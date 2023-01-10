Peachy Nedir? Nasıl Kullanılır?

Peachy, iOS işletim sistemli cihazlarda kullanılıyor. iPhone ve iPad cihazlara indirip fotoğraflarınızı uygulamayla kusursuz hale getirebilirsiniz. Fotoğraflar üzerinde dilediğiniz gibi düzenlemeler yapabilirsiniz.

Ciltte ufak düzenlemeler yaparak fotoğrafın dikkat çekiciliği artırılabilir. Sosyal medya platformlarında mükemmel fotoğrafların paylaşılması noktasında sıklıkla tercih edilen bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz.

Fotoğraflar ortam başta olmak üzere çeşitli sebeplerden dolayı kişinin istediği gibi çıkamayabilir. Bu tarz durumlarda kişinin en büyük kurtarıcısı Peachy gibi uygulamalardır. Örneğin; uygulama kullanılarak ışığın sebep olduğu cilt lekeleri küçük hamleler ile ortadan kaldırılabilir.

Peachy Özellikleri Nelerdir?

Peachy özellikleri şöyle sıralanabilir;

Fotoğraflar hızlı ve kolay şekilde düzenlenir,

Cilt pürüzleştirilir,

Dövme eklenir,

Çeşitli filtre ve ışık seçeneklerinden oluşur,

Dişler beyazlatılır,

Makyaj yapılır,

Kas eklenebilir.

Yukarıdaki özelliklere ek olarak uygulamayla fotoğrafların kontrast ve parlaklık ayarlamaları da yapılabilir. Aynı zamanda kullanıcılar, fotoğrafta vücutlarını da düzeltebilir. Örneğin; boy kısaltma veya uzatma işlemleri yapılabilir. Basit arayüzden oluştuğu için uygulamayı herkes çok rahat kullanabilir.

Peachy, kullanışlı özellikleriyle pek çok kişi tarafından kullanılıyor. Peachy uygulamasını kullanarak ciltteki; kırışıklıkları, sivilceleri, lekeleri ve yaraları da yok edebilirsiniz. Taahhütsüz keskin görünüme sahip dövmeler oluşturulur.

Peachy Nasıl Kullanılır?

Peachy uygulaması yukarıda bahsettiğimiz üzere sadece iOS işletim sistemi olan cihazlarda kullanılıyor. App Store uygulama marketi üzerinden Peachy cihaza indirilip kurulur. Alternatif olarak Tamindir üzerinden de ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.

Uygulama cihaza dakikalar içerisine inerek kurulur. Kurulum işlemi gerçekleştikten sonra Peachy açılarak düzenlemeyi düşündüğünüz fotoğrafı uygulama içine aktarabilirsiniz. Peachy uygulamasında hem ücretli hem de ücretsiz özellikler yer alıyor.

Uygulamaya ödeme yaparak profesyonel paketten yararlanabilirsiniz. Uygulamanın ücretli tarafı da ücretsiz olan özellikleri de çok kullanışlıdır. Fotoğraf üzerinde profesyonel değişiklikler yapabilirsiniz. Hoşunuza gitmeyen vücut bölümünü doğal görünecek şekilde yeniden şekillendirebilirsiniz. Peachy uygulaması;

Kalça,

Boy,

Bel,

Baş gibi vücudun her yerini düzenleme olanağı sunuyor.

Kullanıcı isteği doğrultusunda fotoğrafı doğal ya da gösterişli şekilde düzenleyebilir. Çok yönlü fotoğraf düzenleme uygulaması olduğu söylenebilir. Peachy Pro; tüm düzenleme araçlarını içeriyor.

Sizlere iPhone ve iPad cihazlarda kullanılan Peachy uygulamasından bahsettik. En İyi Tek Amaçlı Fotoğraf Düzenleme Uygulamaları yazımızı da okuyarak daha geniş bir düzenleme aracı listesine ulaşabilirsiniz.