinde kullanabilirsiniz.
18. Tweetbot
Tweetbot uygulamasının kenar çubuğuyla Twitter hesabınızda; DM, kayıtlı arama ve zaman çizelgelerine hızlıca ulaşabilirsiniz. Twitter’i daha kullanışlı hale getiren bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz.
19. BetterSnapTool
BetterSnapTool uygulaması; ekrandaki köşelerden pencere boyut ve konumları kolayca yönetilebilir. Aynı zamanda pencere konumları ekranın sağı, solu ve üst kısmından da sürüklenerek kolay kullanılabilir hale gelir.
20. Alfred
Dosya klasörleri ve programlara dair özel kısayolların oluşturulmasını sağlayan bir uygulamadır. Alfred, istem komutları yazarak etkin hale getirilebilir. Yazılan herhangi bir ifade ya da bir butonu basılması otomatik olarak özel iş akışlarını oluşturur.
21. Amphetamine
Süresiz, belirli zamana kadar ya da belli bir süre için Mac cihazınızın uyanık kalmasını istiyorsanız Amphetamine uygulamasını kullanabilirsiniz. Bir uygulama çalışırken veya dosya indirirken Mac’in uyanık kalması için kullanabileceğiniz ideal bir uygulamadır.
22. AdGuard
URL yönlendirmeleri, sosyal medya uzantıları ve pop-up reklamlarının engellenmesi için AdGuard uygulamasını kullanabilirsiniz.
23. Microsoft 365
Dilbilgisi hatalarını tarama, önerilerde bulunma gibi özellikleri olan bir uygulama olarak Microsoft 365 biliniyor. Editör özellikli bu uygulama çok kullanışlıdır.
24. Day One
Day One uygulaması, dijital günlük kaydı olarak kullanılabilen bir uygulamadır. Day One uygulaması;
- Ses kayıtlarını kaydetme
- Fotoğraf ekleme
- Günlüklerin PDF vb. formatlarda dışarıya aktarılmasını sağlıyor.
25. Adobe Reader
PDF okuyucu uygulama olarak Adobe Reader bilinmektedir. PDF dosyalarına yorum eklenmesi, görünüm seçeneklerinin kullanılması ve imza ekleme özelliklerinden oluşuyor.
26. VideoLan
Açık kaynak kodlu, özgür ve platformlar arasında ortam dosyalarının tümünü oynatma özellikli uygulamalardan birisi de VideoLan’dır. VideoLan uygulaması, Akış protokollerini oynatma özellikli olarak tasarlanmıştır.
27. Dashlane
Dijital cüzdan ve abonelik tabanlı şifre yöneticisi uygulaması Dashlane;
- Sanal özel ağ
- Şifre oluşturma
- Çok faktörlü kimlik doğrulama
- Güvenlik ihlali uyarısı
- Otomatik olarak form doldurma işlemlerini yapmak için kullanılıyor.
Bunların yanı sıra Game Center’in Mac’lerde nasıl kullanıldığını öğrenmek istiyorsanız; iPhone ve Mac’de Game Center Nasıl Kullanılır? başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.
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