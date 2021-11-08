En İyi Fotoğraf Düzenleme Uygulamaları (Mobil)

Fotoğraf çekmek kimisi için bir tutku iken, kimisi için anıları saklamanın harika bir yoludur. Bu noktada amatör ya da profesyonel olup olmadığınız fark etmeksizin, en iyi fotoğraf düzenleme uygulamaları ile çektiğiniz fotoğrafları çok daha iyi hale getirebilirsiniz.

Öte taraftan günümüzde çok sayıda mobil fotoğraf düzenleme uygulaması bulunuyor. Peki ama bir fotoğraf düzenleme uygulamasını gerçekten de öne çıkaran detaylar neler? Bu sorunun yanıtı muhtemelen kolay arayüz ve işlevsel özellikler olacaktır.

Nitekim kullandığınız uygulamanın arkadaşlarınızca kullanılan uygulamalardaki pek çok özelliği içermesini istersiniz ancak bunu yaparken menülerde saatlerinizi harcamak yerine, sezgisel bir kullanımla basit bir arayüzden faydalanmayı tercih edersiniz.

En İyi Mobil Fotoğraf Düzenleme Uygulamaları Neler?

Snapseed

Adobe Photoshop Express

Lightroom

Live Collage

toodien

Photolab

Capcut

1- Snapseed

Google tarafından geliştirilen ve hem Android hem de iOS cihazlarda kullanabileceğiniz Snapseed, profesyonel düzeyde olarak tanımlanabilecek bir fotoğraf düzenleme uygulaması olarak öne çıkıyor. Uygulama genelinde 29 araç ve filtre sunan yazılım, günümüzün en popüler mobil fotoğraf düzenleme uygulamalarından birisi.

Uygulama ile sunulan araçların ve filtrelerin arasında RAW Geliştirme, İnce Ayar, Ayrıntılar, Kırp, Döndür, Perspektif, Beyaz Dengesi, Fırça, Seçmeli, İyileştirme, Vinyet, Metin, Eğriler, Genişlet, Lens Bulanıklığı, Sihirli Parıltı, HDR ve Ton Kontrastı gibi detaylar yer alıyor.

2- Adobe Photoshop Express

Adobe’nin popüler fotoğraf işleme yazılımı Photoshop’un ücretsiz sürümü Adobe Photoshop Express, haraket halindeyken fotoğraflarınızı düzenlemenin en kolay, hızlı ve eğlenceli yoludur. Fotoğraflarınızı birkaç sihirli dokunuşla daha etkileyici kılabilir, otomatik düzeltme ve filtreleri kullanarak fotoğraflarınıza bambaşka bir boyut kazandırabilirsiniz.

Adobe Photoshop Express, kırpma, döndürme, ters çevirme, kırmızı göz düzeltme gibi temel fotoğraf düzenleme seçeneklerinin yanı sıra tek dokunuşla parlaklık, pozlama, gölge ayarını yapabilmenizi sağlayan otomatik düzeltme aracı ve fotoğraflarınızı daha etkileyici kılan göz alıcı fitreler içerir ve tüm bu araçları rahatça kullanabilmenizi sağlayan sade ve modern arayüze sahiptir.

3- Lightroom

Adobe Creative Cloud hesabınızla senkronize olarak çalışacak şekilde tasarlanmış bir fotoğraf düzenleme uygulaması olan Adobe Lightroom temel olarak fotoğraflarınıza ikinci bir dokunuş eklemenizi ve düzenlediğiniz fotoğrafları kolayca paylaşmanızı mümkün kılıyor.

Yine Android ve iOS cihazlar ile çalışabilen Lightroom, isterseniz cihazınızda bulunan yerel fotoğraflardan isterseniz de Creative Cloud üzerinde yer alan senkronize fotoğraflardan seçim yapabilmenize olanak sunuyor. Üstelik telefondan başladığınız düzenleme işlemine, bilgisayarınız üzerinden devam edebiliyorsunuz.

4- Live Collage

Yüz milyonun üzerinde kullanıcının indirdiği Live Collage, fotoğraflarınız için kolaj oluşturmanıza olanak sunan bir uygulama olarak öne çıkıyor. Yalnızca birkaç saniye içerisinde fotoğrafınıza kolaj oluşturabilir ve bunu metinlerle, etiketlerle, filtrelerle, çerçevelerle ve arka planlarla süsleyebilirsiniz.

5- Foodie

Bazı fotoğrafçılar yalnızca belirli alanlara odaklanabilir: Örneğin yemek fotoğrafları gibi. Bu senaryoda yalnızca bu alana odaklanan Foodie tam olarak aradığınız uygulama olabilir. 30'dan fazla profesyonel canlı filtre barındıran uygulama, akıllı kılavuz özelliği ile kadrajı doğru şekilde kullanabilmenizi mümkün hale getiriyor.

6- Photo Lab

Photo Lab Android ve iOS cihazlarınızda kullanabileceğiniz pratik bir fotoğraf düzenleme uygulaması olarak öne çıkıyor. Yüzlerce farklı efekte ev sahipliği yapan uygulama, kolay yapısı ve sınırlı işlevselliği itibarıyla ağırlıklı olarak amatör fotoğrafçılara hitap ediyor.

7- CapCut

Bazı temel fotoğraf düzenleme işlevlerini kullanıcılara sunan CapCut, aslında bir video düzenleme uygulaması olarak ikili işlev sunuyor. Böylece tek bir uygulamada hem fotoğraf hem de video düzenlemek mümkün hale geliyor. CapCut ile kesme, ters çevirme, değiştirme, filtre uygulama, güzellik efekti verme, arka plana müzik ekleme, yazı tipleri ve etiketlerle süsleme, sihirli efektler verme dahil birçok şeyi yapabiliyorsunuz