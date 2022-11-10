Hayatınızı Kolaylaştıracak En İyi Mac Uygulamaları

MacOS, diğer işletim sistemleriyle karşılaştırıldığında daha az müdahaleyle çalışmaktadır. Kutudan çıktıktan sonra kullanıcıya problem yaratmadan düzgün çalışan bir prensibe sahiptir. Fakat Mac sizlere tavsiye edeceğimiz uygulamalar sayesinde daha kullanışlı hale gelebilir. Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi Mac uygulamaları sayesinde cihazınızın performansını önemli ölçüde artırabilirsiniz.

En İyi Mac Uygulamaları

Xee³

Noodlesoft

Slack

Evernote

NordVPN

MSP 360

Paprika Recipe Manager 3

Deliverias: a package tracker

Shift

Skitch

ApolloOne

Dark Noise

Highland 2

Ulysses

LibreOffice

Spotify

Vivaldi

Tweetbot

BetterSnapTool

Alfred

Amphetamine

AdGuard

Microsoft 365

Day One

Adobe Reader

VideoLAN

Dashlane

1. Xee³

Resim görüntüleme uygulaması olarak Xee³ kullanılmaktadır. Fotoğrafların kolay şekilde taşınması ve görüntü klasörleri içerisinde gezinmek için kullanılmaktadır.

2. Noodlesoft

Mac uygulamaları arasında yer alan Noodlesoft, klasörlerin düzenlenmesini sağlıyor. Klasörleri; tarih, ad, hangi siteye ait olduğu ve türüne göre sıralar.

3. Slack

Son dönemde kurumsal birçok şirket, çalışanlarıyla Slack üzerinden görüşmeler yapıyor. WhatsApp’a göre daha resmi bir uygulama olan Slack’ta gruplara izinsiz giriş yapılamıyor. Bunun için uygulama pek çok seçenek geliştirmiş.

Rahatsız edilmek istemiyorsanız ona göre zaman ayarlaması yapabilirsiniz. Katılmış olduğunuz kanalda sizden söz edildiğinde bildirim alabilirsiniz. Aynı şekilde herhangi bir kullanıcıdan mesaj aldığınızda da bildirim alabilirsiniz. Sizin kendi inisiyatifinize bağlı olarak bazı kanalları kapatabilirsiniz.

4. Evernote

Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi Mac uygulamaları listemize ekleyebileceğimiz Evernote ile şu işlemleri yapabilirsiniz;

Kendi el yazınızla notlar tutabilir

Belgeleri tarayabilir

Resim yükleyebilirsiniz.

5. NordVPN

MacOS işletim sistemli cihazlarda veri güvenliğini artırmak isteyenler NordVPN uygulamasını kullanabilir. NordVPN, yüksek hızda çalışır. Güvenli olmayan Wi-Fi ağları ve farklı sunucularda devreye girerek verilerinizi güvene alır.

6. MSP 360

Uç nokta ve verilerinizi fidye yazılım tehditlere karşı MSP 360 korur. Backblaze B2 ya da Amazon AWS S3 gibi bulut depolama hizmetlerinden birine verilerin otomatik yedeklenmesini sağlıyor.

7. Paprika Recipe Manager 3

En iyi Mac uygulamaları kapsamında Paprika Recipe Manager 3;

Yemek planlayıcı

Tarif düzenleme

Favori listesi üzerinde yer alan tarifleri indirme

Market listesi oluşturma gibi işlemlerin yapılmasını sağlıyor.

8. Deliverias: a package tracker

Gönderilerinizin takibini Deliverias: a package tracker ile kolayca yapabilirsiniz. Ne zaman paketin size ulaşacağını ya da karşı tarafa ulaşacağını çok rahat görüntüleyebilirsiniz.

9. Shift

İş akışı, sosyal medya hesapları, e-postalarınızın tümünü Shift uygulaması üzerinden açabilirsiniz. Böylelikle işinizi daha kolaylaştırmış olacaksınız. Çünkü bireysel tarayıcı sekmelerinden oturum açmak size çok zaman kaybettirir. Slack, Google Dokümanlar, Instagram gibi pek çok platformu Shift üzerinden açabilirsiniz.

10. Skitch

MacOS’a ait yerleşik ekran görüntüsü uygulaması olan Skitch, fonksiyonelliğiyle dikkat çekiyor. Ekran görüntülerini alıp uygulama sayesinde onu işaretleyebilir, düzenleyebilirsiniz. Ayrıca metinsel açıklamalar ekleyebilir ya da ok ve şekillerde ekleme olanağınız bulunuyor.

11. ApolloOne

ApolloOne uygulamasını cihazınıza indirdiğiniz takdirde şu işlemleri yapabilirsiniz;

Meta verilerini düzenleme ve görüntüleme

Fotoğrafları sınıflandırma ve sıralama

RAW görüntü dosyalarında toplu işlem katalogları işleme

Fotoğrafa meraklı olanlar bu uygulama sayesinde karelerini profesyonelce düzenleyebilirler.

