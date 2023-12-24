Yapay Zeka Destekli Ücretsiz PDF Düzenleme Programı: PDFGear

Tamamen ücretsiz PDF düzenleme programı PDFGear, sahip olduğu yapay zeka desteği sayesinde uzun sürebilecek işlemleri oldukça kolay hâle getirerek zamandan önemli ölçüde tasarruf etmenizi sağlıyor. Hesap oluşturmaya gerek kalmadan kullanılabilen program dosyalara filigran da eklemiyor.

Günümüzde artık hayatımızın bir parçası hâline gelen PDF dosyalarının düzenlenebilmesine imkân tanıyan çok sayıda program bulunuyor ancak bunların birçoğu yetersiz kalırken bir kısmı ise gelişmiş özellikleri ücretli olarak sunuyor.

PDF programları arasında öne çıkan PDFGear, herhangi bir ücret ödenmesine gerek kalmadan yapay zeka aracına ve düzenleme işlevlerine erişilebilmesini sağlıyor. Programın özenle tasarlanmış arayüzü de kullanımı büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Bu, kullanım deneyimini önemli ölçüde olumlu yönde etkiliyor.

Bu rehberde Windows, macOS, iPadOS ve iOS platformlarının yanı sıra çevrim içi araca da sahip olan PDFGear'ın tam olarak neler sunduğunu açıkladık.

PDFGear'ın Yapay Zeka Aracı Copilot ile Neler Yapılabilir?

PDF Özetleme

Soru sorma

Çeviri

PDF belgesindeki herhangi bir sayfayı silme

PDF dosyasını sıkıştırma

PDF dosyasını farklı formata dönüştürme ve dahası

PDFGear'da işlevleriyle şaşırtan yapay zeka asistanı Copilot bulunuyor. Bu araç sayesinde program ile sohbet ederek bazı işlemlerin hızlıca yapılabilmesini sağlayabilirsiniz. Programa eklenen PDF dosyasının sıkıştırılmasını, herhangi bir sayfanın silinmesini, bir metnin farklı bir dile çevrilmesini ve dahasını Copilot'tan isteyebilirsiniz.

Yapay zeka aracı Copilot ile PDF dosyasının farklı bir formata dönüştürülmesini de sağlayabilirsiniz. Programda yer alan yapay zeka aracı kitaplar, makaleler ve yasal sözleşmeler dahil olmak üzere çok sayıda sayfa içeren PDF dosyalarını özetliyor.

Çok sayfa içeren PDF dosyalarını özetlemek normal şartlarda çok uzun sürebilir ancak söz konusu program bu işlemi çok hızlı bir şekilde yaparak zamandan önemli ölçüde tasarruf etmenize imkân tanıyor. Elbette yapay zeka aracının sunduğu işlev bununla sınırlı değil.

Programa aktardığınız dosyanın içeriği hakkında çeşitli sorular sorabilir ve saniyeler içerisinde doğru yanıtları alabilirsiniz. Bu sayede aradığınız sorunun cevabını bulmak için sayfalar arasında dakikalarca gezinmenize gerek kalmaz.

PDF belgesinde yer alan herhangi bir konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız CoPilot'tan yardım alabilirsiniz. Yapay zeka aracı bu konuyu genişleterek açıklayacaktır.

PDFGear sayesinde birden fazla PDF dosyasını kapsayan sorular da sorabilirsiniz. Bunun için programı kullanarak birden fazla belgeyi birleştirebilirsiniz. Yapay zeka aracı, birleştirdiğiniz tüm belgelerin bilgisinden yola çıkarak sorunuza bütünsel bir yanıt sağlayacaktır.

PDFGear'ın Öne Çıkan Özellikleri

PDFGear Copilot (Sohbet botu)

Düzenleme

Dönüştürme

Ek açıklama ekleme

PDFGear, düzenleme işleminin çok kolay ve kapsamlı şekilde yapılabilmesini sağlıyor. Dokümanlardaki metinleri, görüntüleri, şekilleri, imzaları, bağlantıları, doldurulabilir form alanlarını ve daha birçok ögeyi rahatça düzenleyebilirsiniz.

Bir doküman üzerinde çalışırken herhangi bir kısma açıklama ekleme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Popüler programı kullanarak metnin herhangi bir kısmının altını ve üzerini çizebilir, vurgulayabilir, açıklama ekleyebilir ve dahasını yapabilirsiniz.

Uyumluluk sorunu olmadan PDF, Word, TXT, JPG, Excel, PPT ve daha fazla format arasında dönüştürme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Toplu dönüştürme özelliğiyle dikkat çeken program bu sürecin başarıyla tamamlanmasını sağlıyor.

Editörün Yorumu

PDFGear, gücünü ChatGPT'den alan yapay zeka sohbet botu Copilot ile beraber bir PDF düzenleme programından fazlasını sunuyor. Bu araç, normal şartlarda uzun sürebilecek işlemlerin saniyeler içerisinde gerçekleşmesini sağlayarak zamandan tasarruf edilmesine imkân tanıyor. Böylelikle kullanım deneyimi üst seviyeye taşınıyor.

Sohbet botu işlemleri kolaylaştırırken aynı zamanda PDF programı kullanmayı oldukça eğleneli hâle getiriyor. Programın dosyalara filigran eklememesi ve ücretsiz olarak kullanılabilmesi de büyük bir avantaj sağlıyor.

Eğer ücretsiz PDF programı arıyorsanız PDFGear'ı kullanabilir ve gelişmiş özellikler sayesinde sorunsuz bir kullanım elde edebilirsiniz.