12. Dark Noise

Dark Noise uygulamasını kullanarak, 50 tane yerleşik sesi özel miksaj yapabilirsiniz. Böylelikle ortaya kusursuz bir ses yanılsaması çıkmış oluyor. Örneğin; pencereye vuran dolu tanelerinin seslerini oluşturabilirsiniz.

13. Highland 2

Highland 2; sahne oyunları ve senaryolara özel tasarlanan düz metin editörü uygulamasıdır. Uygulamadan yararlanarak roman yazarken şablonlardan yararlanabilirsiniz.

14. Ulysses

Düz metin, kısa hikaye, roman, senaryo ve şiir yazmak için Ulysses uygulamasını kullanabilirsiniz. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde uygulama üzerinde güzel çalışmalar yapabilirsiniz.

15. LibreOffice

Elektronik tablo düzenleyici, kelime işlemci vb. çalışmalar için LibreOffice uygulamasını kullanabilirsiniz. “.doc” biçimleri gibi birçok Microsoft dosya türüyle de uyumludur.

16. Spotify

Müzik akışı uygulamaları arasında Spotify ön plana çıkan bir uygulamadır. Kullanıcı dostu arayüze sahip olan Spotify üzerinden kaliteli müzik dinlemenin ötesinde, arkadaşlarınızla müzik paylaşımı yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızla ortak bir playlist oluşturabilirsiniz.

17. Vivaldi

Tarayıcı hızı ve gizliliği yönünden öne çıkan Vivaldi uygulaması, kullanıcı güvenliği sağlama noktasında önemli bir uygulamadır. Vivaldi uygulaması;

Çeviri aracı

RSS okuyucu

E-posta istemcisi

Takvim gibi hizmetler sunuyor.

Yukarıda sıraladığımız araçları tarayıcı üzerinde kullanabilirsiniz.

18. Tweetbot

Tweetbot uygulamasının kenar çubuğuyla Twitter hesabınızda; DM, kayıtlı arama ve zaman çizelgelerine hızlıca ulaşabilirsiniz. Twitter’i daha kullanışlı hale getiren bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz.

19. BetterSnapTool

BetterSnapTool uygulaması; ekrandaki köşelerden pencere boyut ve konumları kolayca yönetilebilir. Aynı zamanda pencere konumları ekranın sağı, solu ve üst kısmından da sürüklenerek kolay kullanılabilir hale gelir.

20. Alfred

Dosya klasörleri ve programlara dair özel kısayolların oluşturulmasını sağlayan bir uygulamadır. Alfred, istem komutları yazarak etkin hale getirilebilir. Yazılan herhangi bir ifade ya da bir butonu basılması otomatik olarak özel iş akışlarını oluşturur.

21. Amphetamine

Süresiz, belirli zamana kadar ya da belli bir süre için Mac cihazınızın uyanık kalmasını istiyorsanız Amphetamine uygulamasını kullanabilirsiniz. Bir uygulama çalışırken veya dosya indirirken Mac’in uyanık kalması için kullanabileceğiniz ideal bir uygulamadır.

22. AdGuard

URL yönlendirmeleri, sosyal medya uzantıları ve pop-up reklamlarının engellenmesi için AdGuard uygulamasını kullanabilirsiniz.

23. Microsoft 365

Dilbilgisi hatalarını tarama, önerilerde bulunma gibi özellikleri olan bir uygulama olarak Microsoft 365 biliniyor. Editör özellikli bu uygulama çok kullanışlıdır.

24. Day One

Day One uygulaması, dijital günlük kaydı olarak kullanılabilen bir uygulamadır. Day One uygulaması;

Ses kayıtlarını kaydetme

Fotoğraf ekleme

Günlüklerin PDF vb. formatlarda dışarıya aktarılmasını sağlıyor.

25. Adobe Reader

PDF okuyucu uygulama olarak Adobe Reader bilinmektedir. PDF dosyalarına yorum eklenmesi, görünüm seçeneklerinin kullanılması ve imza ekleme özelliklerinden oluşuyor.

26. VideoLan

Açık kaynak kodlu, özgür ve platformlar arasında ortam dosyalarının tümünü oynatma özellikli uygulamalardan birisi de VideoLan’dır. VideoLan uygulaması, Akış protokollerini oynatma özellikli olarak tasarlanmıştır.

27. Dashlane

Dijital cüzdan ve abonelik tabanlı şifre yöneticisi uygulaması Dashlane;

Sanal özel ağ

Şifre oluşturma

Çok faktörlü kimlik doğrulama

Güvenlik ihlali uyarısı

Otomatik olarak form doldurma işlemlerini yapmak için kullanılıyor.

Bunların yanı sıra Game Center’in Mac’lerde nasıl kullanıldığını öğrenmek istiyorsanız; iPhone ve Mac’de Game Center Nasıl Kullanılır? başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.